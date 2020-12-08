Не спешите принимать антибиотики

Каждый новый день ставит новые вопросы, связанные с коронавирусом. Количество заболевших за сутки шокирует, а переполненные стационары с пневмонией ужасают. Что же происходит? Откуда эта болезнь берется? Почему коронавирус такой «непостоянный»? И как себя с ним вести? С разными вопросами на эту тему мы обратились к главному врачу Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Кропивницкого Ларисе Свириденко.

– Лариса Анатольевна, ведь и раньше были пневмонии. Почему нынешняя такая агрессивная и опасная? И вообще, что такое пневмония?

– Это воспаление легких. Пневмонии бывают бактериальные, вирусные и грибковые. Сейчас у нас на фоне пандемии распространена вирусная, которая более тяжелая, чем остальные.

Бактериальная чаще всего – это осложнения бронхитов, трахеитов, ларингитов. А вот вирусная непосредственно поражает альвеолы, которые находятся в структуре легких, и соединительную ткань, в результате чего нарушается газообмен.

Да, вирусные пневмонии были и раньше. Но сейчас, в связи с ковидом, у людей выявляются большие поражения легких, по несколько сегментов. Бывает в одном легком пять сегментов, во втором – четыре. Это обширные поражения, и из строя может быть выведено порядка 40-45 процентов поверхности легких.

– Как надо лечить вирусную пневмонию?

– Согласно протоколам, лечение только симптоматическое. Антибиотики назначаются после присоединения бактериальной флоры. Наши же люди только узнали, что у них пневмония, самостоятельно начинают принимать антибиотики. А это делать категорически нельзя. Если больше пяти дней держится высокая температура – свыше 39-ти, тогда уже можно предполагать, что присоединилась вторичная, бактериальная, флора, и подключать антибиотики.

– Распространенный вопрос: почему тесты больных пневмонией не показывают ковид, но есть антитела?

– Об этом много говорят. Может быть, неправильно сделан забор. Может, неправильная транспортировка, не выдержан температурный режим. Или несвоевременно сделанный анализ. Много есть факторов.

– Можно утверждать, что переполненные больницы с пневмонией – это все коронавирус?

– Нет. Там много инфекций. Ковид может сочетаться с гриппом, с ОРВИ. Коронавирус еще не изучен досконально. С начала пандемии протокол лечения менялся несколько раз. Нет четкого алгоритма лечения, как, например, при гипертонии или инфаркте. А к ковиду добавляются новые симптомы. Например, диарея, которая чаще наблюдается у детей. Уже замечены кожные симптомы – высыпания на руках и даже на стопах. Получается, что вирус мутирует.

При бактериальных пневмониях мы наблюдаем классику: резкое повышение температуры, боль в грудной клетке, кашель с мокротой коричневого цвета. А коронавирус не такой однозначный. Я наблюдаю за больными с позитивным ПЦР и вижу разную клинику. У кого-то есть потеря обоняния, а у кого-то нет. У кого-то классика ковида, а ПЦР отрицательный.

– Почему так много болеет медиков?

– Потому что медики тоже люди. К тому же медиков не хватает, один врач принимает за двоих. Заявленная дистанция в полтора метра – это хорошо, но надо знать наших людей: в очереди стоят, как футболисты в стенке, и на замечания не реагируют. Люди раздраженные, жалуются на то, что врач медленно принимает, и на то, что быстро. Но это же не добыча угля, нам нужно качество.

Жалобы есть и будут. Понимаю, что люди напуганы, и как только КТ показывает пневмонию – требуют от врача направление на стационар. Но если сатурация нормальная, частота дыхательных движений в норме, человек не задыхается, температура нормальная, можно лечиться дома. В таких случаях рекомендованы обильное питье, витамины, дыхательная гимнастика. И не спешить принимать антибиотики. А в стационар кладут тяжелых, с высокой температурой, которым уже нужен кислород.

– Реально не заболеть? Что надо делать?

– Надо быть ответственными не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Сознательными, дисциплинированными. Посмотрите хотя бы, как люди носят маски. А дистанция в супермаркетах…