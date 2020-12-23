Как правильно использовать бездепозитные бонусы казино

Составляя рейтинг лучших онлайн-казино, специалисты обращают внимание не только на ассортимент игр, наличие демо версий, мобильного приложения, но и какой бонус за регистрацию, который можно сразу снять (при выполнении определенных условий), а также другие поощрения предлагает казино. Выбор той или иной игровой площадки гемблерами во многом зависит от предлагаемой бонусной программы. Самые популярные новые казино с бездепозитным бонусом представлены в этой сравнительной таблице.

Какие бонусы при регистрации предлагают онлайн-казино?

Раздел с бонусами можно найти на сайте практически каждого казино. Лучшие азартные заведения онлайн, где можно играть в игровые автоматы на деньги, предлагают следующие виды поощрений сразу на счет:

За депозит. Это самый популярный вид бонуса. Его получает игрок за то, что пополнит свой счет на сайте.

Без депозита. Такие FS гемблеру выдают не за пополнение счета, а за выполнение других, оговоренных правилами казино, условий. Чаще всего бонусы этого типа гость получает при регистрации.

Возврат денег. Игрок, который проиграл определенную сумму денег на сайте, может вернуть ее себе (опять-таки при выполнении определенных условий).

Бонусы к определенной дате. Это могут быть вознаграждения к определенному дню недели, месяца или, к примеру, перед днем рождения.

VIP-программы. Так называют систему поощрений, где степень вознаграждения зависит от времени пребывания игрока на сайте, а также от общей потраченной суммы на сайте.

Как показывает практика, самые приятные для игроков поощрения – те, для получения которых не нужно пополнять счет.

Как получить бездепозитный бонус за регистрацию?

Свежие бездепозитные бонусы казино предлагает своим клиентам за регистрацию. Итак, как ее пройти? Для этого необходимо перейти на одноименную кнопку на сайте казино и заполнить появившуюся форму. В ней следует указать свое имя, номер телефона и адрес электронной почты. В некоторых случаях администрация сайта может попросить указать еще и дополнительную информацию, например, ваши платежные данные для проведения финансовых транзакций в будущем.

При заполнении анкеты важно сообщать правдивую информацию. Если администрация сайта усомнится в ней, вы не сможете играть на сайте до выяснения обстоятельств.

После внесения своих данных необходимо проверить электронную почту – туда придет письмо со ссылкой на Личный кабинет на сайте. Именно в Личном кабинете вы увидите информацию о том, какой бездепозитный бонус за регистрацию в онлайн казино Украины в 2021 году вы получаете.

Виды бездепов

Итак, при выполнении определенных условий казино (которые не касаются пополнения счета) игрок может получить:

бонус за регистрацию – это самый первый бонус, который можно получить. Его дают не все казино.

фриспины – бесплатные вращения; они позволяют бесплатно протестировать игру. В одних случаях фриспины можно использовать на любых слотах, а в других – только на определенных. Фриспины могут иметь вейджер, то есть определенное количество ставок, которое нужно обязательно сделать, чтобы отыграть бонус.

комбинацию из бонусной программы и фриспинов – для гемблеров это один из самых привлекательных вариантов.

Придерживаясь всех правил, можно получить возможность бесплатно опробовать разные игровые автоматы в онлайн-казино и превратить свое любимое занятие в неплохой заработок с выводом на карту.