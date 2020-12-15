Хватит ли коек и кислорода?

Статистика по ковиду не утешает. Состояние заболевших коллег и родных тревожит. Сообщения в соцсетях о нехватке мест в стационарах ужасает. И это притом, что «ковидные» койки заняты всего на треть. Что происходит на самом деле? Почему очереди сдать тест? Почему не хватает мест в стационарах? Что предпринимают чиновники от медицины, чтобы исправить ситуацию? За ответами мы обратились к руководителю департамента здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации Олегу Рыбальченко. И мы их получили.

– Мы уже расширяем коечный фонд и продолжим это делать. Но есть правила: если занято больше 50-ти процентов существующего фонда – увеличивать. На сегодняшний день, кроме существующих пяти больниц, лечащих COVID, добавляются госпиталь, ЦРБ, больница в Знаменке. Есть еще 9 больниц, которые смогут принимать таких больных.

Я сказал о «ковидных» базах. Что делать с вирусными пневмониями? Лечить. Сложности возникают из-за некоординированности лечения тяжелых пневмоний, когда нужны реанимационные мероприятия, и ажиотажа, связанного с кислородом. Места в больницах есть. Но вопрос в том, куда одновременно приходят пациенты. Если они массово поступают в одну больницу, никакая больница не выдержит. А сейчас все чаще люди сами говорят врачам: «Я боюсь. Положите меня в больницу»…

Все должны понимать, что пациенты, не имеющие статуса (не подтвержденный тест ПЦР), не могут находиться в госпитальной базе, так как рискуют быть инфицированными «ковидными» больными. Разделение потоков для нас принципиально. В одну палату «положительного» и «отрицательного» пациентов мы не госпитализируем.

До конца года мы планируем «запустить» 1900 коек в 17-ти лечебных учреждениях области. Это должно улучшить доступность. Ежедневно мы увеличиваем «кислородную базу» – покупаем концентраторы. И это должно снять напряжение.

Минздрав планирует разрешить диагностику в каждом лечебном учреждении. Сейчас у нас по одному в каждом районе, в областном центре чуть больше. Будет в каждой больнице, но нужен допуск к работе с особо опасной инфекцией от Минздрава. В этом случае нужно быть крайне осторожными. Мы не можем допустить внутрибольничной вспышки. У нас же параллельно лечат и все остальное, люди обращаются в больницы и с другими диагнозами.

Во всех госпитальных базах есть возможность добавить койки. Но это можно сделать только после согласования с Национальной службой здоровья, которая оплачивает дополнительные команды. На каждое 20-коечное отделение должно зайти 4 врача и 12 сотрудников медицинского персонала. Главврач должен собрать эту команду, должным образом ее экипировать – одеть в защитные костюмы, а потом НСЗУ их контрактирует.

Если найти специалистов – задача главного врача, то с оборудованием помогаем мы. Деньги (45 миллионов) мы передали лечебным учреждениям. Процедура приобретения оборудования упрощена – покупают без тендеров. В качестве дополнительной помощи концентраторы мы покупаем централизованно – это проще. Ожидаем 650 концентраторов.

Мы видим ситуацию, видим проблемы и пытаемся их решить, насколько хватает наших полномочий. Еще раз напоминаю о необходимости соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Здоровье каждого зависит от каждого.