Светловодск на грани катастрофы

Тем, кто в эти дни в своих городах и селах жалуется на коронавирус, безработицу, рост тарифов и цен на продукты, стоит узнать получше ситуацию в Светловодске. Город на грани кризиса и техногенной катастрофы! Так считает даже новоизбранный городской голова Андрей Малицкий. Что там происходит?

Уже лет пятнадцать «УЦ» регулярно пишет о целом комплексе проблем с теплоснабжением в городе на Днепре. Конечно, таких и в других городах хватает, но в Светловодске они как-то особенно сконцентрированы и сплелись в клубок.

Многолетняя проблема города – люди получают от городской власти разрешение на отключение от центрального теплоснабжения и обустройство автономного отопления. А центральное теплоснабжающее предприятие, «Сітловодськпобут», отказывается это признавать и продолжает присылать людям счета за якобы отопление. Годами! Сотни, уже тысячи людей годами судятся с конторой, выигрывают обычно через время, нервотрепку и деньги.

Пришла недавно такая новость на эту тему: «Временной административной коллегией Антимонопольного комитета Украины принято решение наложить штраф в размере 1200000 грн на СП ООО “Світловодськпобут” за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде начисления 100% платы за услуги по центральному отоплению потребителям, которые отключены от внутридомовых сетей централизованного отопления и не получали эти услуги.

Услуги по теплоснабжению в Украине предоставляются субъектами естественных монополий. Заключая договоры о предоставлении услуг по централизованному отоплению с теплоснабжающей организацией, потребители рассчитывают получать от них услуги, которые бы обеспечили надлежащие условия проживания в своем доме.

В то же время СП ООО “Світловодськпобут” предоставляло потребителям некачественные услуги по отоплению, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы, которые поступали в течение 2017-2019 годов как в Администрацию Президента Украины, народным депутатам, так и в органы Антимонопольного комитета Украины.

Именно на этих основаниях потребители вынуждены были искать другие источники тепловой энергии для отопления своих домов. Пользуясь своим правом на отказ от получения услуг по центральному отоплению и свободный выбор источника тепловой энергии, потребители обращались к местным властям за получением разрешений на отключение своих квартир от сетей централизованного отопления и установки индивидуального (автономного) отопления.

Комитетом установлено, что СП ООО “Світловодськпобут” не учитывало факты отключения квартир потребителей от сетей централизованного отопления и заявления потребителей на расторжение/пересмотр договоров, снятие их с абонентского учета. Предприятие продолжало начислять 100% плату за услуги по центральному отоплению жителям, которые отключены от внутридомовых сетей централизованного отопления и не получали эти услуги. (…)

Учитывая вышесказанное, Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины признала, что СП ООО “Світловодськпобут” нарушило законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по централизованному отоплению.

Принято решение наложить на СП ООО “Світловодськпобут” штраф в размере 1192689 грн. Также предприятие обязано в двухмесячный срок прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции».

Но это лишь одна сторона проблемы. Плохо тем, кто отключился, но не лучше и тем, кто остался абонентом «Світловодськпобут»!

В городе еженедельно заседает комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Тема почти всегда одна – теплоснабжение города.

Вот что на последнем заседании 10 декабря сказал городской голова Андрей Малицкий: «На сегодня в городе Светловодск ситуация с теплоснабжением критическая. По городу фиксируются многочисленные порывы и проблемы с подачей теплоносителя по разным причинам (износ трасс, проблемы с давлением, температурой на подаче и т.д.). Сегодня без отопления находятся 13 домов частного сектора и многочисленные случаи отсутствия отопления в многоквартирных домах (с начала отопительного периода в 45-ти домах были проблемы с отоплением).

Остро стоит вопрос о приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях. На дистанционном обучении из-за несоответствия температурного режима находятся ученики 5 школ, а именно № №3, 4, 7, 9, 10.

В неудовлетворительном состоянии сейчас находится и медицинская отрасль, в некоторых отделениях Светловодской ЦРБ температура находится в пределах 17-18°С, а в туберкулезном отделении 13°С.

Отсутствуют взаимодействие и координация действий по восстановлению теплоснабжения между СП ООО “Світловодськпобут” и горисполкомом, что делает невозможным оперативное реагирование по восстановлению теплоснабжения.

На территории города есть открытые участки теплосетей, где проводились ремонтные работы, что является угрозой для жизни и здоровья людей в темное время суток и влияют на потерю тепла теплоносителя.

Отсутствуют официальные данные от СП ООО “Світловодськ­побут” по подключению домов к теплоснабжению и техническому состоянию тепловых сетей».

Корреспондент «УЦ» обратился к знакомым в Светловодске, чтобы узнать, мерзнут ли они дома и на работе. К сожалению, большинство ответов публиковать нельзя. Самый цензурный ответ такой (Максим, предприниматель): «Ладно с градусами. Но ведь город сейчас выглядит, как где-то на Донбассе. Они порывы ликвидируют, но ямы за собой не закапывают! У меня вот рядом по улице Чайковского ямы чуть не возле каждого дома. Возле дома №17 – яма. Возле соседнего №19 – две ямы!»

А так общее впечатление у всех, кто живет в многоэтажках, – холодно даже тем, у кого автономка. Сами дома остыли настолько… В квартирах в среднем от 12 до 15 градусов. Люди спят в одежде и даже шапках. И многие боятся, что в один день просто вся система накроется, и что тогда?..

Видимо, уже действительно к черте подошли. Городской голова Светловодска Андрей Малицкий обратился с письмом к главе областной государственной администрации Андрею Назаренко. Объясняет ситуацию (хотя Назаренко в курсе, уже направлял своего зама Сергея Полищука разбираться), а в конце тонко намекает сами поймете на что.

«Учитывая, что область является лицензиатом теплогенерирующего предприятия СП ООО “Світловодськпобут”, просим сотрудничества в урегулировании озвученного в письме вопроса».

То есть, а может, отобрать у «Світловодськпобут» лицензию, и пусть теплоснабжением города займутся другие? Хотя… 6 старых котельных, почти 81 километр старых сетей… Много ли найдется желающих?

А что же в самой теплоснабжающей организации? Директор «Світловодськпобут» Московский для нас недоступен, его вообще мало кто видит. На последнее совещание по теплу 10 декабря он, как обычно в последнее время, не пришел. Прислал Сергея Зинченко, начальника отдела по охране труда «Світловодськпобут». Тот доложил о том, что ситуация находится под контролем, СП справляется с ней. Постепенно решают проблемные вопросы и возобновляют поставки тепла. Но отметил, что есть проблемы в связи с устарелостью теплосети и отсутствием инвестиционной программы.

Но самое поразительное для жителей, к примеру, областного центра вот такое. У нас в Кропивницком решением от 13 ноября запрещена работа бассейнов, прием посетителей (хотя только в рамках бывшего карантина выходного дня). А в Светловодске 10 декабря открылся городской бассейн! И тут даже не в карантине дело. Бассейн там неплохой, полноценный. Его объем – многие сотни кубометров воды. Для плавания она должна быть не ниже 25 градусов, согласно требованиям Минздрава. Представляете, в замерзающем городе греть такое количество воды, плюс громадное помещение, плюс отдельно горячая вода для душевых?

На обогрев таких объектов сил и средств хватает…

В прошлом году в это время из-за отсутствия тепла в Светловодске была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. Что будет сейчас?