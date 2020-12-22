Ходить до победы

«То, о чем долго говорили большевики, – свершилось», в смысле, горняки трех урановых шахт «вышли на большую дорогу» и перекрыли движение на основных направлениях автомобильного сообщения вокруг Кропивницкого: на Киев, Кривой Рог и Николаев. К горнякам Кировоградщины присоединились и работники ураноперерабатывающего комплекса из Желтых Вод Днепропетровской области.

Это второй акт акции протеста, на которую были вынуждены пойти горняки. Первый раз трассы перекрыли 16-го декабря, тогда к шахтерам выехал губернатор Кировоградской области Андрей Назаренко и сообщил, что уже завтра (17-го декабря) горняки получат от правительства почти 73 миллиона гривен, которые покроют часть задолженности. Шахтеры поверили, но, поскольку вопрос остался открытым, акция возобновилась 21-го декабря.

Напомним, что весь комбинат и урановые шахты находятся «в простое», то есть не работают на добычу до 24 декабря по причине отсутствия оборотных средств. Долг НАЭК «Энергоатом» перед «ВостГОКом» составляет около 300 миллионов гривен, а самому НАЭКу государственные структуры энергорынка должны около 20 миллиардов гривен.

При этом стоит отметить, что активизация профсоюзного движения наметилась на фоне появления на шахтах представителей Независимого профсоюза горняков, которым руководит Михаил Волынец. Именно этот профсоюз по команде «кладет» рудники в Кривбассе и угольные шахты в Западном регионе, где горняки, добиваясь выплат долгов по заработной плате, отказываются подниматься на поверхность.

Правда, в нашем случае организатором акции выступает не официальный профсоюз, а трудовой коллектив, то есть представители горняков как бы сами решили перекрыть автомобильное движение вокруг Кропивницкого. Тем не менее, коммуникаторами остаются представители официальных профсоюзов урановых шахт.

По информации председателя профсоюза Новоконстантиновской шахты Александра Зоввы, 21 декабря денег от правительства не поступило. Авансовый платеж в размере 50 миллионов гривен поступил от НАЭК «Энергоатом». Для осознания глубины пропасти скажем, что часть этих денег дает возможность погасить 20% от долга по заработной плате за ноябрь, а месячный фонд заработной платы комбината составляет 110 миллионов гривен. Как видим, денег на развитие нет, вследствие чего горняки продолжили перекрывать трассы государственного значения, причем они перешли в круглосуточный режим.

Самые свежие новости от председателя профкома Ингульской шахты, полученные утром 22 декабря по телефону: «Мы проводим акцию и ночью на пешеходном переходе возле поворота на Федоровку (Николаевское направление). Движение пешеходов по “зебре” не подпадает под статью о блокировании движения. Вчера, в 22-00, к нам приезжал губернатор Андрей Назаренко, сказал, что президент только что распорядился начать выплаты до обеда 22 декабря, но это все слова. По большому счету, долг по заработной плате не главное, главное – государственная поддержка “ВостГОКа” и ядерно-энергетического комплекса. Нам нужны гарантии и средства для развития уранодобывающей отрасли как неотъемлемой составляющей всего комплекса атомной энергетики Украины. Люди настроены стоять до победы».

Возможно, радикальные шаги горняков повлияли на киевскую бюрократию, потому что буквально вчера новым и/о министра энергетики стал Юрий Витренко, а Ольга Буславец написала заявление об отставке. Есть надежда, что новое руководство энергетического комплекса обратит внимание на ядерную отрасль и наконец-то даст добро на включение «ВостГОКа» в состав НАЭК «Энергоатом» наравне с атомными станциями. Это даст возможность решить вопрос покрытия разницы в себестоимости украинского уранового концентрата и мировых цен, которые сегодня сложились не в нашу пользу. Вопрос упирается в политическую волю правительства, которое должно работать на укрепление энергетического суверенитета и безопасности страны. На армии мы уже экономили… Чем закончится противостояние в день зимнего равноденствия – неизвестно, но ситуацию можно было упредить и не доводить горняков до точки кипения.