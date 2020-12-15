Третий Мир, или Жизнь после (вместо) пандемии

Окончание. Начало в №№48 и 50 «УЦ».

Ружья, таблетки и бэтмены

В третьей части моего вольного исследования мы поставим несколько экспериментов, недаром же наш утекающий в прошлое год, 2020-й, не к ночи будь помянут, – год великого эксперимента над нашим разумом, эмоциями и всеми гранями драгоценного здоровья, включая психическое.

Начнем по традиции с экономики. Подумайте тридцать секунд и запишите на бумажке или в гаджете три самых прибыльных отрасли мировой экономики. А теперь, после паузы, – сверьте результаты с истинным положением дел.

Итак, в 2020 году самыми прибыльными являются:

– торговля оружием,

– фармацевтика,

– кино (и производство развлекательного киноконтента в широком смысле – сериалы, игры и т.д.).

Удивлены? Где же нефть и газ? Где продукты питания? Где металлургия и химия? Строительство?

Вы скажете: такой год. Я парирую – такое будущее. В мире искусственного интеллекта, диджитализации и роботизации для человека останется три базовых занятия: убивать себе подобных, болеть и лечиться, развлекаться бесконечным просмотром историй о себе, таком безгранично могучем (в прошлом).

Ну и, конечно, мы будем есть, пить и дышать.

С едой все плохо. Правда, плохо. Ее не хватает. Несмотря на то, что в данный момент на земном шаре ведется 42 (сорок две, дорогие друзья) войны, несмотря на пандемию, человечество увеличивается с каждой секундой. Напомню – 270 миллионов голодающих в мире по прогнозам ООН. И еще одна цифра, от той же организации: 60 процентов малоимущих в нашей стране не имеют никаких шансов получить социальную помощь от государства. Если вы – безработный, вы не получите субсидию на коммунальные услуги, например. Не очень логично? Ну в разметке социалистической логики – да, нелогично А в капиталистической – вполне. Слабый – значит, мертвый.

Водой впервые в истории экономики в 2020-м торговали на бирже. Вода становится редким ресурсом. Ее качество, очистка, особенно в условиях пандемий, будет фактором выживания.

Воздухом пока не торгуют и налог с граждан не берут. Но при совершенно обезумевших «типа зеленых» (а на самом деле дельцов, выбивающих огромные госпреференции под «зеленую энергетику», например) – не удивлюсь и такому фискальному сбору.

Итак, ружья, таблетки и Бэтмены (если хотите, Джокеры) – главные торговые лоты мировой экономики. Один смешной на первый взгляд факт. Самый кассовый фильм 2019 года «Мстители. Финал» заработал 890 миллионов долларов чистой прибыли. Мировой гигант металлургии, «Метинвест» Ахметова – 341 миллион.

А теперь давайте посмотрим, как и кто кому продает эти прекрасные вещи.

Кластер вместо глобуса

2020 год закрыл тему мирового глобализма. Всё, его нет. По большому счету, нет и ВТО – торговые войны между США и Китаем, санкции против «Северного Потока-2», базирующиеся на отравлениях российских разведчиков-перебежчиков и оппозиционеров, проваленные саммиты больших семерок, восьмерок и двадцаток – это конец эпохи глобальных правил в экономике. Капитализм просто не может быть нормальным на длинном отрезке. Не хватает выдержки уважать права конкурента. Об этом хорошо писал запрещенный ныне у нас Карл Маркс.

Последний гвоздь в глобализм (и, как следствие, в гегемонию США в мире) был вбит 15 ноября 2020 года на саммите АСЕАН и получил название ВРЭП – всестороннее региональное экономическое партнерство стран Азии и Океании. В новую зону свободной торговли вошли Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также 10 стран Юго-Восточной Азии – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Таким образом, создан наиболее мощный кластер мировой экономики, причем, в отличие от Европейского Союза, ВРЭП не выдвигает к своим членам никаких требований по унификации производств, подгонке законодательств, борьбе с коррупцией, свят-свят-свят, экологии и т.п.

На данный момент в мире два глобальных кластера – ВРЭП и ЕС – и несколько субглобальных: американо-канадский (с перспективой появления в нем постбрекситной Великобритании), российский ЕЭП, панарабская GAFTA, нарождающиеся паниндийский (Индия не присоединилась к договору ВРЭП) и туранский (во главе с гиперактивной в 2020-м Турцией).

Где Украина?

До 2014 года Украина плавно политически дрейфовала к ЕС, экономически оставаясь игроком российского направления. Однако после 2014 года Майдан привел Украину в крайне интересное положение – мы теперь полноправный (не совсем, но можем вообразить) член американской экономической пищевой цепочки. Отнюдь не европейской, куда мы вроде бы очень декларативно идем и куда нас сильно и последовательно не хотят пускать. Не верите? Посмотрите, кто поставляет нам оружие в кредит. Кто будет вакцинировать нас от ковида. Кто снимает кассу в наших кинотеатрах. И это не Европа.

Помните, как это было в 14-16-м годах?

Диверсификация смежной номенклатуры в оружейном производстве Украины. Теперь нужные российские комплектующие (а такие есть даже у США) для украинского вооружения приходилось ввозить контрабандой, как в пресловутом деле Свинарчука.

Запрет на российские фильмы, въезд в страну деятелей российской культуры, запрет соцсетей и, потом уже, широким фронтом, наступление на русский язык. В итоге – в десятке самых скачиваемых украинцами песенок почти все – на русском и прямиком из России. Культура – очень сложная вещь. «Свой до свого по Моргенштерна».

И вишенка на торте – борьба за украинские руки выше локтя – битва вакцин Pfizer и «Спутник», с участием посла США с одной стороны и Медведчука – с другой.

Кстати, ничего плохого в оторванности от географического центра кластера нет. Вот, например, Венесуэла или Сирия на сегодняшний день – части российского кластера, как и некоторые африканские страны входят в китайский кластер.

Вопрос – выгодно ли это Украине?

Наверное, пока нет, судя по вечным скитаниям в коридорах МВФ и подобных институций. Даже заявленные как помощь для борьбы с ковидом 300 миллионов евро оказались очередным кредитом под проценты.

Но такое глобальное позиционирование – игра в длинную. Поживем – увидим, как говорила героиня запрещенного нынче фильма про пьяного русского доктора Лукашина.

А нам-то что делать?

Давайте сбежим из мира большой экономики в наш маленький личный мир. Еще один эксперимент? Давайте? Напишите гипотетический срок действия вашего рабочего места. И спрячьте эту бумагу на год.

Что угрожает человеку в новых условиях, помимо злого коронавируса, который, уж не переживайте, будет побежден, хотя насладиться победой мы сможем не все, как шутили еще весной 2020-го.

Прежде всего, искусственный интеллект и роботы, грозящиеся (в лице адептов диджитализации) забрать все трудовые процессы у человека. Повторяю – все.

Но. Есть две проблемы. Первая – аналоговый мир надежнее. В киберпространстве таких коронавирусов, как у нас сейчас, – по тысяче в день. Кибербезопасность – уже сейчас тема из первой пятерки «красных» тревог.

Вторая – до сих пор никто толком не поднимал проблему этики искусственного интеллекта. 2021 год будет годом большой дискуссии по этому вопросу. И я предчувствую большие ограничения в использовании ИИ. Вы спросите – как же можно остановить прогресс? Да запросто. Как удалось сильно замедлить гонку ядерных вооружений, например. Как жестоко тормознули эксперименты по клонированию человека. Как и в вышеперечисленных случаях, безответственное внедрение ИИ – это опасность для выживания человечества.

В 1963 году писатель Фрэнк Херберт опубликовал первый роман из серии «Дюна», где мир будущего строился в том числе на полном запрещении компьютеров и цифровых технологий, так называемом «батлерианском джихаде». Как знать, может, Херберт был прав.

Естественно, прогресс не остановить, но куда нас вывезет этот виток НТР (вы еще помните эту аббревиатуру?) – никто не знает. В советской научной фантастике будущее Земли обычно красивое, а проблемы приходится решать за пределами нашего шарика. В американской – наоборот, будущее беднее и опаснее настоящего. Естественно, второй вариант реалистичнее.

Второй вопрос бытия нашего биологического вида – планы некоторых замечательных мыслителей-миллиардеров по разрушению системы пенсионных накоплений и замена пенсий (а для многих и зарплат) неким безусловным базовым доходом. Не обольщайтесь – этого не будет. То есть разрушение вполне себе возможно (наш премьер уже заявил, что пенсии в стране скоро платить будет нечем), а вот выплат, всем одинаковых и запросто так – не будет. Это просто капиталисты играют с нашими эмоциями при помощи коммунистических фантазий. Обманут.

Давайте еще один эксперимент поставим, вернее, воспроизведем давнишний уже, полувековой, психологический фокус, впервые апробированный в Пенсильванском университете (США). Итак, подопытных студентов разделили на две рандомные группы (без какой-либо калибровки по полу, расе, политическим убеждениям) и дали обоим группам противоположную информацию с сильным эмоциональным подтекстом, после чего организовали дебаты. Дебаты длились четыре с половиной часа и закончились массовой потасовкой. Причем, что характерно, большинство испытуемых с пылом и жаром защищали идеи, совершенно не разделяемые ими до эксперимента.

Во второй части эксперимента точно так же составленные группы получили досье с цифрами и фактами по тем же вопросам, что и в первой фазе опыта. Дискуссия длилась полтора часа, стороны от прений перешли к поиску решений и наметили целую программу мероприятий по выходу из противостояния.

Не правда ли, интересно?

А теперь вспомните, что в последний раз вызвало у вас гнев, отчаяние или ярость. А потом просто на полчаса залезьте в Гугл и почитайте специалистов, сверьте цифры и факты.

Ну как, стало легче дышать?

Так что же делать?

Учитесь правильно искать, проверять и потреблять информацию. Современная жизнь – это рак, уж извините за такое страшное сравнение, а когда у вас рак – идут, как минимум, к двум врачам.

Думайте, а не эмоционируйте. Вся современная система продаж вам нужных товаров и услуг втридорога, а также столь же дорогих ненужных, – построена на эмоциональных качелях. Качели – развлечение для детей. Мы взрослые, мы думаем.

Научитесь быть активным в трех кругах общих интересов: моя улица – мой населенный пункт – моя страна.

Например, если страна принимает дебильную медреформу – добивайтесь создания муниципальных больниц от политиков города. Это не так сложно, как кажется.

Считайте бюджеты. Личный, семейный, городской, государственный. Не давайте себя дурить. Задавайте вопросы всем этим начальникам, они этого не любят и боятся.

Учитесь постоянно. Даже если вы на пенсии и голова не работает, как вам кажется. Работает. Просто не так, как в молодости.

Не бойтесь будущего. Оно а) интересно; б) может закончиться для вас в любой момент.

Подарки под елку

Давайте поговорим, что хорошего может случиться в следующем году.

Надеюсь, в мире не случится большая война, а наша война в Донбассе закончится трудным и недоверчивым, но все же миром. Будет хороший урожай кукурузы – нашего главного экспортного продукта. Весенний пик ОРВИ будет слабее осеннего. Начнется вакцинация от коронавируса (тут, правда, мы в самом конце очереди, среди африканских братских стран). Любители спорта дождутся перенесенных чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр. Будет много классного кино, книг, музыки. Такие встряски, как та, что мы сегодня переживаем, обычно помогают искусству выйти из временного застоя. Мы будем меньше болеть и больше видеться с родными и друзьями.

А остальное – купим, как говорит старинная одесская пословица.

Послесловие

2020-й был, как ни странно, очень скучным годом, бремя локдаунов и масочных режимов придавило всех нас, а многим, уж извините, сорвало крышу. Но вот событийно – разве что вялые ралли вашингтонских дедушек, в которых деменция победила нарциссизм. А больше – особо и нечего, к сожалению. Смерти многих больших людей? Их было больше обычного, но мы еще весной понимали это.

Смешная революция БЛМ? Красивая, но, похоже, безрезультатная революция в Белоруссии? Карабахская война?

Один из моих самых любимый рокеров, Джордж Харрисон, когда-то написал для альбома Битлз «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» великую песню «С тобой и без тебя».

Мы говорили

О космосе, в котором живём,

О людях,

Укрывшихся за огромной стеной

Заблуждений.

Истина промелькнёт,

Только поздно.

Их нет здесь уже.

Мы говорили

О том, что нам любовь даёт;

Получив ее –

Сохрани её.

Ведь любовь, лишь любовь

Наш мир спасёт.

Если бы кто знал.

Только осознай, что всё в тебе самом

И тебе подвластно.

И пойми, что ты лишь только часть всего.

И жизнь течёт в тебе и без тебя.

Жизнь после коронавируса точно есть, так что берегите себя и всех своих.