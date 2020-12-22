Результат важливіший за балачки

16-го грудня відбулося друге засідання 1-ї сесії 8-го скликання Кропивницької міської ради. Без розкачки та не звертаючи уваги на деякі формальні моменти було прийнято ряд важливих для міста та його мешканців рішень.

Після того, як міський голова Андрій Райкович зачитав офіційну інформацію про створення депутатських фракцій (ними виявилися «Батьківщина», ОПЗЖ та «Пропозиція»), він запропонував розглянути питання кількісного та персонального складу виконавчого комітету, який, до речі, обновився чи не 100%. Але одразу ж слова попросив лідер фракції ОПЗЖ Олександр Корнюша й почав з місця, а потім з трибуни довго й детально, використовуючи юридичну термінологію та перераховуючи статті законів та підзаконних актів, розповідати, що депутати не мають права працювати, доки на першому засіданні нового складу ради не будуть сформовані постійні депутатські комісії й туди не будуть включені депутати, які потім повинні обрати голів комісій, а вже після цього братися за роботу.

Мер відповів, що наразі депутати законів не порушують, оскільки перше засідання ще триває, та й порядок денний було затверджено на ньому ж, тому все йде згідно процедури, а щодо депутатських комісій, то вони будуть затверджені в ході цієї ж першої сесії, але – на наступному засіданні, коли буде розглядатися бюджет на 2021-й рік. Однак опозицію це не задовольнило, вона продовжувала апелювати до регламентів, які теж, до речі, ще не затверждені новим складом ради. Можна сказати, що ми одразу побачили алгоритм майбутньої діяльності деяких депутатів, в основному від ОПЗЖ – критика та намагання блокувати пропозиції мера. Особливо яскраво ці «вуха вилізли», коли після роз’яснення ситуації начальником юридичного управління міської ради Мариною Смаглюк (на фото), слово взяв депутат і адвокат Анатолій Ларін і заявив в тому сенсі, що, оскільки Марина Смаглюк є представником промерської політсили, то його політсила (ОПЗЖ) у подальшому її коментарі враховувати не буде.

Дивно, але опозицію підтримав і депутат від «Батьківщини» Роман Колісніченко, втім, вся фракція, устами лідера Олександра Цертія, чітко висловилася за продовження роботи в цьому форматі, доки не настане час для формування комісій.

Здавалося, що формально опозиціонери мають рацію, та й куди поспішати, якщо попереду неробочий Новий рік, але так можна було думати, доки мер на поставив на розгляд депутатів проєкт рішення про зміни до бюджету на поточний рік, обставини якого доповідала начальник фінансового управління Любов Бочкова. У запропонованому проєкті рішення було кілька важливих позицій, зокрема, прийняття державної субвенції в обсязі 4, 5 мільйони гривень, 4 мільйони з яких спрямовуються на виплати заробітних плат освітянам міста, що дає можливість врегулювати питання до Нового року. Майже 500 тисяч гривень спрямовується на забезпечення подачі кисню для лікарень, і 68 тисяч гривень не вистачало для остаточного закриття питання з придбанням житла для пільгових категорій населення.

У другій частині проєкту рішення про зміни до бюджету 20-го року йшлося про не менш важливі, а в чомусь і доленосні речі. Мова йде про залучення багатостраждального кредиту на 70 мільйонів гривень, за який міська рада боролася останні пів року, але все впиралося в небажання чиновників Мінфіну давати дозвіл. Коли надію було майже втрачено, Мінфін дав «добро», але поставив міську владу в жорсткий цейтнот, тобто обмеження в часі. Любов Бочкова не раз і не два розповідала депутатам, що необхідність термінового розгляду цього питання виникла лише тому, що з 21-22 грудня банківські операції через казначейство практично припиняються, тому потрібно встигнути укласти кредитний договір, щоб можна було частину коштів отримати вже цього року. Власне, ця обставина пояснює й бажання більшості провести результативне голосування, а справами створення депутатських комісій зайнятися на третьому засіданні.

Кошти кредиту в розмірі 23 мільйонів гривень спрямовуються на дообладнання корпусу легеневої терапії, просто життєво необхідного об’єкту для хворих кропивничан. 36,5 мільйонів гривень будуть спрямовані на управління капітального будівництва для завершення інфраструктурних та соціальних проєктів, у тому числі й для закінчення реконструкції терапевтичного відділення Центральної міської лікарні, а залишок кредиту йде на підтримку КП «Електротранс» та придбання на умовах лізингу додаткових 10 автобусів середньої місткості.

Здавалося б, все зрозуміло, час і хворі не чекають, але представники опозиції та «примкнувший до них» Колісніченко від «Батьківщини» почали, як кажуть, пропонувати варіанти, метою яких було чи не банальне бажання засвідчити свою опозиційність. Інколи їхня аргументація зводилася до речей, які б депутати такого рівня й досвіду мали б знати, зокрема, як і кому компенсуються пільгові перевезення пасажирів, розміри процентних ставок чи порядок виплат заробітних плат працівникам медицини. Хтось захотів продовжити за бюджетні кошти реалізацію проєктів «Громадського бюджету», які аж ніяк не вписуються в потреби та можливості міського сьогодення, хтось пропонував згорнути підтримку «Електротрансу», бо все одно карантин, хтось захотів розглядати питання субвенцій і кредиту окремо, але все виявилося марною працею, бо більшість впевнено проголосувала за всі пропозиції міського голови.

Таким чином, місто буде з кредитом, завдяки чому ми матимемо новий корпус легеневої терапії, КП «Електротранс» отримає ще 10 нових автобусів, крім того, ще один мільйон гривень депутати виділили постраждалим від Кропивницького буревію, допомогли підшефним військовим частинам, збільшили до одного мільйона гривень (разом з субвенцією ОДА) видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Третє засідання сесії відбудеться 22 грудня.