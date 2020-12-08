Вялотекущий лонгдаун

Заколебали эти колебания.

М.М.Жванецкий.

Если вы, прочитав заголовок, решили, что речь снова пойдет о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, то немного ошиблись. Скажем так – и о пандемии тоже.

Не принимать решения, пока снизу не начнет подгорать, – это наше родное, украинское. И не важно, чего касается так необходимый закон, указ или распоряжение, – экономики, защиты национальных интересов, борьбы с эпидемией или кадровых назначений. Власть будет долго и нудно тянуть резину, а потом примет наконец решение, которое все дружно назовут полной фигней. И эффект от него будет вполне ожидаемый.

Чем серьезнее, важнее проблема – тем дольше будут тянуть. И речь здесь не о тупости власть предержащих, а о системе принятия решений.

Сейчас модно говорить о внешнем управлении государством. К сожалению, не только внешнее. Любые несколько тысяч протестующих, свезенные в центр Киева, могут заставить власть изменить или вообще отменить принятое решение. Политикой и экономикой зачастую сегодня управляет орущая и ломающая заборы толпа. Речь даже не о том, кто прав в каждом конкретном случае – власть или протестанты, просто власть в Украине стала пластилиновой.

Сколько было криков и истерики, когда Конституционный суд в пику «еврооптимистам» фактически отменил декларирование чиновниками своего имущества. Все пропало, страна рушится, безвиз отменяется, кредит МВФ накрылся медным тазом, на КС надо идти с танками… И что? А ничего! Лишь месяц спустя Верховная Рада сподобилась принять закон, который за ложь в декларациях предусматривает штраф или ограничение свободы. Причем штрафовать начинают от суммы в 1,2 млн грн (просто «забыть» о миллионе – без проблем). Да и штраф в 85 тыс. и сокрытые 1,2 млн грн, как говорят экономисты, между собой не коррелируются. С 9 млн начинаются максимальные наказания, но и они совсем не страшные. На самом деле ограничение свободы (не путайте с лишением, т.е. тюрьмой) – всего лишь старая забытая «химия» с обязательной работой под надзором. Которую, конечно же, никто отбывать не будет. Способов примерно столько же, сколько и припрятанных чиновником денег. Самые простые – оформить себе пенсию или 2-ю группу инвалидности. И все, свободен. В общем, не закон, а недоразумение.

Есть, правда, слабая надежда, что президент ветирует это «недоразумение», но для этого нужно иметь стальные… ну, вы поняли.

Теперь о локдауне, или, в нашем варианте, лонгдауне.

События последних двух недель окончательно убедили (меня, во всяком случае), что жесткий карантин на 3-4 недели в Украине невозможен в принципе. Во-первых, народ абсолютно не готов подчиниться власти и сидеть дома, соблюдая все ограничения. «Всеруся, але не покорюся», уж извините за лексику. Во-вторых, и власть не готова принимать необходимые, но непопулярные решения. Для этого нужно иметь… ну, вы поняли.

Все эти карантины выходного дня, посленовогодние локдауны и прочие мероприятия-лайт – это полумеры и недомеры, не дающие нужного эффекта. Более того, у меня есть серьезные опасения, что, даже получив каким-то чудом передышку от роста заболеваемости, власть все равно не сумеет ею эффективно воспользоваться.

Самое простое в подобной ситуации – рассказывать в красках, как все плохо, и не предлагать никакого выхода. Это у нас умеет каждый политик. А из настойчиво предлагаемого: разогнать всех и устроить новые выборы – тоже не выход.

Уверен, нужно срочно дать больше полномочий новоизбранным мэрам и облсоветам. Надо прекратить идиотскую практику согласования каждого шага с Банковой. Не сидите на полупустых сундуках с казной – отдайте деньги в регионы. Если не можете спасти утопающих, то дайте возможность спасаться им самим. Почему «троечники» Шмыгаль или Криклий решают, сколько людей должны во­зить автобусы в Кропивницком? Почему им там, в столице, виднее, что закрывать, а кому дать возможность работать в Александрии? Тем более, что центральная власть не столько решает, сколько колеблется. Заколебали…