По залу доллары летали…

Первая сессия Кировоградского областного совета VIII созыва не обошлась без сюрпризов. В принципе, она должна была стать, как первая у студентов, установочной, но оказалась постановочной.

Согласно регламенту, председатель облсовета и его заместители должны избираться путем тайного голосования. Ожидаемо от «Батькивщины» был предложен Александр Черноиваненко, возглавлявший облсовет и в прошлом созыве. Вполне предсказуемо возникла и альтернатива – от «Слуги Народа» выдвинули кандидатуру Сергея Шульги. Первый рассказал о своих планах на будущее. Второй начал с биографии, но его спич был прерван сотрудниками полиции. Оказалось, что на «102» пришло сообщение о минировании здания, поэтому всех попросили покинуть помещение.

То, что минирование фейковое, было очевидно. Это подтвердил и Сергей Шульга в своем коротком комментарии журналистам. В то время, как депутаты покидали помещение, продолжалась трансляция происходящего, и микрофоны были включены. Было слышно, как Шульга сказал подошедшему к нему губернатору Андрею Назаренко: «Вы хотите цирк? Будет цирк. Я не сниму…» Видимо, речь шла о снятии кандидатуры.

Пока в зале работала «собака с милицией», все еще шла трансляция. Депутаты ушли, оставив свои личные вещи. Уже в пустом зале один из сотрудников, наверное, аппарата облсовета, растерянно глядя на рабочие места избранников, конечно, утрируя, доложил кому-то по телефону: «Здесь кошельки, деньги, доллары по залу летают…»