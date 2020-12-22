Этот сложный Новый год…

Судя по всему, мэр Кропивницкого Андрей Райкович после болезни понемногу возвращает свою «боевую» форму, во всяком случае, традиционное аппаратное совещание специалистов горсовета он провел в прежнем режиме – активно и информативно.

Один из главных приоритетов ближайшего времени мэр видит в проведении сессии горсовета, на которой депутаты должны утвердить бюджет города на следующий год. При этом значительной корректировке подвергнутся некоторые направления развития города, поскольку местные органы власти не совсем представляют себе объемы финансирования, заложенные на реализацию программ развития в государственном бюджете и различных фондах. Пока что основной вывод такой – городские программы будут оптимизированы, исходя из финансовых показателей, заложенных в госбюджете для территорий. Мэр сказал, что город расставил собственные акценты: «По програмах ЖКГ, по дорожньому будівництву ми готові до співфінансування в розумних межах, але все потрібно узгоджувати з державним бюджетом. На жаль, фінансування медичних програм зараз іде за рахунок міського бюджету». Это, в первую очередь, касается выделения 1,3 миллиона гривен для приобретения лекарств инсулинозависимым людям, хотя Конституция как бы гарантирует…

Борьба с СOVID и вирусными пневмониями остается главной задачей на ближайшее время. Это касается и сдачи в эксплуатацию отделения интенсивной терапии, где не должно быть мелочей. Второе направление – обеспечение больных в городских учреждениях здравоохранения качественным кислородом за счет введения в эксплуатацию мощных установок для генерации кислорода, поскольку компактные концентраторы, которые были закуплены в достаточно большом объеме, не всегда эффективны.

Относительно карантина, Андрей Райкович сделал важное заявление о том, что никаких народных гуляний, корпоративов и всеобщих встреч Нового года быть не должно, в чем особенно важно убедить молодых людей, которых болезнь тоже не пожалеет, и это надо понимать. К теме коронавируса можно добавить и иннциативу города по выделению денег на бесплатное тестирование школьных сотрудников и педколлективов, вопрос находится на стадии проработки.

Тем не менее, приход Нового года никто отменить не в состоянии, и в этой связи мэр обратил внимание горожан и чиновников на детей льготных категорий, чтобы ни один ребенок не остался без подарка. Денег для этого бюджет города выделил достаточно.

В планах мэрии на 2021 год значится ряд важных изменений. Мэр обратил внимание руководства «Экостайла» на необходимость выполнения договорных обязательств, поскольку наступающий год станет определяющим в отношениях между городом и монополистом, другими словами, на рынке санитарной очистки города должна быть конкуренция.

Руководителям ЖЭО Андрей Райкович пообещал личный контроль за состоянием подъездов, потому что некоторые из них больше старались помочь кандидатам в мэры, чем самим решать вопросы энергосбережения многоквартирных домов. Особое внимание специалисты ЖКХ должны обратить на микрорайон Новый, где люди ожидают качественного прорыва в предоставлении коммунальных услуг. Мэр предупредил, что возобновил объезд города, и обязал руководителей коммунальных служб подойти со всей ответственностью к работе в осенне-зимний период, особенно досталось водопроводчикам и тепловикам за некачественное восстановление дорожного покрытия после ликвидации аварий на инженерных сетях.

В наступающем году реорганизация ожидает и систему социальной помощи, поскольку законом предусмотрено создание городского департамента социальной политики (вопросами социальной защиты сейчас занимаются районные в городе советы). В новом году городской совет возьмет курс на омоложение руководящих кадров управлений, во всяком случае, руководители, достигшие пенсионного возраста, должны понимать, что могут продолжать работать, но на должностях рядовых специалистов, передавая свой богатый опыт молодому поколению менеджеров городского хозяйства.