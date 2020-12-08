Наша Юля, или Заметки к юбилею

В это сложно поверить, но на днях Юлии Владимировне Тимошенко исполнилось 60 лет! Впрочем, иногда кажется, что в политике она вечно. Когда Юлия создавала свою «Батькивщину», в стране заправляли Народно-демократическая партия, СДПУ (о), Компартия, Соцпартия, ПСПУ, «Громада», Народный Рух Украины и даже Партия зеленых. И где они все сейчас? А «Батькивщина» по-прежнему при делах.

Тимошенко – депутат пяти созывов, дважды сидела в кресле премьер-министра, один раз – вице-премьер-министра, сидела и в Качановской колонии в Харькове. Была под следствием в Украине и России – за Павла Лазаренко, за газовые соглашения с Россией при президентстве Виктора Ющенко, за якобы неправильную выплату пенсий в 2009 году, по делам о хищении денег, полученных по киотскому протоколу, за неправомерную покупку автомобилей для сельской медицины и еще по десятку поводов.

Политическая родина

ЮВТ многократно бывала на Кировоградщине. Помнится, вскоре после отставки с поста главы Кабмина, в декабре 2005-го, корреспондент «УЦ» спросил Тимошенко: «С чем для вас связано слово “Кировоградщина”, какие вызывает ассоциации?»

«В первую очередь – с началом моей политической карьеры. С людьми, которые дали мне путевку в политическую жизнь.

Я всегда помню тот первый шаг, тот первый холодный клуб, первых людей, которые мне поверили и отдали 92% своих голосов за то, чтобы я впервые стала народным депутатом. Для меня важно не разочаровать тех, кто поверил в меня и дал возможность работать.

Кировоградцам хочу сказать: я вас помню, верю в вас, я – ваша, и хочу и дальше быть с вами!»

Первое знакомство с Юлий Владимировной у автора этих строк было заочным. В конце декабря 1996-го журналистов из Кировограда и области повезли в Устиновку, куда стараниями кандидата в депутаты по округу №229 Тимошенко частично подвели газ. Округ освободился, потому что предыдущий депутат Василий Дурдинец был назначен вице-премьер-министром Украины, а потом и.о. премьера.

Мы выехали от ДК имени Компанийца кортежем машин в двадцать с днепропетровскими номерами. Запомнилась такая странная деталь. Все эти «Тойоты» были без печек! Какая-то сборка для Эмиратов, что ли. Холодно было в машине, в общем.

Мы приехали, а Тимошенко – нет… Не смогла. Кто-то из соратников церемониально (кажется, никому еще не известный Александр Турчинов) картинно, для камер, якобы поджигал факел газопровода. Потом нас кормили в столовой местной школы, где было еще холоднее, чем в машине. Но напитки были люксового качества, икры было немерено, на окорочка и отбивные никто и смотреть не хотел (они были совсем холодные). Еще, помнится, в районную больницу завезли какое-то невероятное количество белых халатов – каждому доктору и медсестре по несколько…

Вскоре Тимошенко давала пресс-конференцию в бывшем помещении редакции «Кировоградской правды». Заправляла (сейчас принято говорить «модерировала») процессом Евгения Шустер, она сегодня советник городского головы Кропивницкого Андрея Райковича. Не помню, что спрашивал, кажется, что-то про урановые шахты и экологию.

Через полтора года, в 1998-м, Юлия Владимировна вновь была избрана народным депутатом от Кировоградской области.

Стала председателем самого, вероятно, влиятельного Комитета Верховной Рады Украины – по вопросам бюджета.

Невозможно забыть первое эксклюзивное интервью Тимошенко нашей газете. Дело было в шикарном по тем временам загородном отеле «Орлиное гнездо» недалеко от Субботцев в Знаменском районе. Юлия Владимировна там ночевала в ходе своего всеукраинского тура в 2006 году. Мы с главным редактором «УЦ» Ефимом Мармером подъехали с утра, немного пришлось подождать. Неподалеку от нас аудиенции ожидал всем известный теперь Виктор Лозинский. Помнится, где-то рядом был и Станислав Березкин.

Вышла идеально ухоженная Юля. Мы что-то спрашивали. Не помню даже, что. Всё время интервью два кролика сидели перед удавом. Тогда впервые удалось оценить то, что все называют мощной харизмой этого человека. Мы были просто какие-то «причаровані», есть такое точное украинское слово.

Примечательно, что из-за двух провинциальных журналистов Тимошенко сдвинула свой график, помощник умолял ее заканчивать и ехать в Знаменку и Александрию (вечером был еще и митинг в Кировограде на площади Кирова).

После мне приходилось еще раз или два делать с Юлией Владимировной эксклюзивное интервью. Но того ощущения зачарованного кролика уже не было.

Прихвастну – как-то раз Юлия Тимошенко поздравляла автора этих строк с днем рождения. Это был 2004 год, как раз отравили Виктора Ющенко, он должен был посетить Кировоградщину, но не смог, уже был в клинике «Шарите» в Германии. Тимошенко подменила его в поездке – Кировоград, Знаменка, Александрия, Светловодск и, кажется, Павлыш. Глава областной организации «Батькивщины» Валерий Кальченко узнал о моем дне рождения, и Юлия Владимировна в начале пресс-конференции в Александрии подарила журналисту «УЦ» громадный букет, поздравила от души. Я потом всю поездку не знал, куда деть цветы…

А еще запомнился пикантный момент на «Новоконстантиновской» урановой шахте в Маловисковском районе. Юлия Владимировна приехала на подъем на-гора первой вагонетки с урановым сырьем. В 2008 году было дело. Тимошенко пришлось высоко поднимать ноги, чтобы пройти внутрь копра и увидеть вагонетку поближе, а юбка узкая была. Тогдашний фотокорреспондент «УЦ» Владимир Решетников всё снял, но мы не рискнули ставить фото в газету… Этика есть этика.

И это все о ней

К пятидесятилетию Тимошенко 10 лет назад известные политологи и политтехнологи в газете «Сегодня» попытались объяснить, как Леди Ю, «газовая принцесса» и «единственный мужчина в украинской политике» добилась успеха.

«Как Юлия Владимировна начала самостоятельную политическую карьеру.

Летом 1999-го появляется новая фракция – “Батькивщина”, которую вместе с Тимошенко возглавили ее верные соратники – Иван Кириленко и Александр Турчинов. В качестве лидера “Батькивщины” Юлия Тимошенко стала объектом пристального внимания Банковой. Правда, Леонид Кучма не доверял ей как недавнему соратнику Павла Лазаренко, но мосты понемногу налаживались. Инициатором примирения Кучмы и Тимошенко называют Дмитрия Выдрина. “Я ходил к Кучме и говорил о необходимости сотрудничества с Тимошенко, – признавался Выдрин. – Один из наших разговоров на эту тему даже оказался на пленках Мельниченко. Леонид Данилович был настроен критично, он признавал достоинства Юлии Владимировны, но одновременно говорил о недостатках”.

И тем не менее, в декабре 1999-го Тимошенко вошла в новообразованное правительство Виктора Ющенко, с которым она познакомилась незадолго до этого. “Я познакомил Ющенко с Тимошенко на праздновании 5-летнего юбилея “Зеркала недели” в октябре 1999-го, – вспоминал Выдрин. – Мне кажется, она была тайно влюблена в Ющенко: он обладал финансовой властью – для Тимошенко-бизнесмена Нацбанк был хрустальным дворцом мечты – и украинской аутентичностью, о которой она мечтала, так как сама выглядела как космополитический городской проект”.

По мнению политолога Вадима Карасева, на том, чтобы Тимошенко стала вице-премьером, настоял Ющенко – так как Кучма выступал против этого. Однако Выдрин с этим не согласен: “В те времена никто не мог заставить Кучму сделать то, что он не хотел. А тем более Ющенко, который вообще не умеет настаивать”.

Так или иначе, Юлия Тимошенко оказалась главной звездой и главной движущей силой правительства Ющенко. “Ее взяли как знатока газовых схем, чтобы она разобрала завалы, вскрыла, так сказать, депозитарий теневой экономики”, – объясняет Карасев.

“На этой почве у нее возник конфликт со всеми олигархами того периода, – вспоминает политолог Михаил Погребинский. – Она пыталась реформировать энергетический сектор. Главным врагом ее был Игорь Бакай, который являлся одним из столпов нефтегазового бизнеса (а в 1998 году еще и был могильщиком тимошенковского ЕЭСУ, чего она простить не могла)”.

Тимошенко успела провести реформу рынка электроэнергии, сделав систему, при которой все средства от потребителей распределялись через единый счет энергорынка, минуя облэнерго (которые ранее эти деньги прикарманивали). Также были отменены все бартерно-зачетные схемы в экономике. Но Леди Ю зашла слишком далеко – она стала вести напрямую (минуя Кучму) с россиянами и туркменами переговоры по газу, затеяла реформу угольного рынка, которая не понравилась донецким предпринимателям. И уже с конца лета 2000 года у нее начались проблемы – заводились уголовные дела на родню. Сама же Тимошенко, ощущая неизбежную отставку, становилась все более радикальной и в начале 2001-го фактически поддержала акцию “Украина без Кучмы”.

19 января 2001 года Кучма подписал указ о ее отставке. Говорят, что это стало причиной тайной обиды Юлии Тимошенко на Виктора Ющенко, который остался премьером, а ее “сдал”.

Меньше чем через месяц, 13 февраля 2001 года, Юлия Тимошенко была арестована по ряду обвинений в финансовых махинациях. Однако из тюрьмы она вышла как “жертва политического террора”, Жанна д’Арк украинской оппозиции. Ее политическое будущее было обеспечено: образ экс-вице-премьера, которая бросила вызов олигархам, и гонимого властью политика резко выделил ее из общей массы украинских политиков».

Местный колорит

Взлетев высоко, Юлия Владимировна уже меньше внимания уделяла Кировограду и области. К чему это привело? 2008 год стал самым скандальным в истории местного на тот момент Блока Юлии Тимошенко. Вот что автор этих строк писал тогда для одного киевского сайта, посвященного журналистике, «Телекритика».

«Перед Новым годом несколько местных бютовцев в горсовете совместно с регионалами, коммунистами и литвиновцами раздали больше 500 гектаров земли областного центра. Такой себе скандал а-ля “Черновецкий и Киевсовет обокрали киевлян”, только с поправкой на местный масштаб. Вообще этой темой уже второй месяц только и живет вся пресса. Шутка ли – депутаты под шумок отдали в частные руки все городские парки! Прокуратура опротестовала, УБОП в мэрии пытается изъять документы и т. д.

БЮТ в этой ситуации попал под полную раздачу, его авторитет в городе, и так после выборов-2006 скатывавшийся вниз, упал чрезвычайно. Это притом, что на тех выборах сила Тимошенко взяла абсолютное большинство – что в областном, что в городском, что в большинстве районных советов».

Но не зря Юлию Владимировну называют в том числе «тефлоновым» политиком. К ней такие скандалы местного масштаба просто не пригорают. И, похоже, и дальше не будут пригорать. Это тоже своего рода талант.

По количеству депутатов, избранных в городские, районные, сельские советы, «Батькивщина» на последних местных выборах по всей стране заняла второе место после провластной «Слуги Народа» – завела в разные советы 4 тысячи 205 депутатов. В Кировоградском областном совете у «Батькивщины» будет наибольшее представительство. Есть у «партии Юли» и один свой глава ОТГ на Кировоградщине – Андрей Флоря в Марьяновской ОТГ с центром в Великой Виске.

Свою политическую родину Юлия Владимировна не забывает. Понятно, что перед любыми выборами большинство политиков гастролирует по регионам, но видели ли вы у нас перед выборами лидера «Европейской Солидарности» Порошенко, главу «Слуги Народа» Александра Корниенко или руководителя партии «За майбутнє» Игоря Палицу? А Тимошенко приезжала своих поддержать. Побывала на той же упоминаемой ранее урановой шахте «Новоконстантиновская». Обсуждала проблемы урановой отрасли.

В общем, нет сомнений, что Юлию Владимировну мы у нас еще не раз увидим. Она как-то совсем не похожа на пенсионерку, как политическую, так и физиологически. Она еще задаст многим перцу…