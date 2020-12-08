«Здесь мы можем творить легенду…»

В Кропивницком уже подходит к финалу первое в городе реалити-шоу «Хочу тут жити». «УЦ» писала об этом проекте незадолго до его начала. Цель этого шоу – донести, что Кропивницкий – это не маленький и безуспешный провинциальный городок, из которого нужно поскорее вырваться, а перспективный город, в котором стоит оставаться и жить.

Главный приз проекта – квартира в новострое. За неё и сражаются на протяжении 7 выпусков реалити-шоу 8 команд-участников. Кто получит подарок мечты – узнаем совсем скоро, а пока предлагаем окунуться в закулисье шоу, которое журналистке «УЦ» приоткрыла его исполнительный продюсер и соведущая Екатерина Колтунова.

– Екатерина, первый сезон проекта подходит к концу. С чем столкнулись в процессе работы над ним?

– Мы поставили перед собой серьезную задачу: соединить в одном медийном продукте историю города и его выдающихся личностей и реалити (то, что будет интересно смотреть людям), а также качественно и в то же время гармонично и ненавязчиво представить наших спонсоров. Мы взяли высокую планку и должны ей соответствовать. Съёмки одного выпуска у нас проходят нон-стопом в течение съемочного дня, а не целой недели, как, например, это делают крупные телеканалы. Таким образом наши операторы тоже бегают везде с участниками и наблюдают со стороны за выполнением заданий. Полуфиналы у нас построены по принципу линейного квеста: каждое предыдущее задание раскрывает следующее. Ещё один из вызовов, с которым пришлось столкнуться, – это необходимость, с одной стороны, сделать всё максимально честно и прозрачно, а с другой – не потерять «картинку», чтобы съемка была качественной и интересной. Единственное, что мы можем доснять, – это материал для исторических справок.

Очень приятно, что управляющие локациями, к которым мы обращаемся, отзывчивы и всегда готовы содействовать нам в создании исторического и развлекательного медиа-продукта. Мы ещё ни разу не столкнулись с отказом в ответ на просьбу проводить съемки на той или иной локации, и это очень радует.

– Всё ли пошло по плану?

– Ой, нет, конечно. Такое впечатление, что, работая над этим проектом, мы будто находимся в каком-то фильме-катастрофе. Постоянно происходит что-то не так: то смерч, то коронавирус чуть ли не у каждого второго в нашем окружении, что грозит срывом съемочного процесса и необходимостью переносить финал, чего бы очень не хотелось, то кто-то из спонсоров обещает быть с нами, но потом отказывается, а мы на них рассчитывали, и так далее. В общем, хотелось бы, чтобы всё было идеально, но так не получается. Тем не менее, у нас очень хорошая команда.

Снимают наш проект Катя Мурованая, Коля Головко и звукорежиссер Юрий Коропалов. Они действительно делают чудеса. Наш креативный штаб, а именно Елена Горобец, Евгений Жердий, Алла Зленко и Дмитрий Максименко также работают слаженно, эффективно и многофункционально. У нас нет просто ведущих, или просто сценаристов, или просто маркетологов или фандрейзеров, мы все вместе работаем над идеями и над конечным продуктом. Поэтому все неприятности мы преодолеваем очень стойко, так что никто даже и не подумает, что нам было тяжело.

Ещё одна часть шоу – это чек-лист добрых дел, который проходят все участники. У каждой команды есть чек-лист, состоящий из 12 заданий, и зачетка, в которой отмечается выполнение каждого из них. Задания заключаются в помощи различным городским и областным гражданским организациям. Если участники не выполняют хотя бы одно из заданий, это существенно влияет на их позиции в финале. Те команды, которые выбыли из проекта, но хотят попасть в финал путём смс-голосования, тоже участвуют в этой части проекта. Это отдельная история, и я думаю, что мы обязательно снимем о ней спецвыпуск.

– Есть ли уже квартира для победителей?

– Да, один из наших партнеров – ЖК «Сузір’я». В этом новострое на Ковалевке и есть смарт-квартира для команды победителей. ЖК «Сузір’я» предоставил нам хорошую скидку, и мы смогли оформить у них квартиру при поддержке Андрея Павловича Райковича, который изначально поверил в нашу идею и дал ей зеленый свет. «Сузір’я» нам идеологически подходило, это хороший застройщик жилищных комплексов экономного типа, который планирует работать в нашем городе на долгосрочную перспективу. Поэтому вопрос с квартирой уже закрыт.

– Планируете ли продолжение проекта?

– Да, хотелось бы сделать второй сезон, но для этого нужно вновь собрать хорошую группу спонсоров. Сейчас мы многое вытягиваем за счет наших личных сил и возможностей, ведь поначалу не у всех потенциальных спонсоров было доверие. В любом случае, всё будет зависеть от предложений. Когда отдохнем, будем думать, что мы готовы делать дальше.

– Какой главный месседж проекта?

– В первую очередь этот проект – социальный. Квесты и квартира – это лишь инструменты, чтобы привлечь внимание людей к истории города, его ценности и тому, что Кропивницкий – это не провинция. Это город сильных и успешных людей, процветающего малого, среднего и большого бизнеса. В этом городе можно работать и развиваться. Здесь мы можем творить легенду своими руками, делая свой город лучше. Это – тот месседж, который мы несем.

– Кто поддерживает проект?

– Как я уже упомянула, проект не был бы возможным, если б не поддержка Андрея Павловича с главным призом. Также у нас много не финансовой, а бартерной поддержки. Например, «Мрія є» полностью пошила жилетки и костюмы для наших участников и команды, «Імекс ЛТД» , «КОД», «Евгения Плюс» напечатали нам всю нужную продукцию, Генеральный партнер проекта – «Файно-маркет». На наш запрос о поддержке откликнулись также такие спонсоры, как «Ласка», Volkswagen, «Корпорація ХХІ століття», Uden-S, Krop:Hub предоставил свое пространство на весь период съемок и работы над проектом. Представители малого бизнеса обеспечили наших участников красивыми, вкусными и хорошими подарками: Food for you, Imaginarium, Charwish, «Лісова коза», «Ресторація Кропивницьких», «Гоголь Espresso bar», «Банка щастя», «Сирний рай» и другие. Во всем этом видна душевность и прелесть небольшого города, когда ты можешь связаться с представителями разных локальных бизнесов и организаций, рассказать им об идее своего проекта и вдохновить их его поддержать.