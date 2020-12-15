«Радуйся, Николае, великий Чудотворче!»

Буквально через день эти слова зазвучат во всех православных храмах – мир будет отмечать День памяти Святителя Николая Чудотворца. Этот праздник с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, которые заранее готовят подарки. О том, что еще можно успеть за эти день-два, мы поговорили с настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кропивницкий отцом Евгением Назаренко.

– Всех православных христиан и всех людей доброй воли позвольте поздравить с наступающим праздником Святителя и Чудотворца Николая! Понимая ситуацию с пандемией в нашей стране и во всем мире, мы сейчас как никогда должны молиться и заботиться о тех людях, которые более нуждаются, чем мы, находятся в тяжелых и стесненных обстоятельствах, в болезни, и помогать им.

Издавна Николаевские дни в Украине праздновались 3 дня, начинаясь с 17 декабря по новому стилю – в День святой Варвары, затем 18 декабря – Саввы и как кульминация – 19 декабря – Николая Чудотворца. В этот день послушным детям вручались подарки, а тех, кто вел себя неподобающе, вразумляли и наставляли. То есть это был не только праздник, но и очень сильный воспитательный момент.

Что необходимо сделать в эти праздничные дни? Прежде всего помолиться перед образом Святителя Николая за всех своих родных и близких, за врачей, которые сейчас борются с пандемией, чтобы Господь им даровал силы и здоровье. Кроме этого, мы можем и должны позаботиться о немощных стариках и больных детях, о многодетных семьях, да и просто о пенсионерах, которые живут рядом с вами, в одном подъезде, в соседнем доме…

Нужно помнить, что сейчас не время дарить всяческие безделушки. Более чем уместными подарками будут продукты, фрукты, витамины, а может быть, и лекарства, в которых особенно нуждаются пожилые люди. Можно уточнить, что они не всегда могут себе позволить, и сделать доброе дело. А можно и просто позвонить по телефону человеку, с которым давно не общались, и поговорить с ним, поздравить. Ведь зачастую общение более важно, чем подарок.

Да, сейчас нужно быть особенно осторожными в связи с коронавирусом, но во многих магазинах и аптеках есть службы доставки, которые за небольшую плату помогут вам сделать доброе дело. До пандемии священники в Никольские праздники всегда ездили в больницы и дома престарелых, в тюрьмы и приюты и отвозили подарки. Сейчас доступ в эти учреждения закрыт, но привезти то, в чем нуждаются люди, никто не запретит. Святитель же Николай по молитвам и делам нашим непременно явит свои чудеса!

Хочу отметить, что Никольскими праздниками время благих дел не заканчивается. После Николая начинается наша традиционная акция «Рождественский ангел», и все Святки, а иногда даже вплоть до Сретения мы продолжаем помогать нуждающимся. Приходите к нам в храм и творите добро! Оно вернется вам сторицей!