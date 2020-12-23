С чем носить кроссовки Nike

В современном мире когда вопрос стоит об удобной обуви на каждый день, то в любом споре на эту тему, без сомнения, побеждают кроссовки. Это максимально универсальная обувь, которая поможет удачно составить абсолютно любой образ. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Ярким примером, который по полочкам разложит суть нашего вопроса станет сочетание кроссовок Nike с повседневными аутфитами. Почему этот бренд, спросите Вы? Да все максимально просто. За последние годы компания представила миру самые яркие модели, в необычных сочетаниях и эксклюзивных дизайнах, а также стала настоящей иконой в мире спортивной обуви.

Первое, о чем следует помнить, так это то, что обувь многих производителей давно вышла за рамки спортивного стиля, и стала частью повседневного гардероба, и знаете, хорошо себя там чувствует. При чем в любом времени года кроссовки стали незаменимым спутником по жизни. К примеру, если мы говорим о летней поре, самое простое, что приходит в голову, это сочетание: футболка, шорты и белые кроссовки по типу Force 1, Nike Court, Cortez и другие. В осенне-весеннее время стильно смотрятся кроссовки с пальто, как на мужчинах, так и на женщинах. Характерным для этого времени года выступают лаконичные образы и довольно сдержанная гамма цветов. Так как последние несколько сезонов на пике популярности остается стиль oversize, то в случае с пальто его тоже можно смело заимствовать, тогда образ будет смотреться более расслабленным. Еще одним удачным сочетанием станет жакет или дубленка с кроссовками. Так вы сможете вытянут зрительно свой силуэт. Для зимнего периода идеальным вариантом станут обычные джинсы и джемпер, ну и конечно же, классические кроссовки. Если вы хотите сделать женский повседневный образ более стильным и модным, обратите свое внимание на джинсы клеш с высокой посадкой в пол. Они идеально будут смотреться с любимыми кроссовками.

Во многих случаях классические модели кроссовок можно сочетать с платьями прямого или приталенного кроя. К тому же, хорошим вариантом может стать комбинация с юбкой или шортами мини. В отдельных случаях можно надевать юбку карандаш под кроссовки, но только не в строго классической расцветке. Для парней дела обстоят еще проще. Ведь по большей мере мужское население предпочитает носить вещи в более спортивном стиле и тут вопрос уже не стоит об удачной комбинации тех или иных вещей, все и так выглядит достаточно гармонично. Даже если вы оденете джинсы со свитшотом или худи, все равно кроссовки идеально впишутся в этот стиль. Теперь вы точно знаете, что кроссовки могут комбинироваться буквально с любой одеждой. И могут хорошо смотреться как в теплое время года, так и в холодное. Главное не бояться экспериментировать и искать свои сочетания.