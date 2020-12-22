Бюджет недосконалий, але це бюджет!

22 грудня відбулося 3-тє засідання першої сесії Кропивницької міської ради 8-го скликання, на якому було сформовано депутатські комісії та затверджено їхніх голів. Таким чином міська рада працює у відповідності до чинного законодавства.

На початку засідання переможці міжнародних та всеукраїнських спортивних змагань отримали цінні подарунки та сертифікати на стипендії від міської ради. Перед початком засідання перед депутатами виступила мешканка мікрорайону Стара Балашівка, який недавно постраждав від буревію. Вона звернулася до депутатів з проханням включити в проєкт бюджету відшкодування постраждалим усіх збитків, завданих стихією: «Проголосуйте, як для себе», оскільки, на її думку, 20% вартості робіт, виділених з місцевого бюджету, не вистачає. Міський голова відзначив, що компенсації за збитки від стихійних лих перебувають в компетенції державних органів влади, з якими місто вже працює.

Далі надійшла черга формування комісій та призначення голів. Як уже стало звичним, основними опонентами міського голови стали депутати від фракції ОПЗЖ та «Рідне місто», проте наразі зрозуміло, що нічого іншого, окрім незначного відтермінування прийняття рішень, вони досягти не можуть. Таким чином досить оперативно депутати підійшли до розгляду проєкту бюджету на наступний рік.

Начальник фінансового управління міської ради Любов Бочкова доповіла про показники основного фінансового документу міста. Обсяг доходів пропонується в розмірі 2 мільярдів 305,5 мільйона гривень, видатків – 2 мільярдів 346,2 мільйона гривень. При цьому в проєкті бюджету не враховані додаткові джерела надходжень у вигляді субвенцій на ремонт доріг (для області ця цифра складає більше 690 мільйонів гривень), а також кошти Фонду регіонального розвитку та інших, де фігурують суми в кілька мільярдів гривень, правда, ще не розписані по розпорядниках на територіях.

Основною статтею доходів міського бюджету буде податок з доходів фізичних осіб – майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а основною частиною видатків залишається утримання бюджетної сфери – майже 1,5 мільярди гривень. Проєкт бюджету враховує практично всі потреби міста, але говорити про їхнє повне задоволення поки що не доводиться.

Разом з тим бюджет необхідно приймати, оскільки, за словами доповідача, в разі незатвердження проєкту до 25 грудня, у дію вступає положення Бюджетного кодексу про фінансування видатків в розмірі 1/12 від діючого бюджету, при цьому місту буде заборонено проведення капітальних робіт та залучення позик.

Останній аргумент, як завжди, спрацював: з 38 присутніх на сесії депутатів 32 проголосували «за».