Александрия с бюджетом

Александрийский городской совет, недавно избранный, как и все другие, в уходящем году провел три сессии. Все – результативные, с принятыми позитивными и перспективными для города решениями. Третья сессия приняла бюджет на 2021 год – главный финансовый документ, по которому территориальная громада будет жить и развиваться.

«Это означает, что с 1 января Александрия будет жить в штатном режиме, а все работники бюджетных сфер получать заработную плату», – так прокомментировал принятие бюджета городской голова Сергей Кузьменко и подчеркнул, что главная смета города сбалансирована по доходам и расходам. Расходы планируется направлять на финансирование социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и развитие города.

Задача городской власти – не только поддержание штатного режима. В планах – изменение самого стиля жизни Александрии, ее перспектива. Так поступают, когда намерены не просто латать дыры, а обеспечивать полноценную жизнь населенного пункта. И для этого есть все основания.

Так, в бюджет города поступила государственная субвенция в размере 5,3 миллиона гривен, которая позволит поддержать КП «Теплокоммунэнерго» в вопросе расчета за газ и энергоносители. Также Александрия получит дополнительные 4 млн грн на завершение реконструкции городского Дворца культуры. Наряду с этим в главной смете заложены расходы на выплату денежного вознаграждения работникам образования по случаю их профессионального праздника. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на благоустройство придомовых территорий для комфорта жителей многоэтажных домов.

В планах городских властей на следующий год – создание коммунального предприятия по пассажирским перевозкам и приобретение 5-ти новых автобусов с привлечением кредитных средств. Кропивничане уже по достоинству оценили некогда критикуемую инициативу своего градоначальника по созданию КП и приобретению транспорта большой вместимости. Эксперимент удался, теперь черед александрийцев пользоваться цивилизованным и удобным транспортом.

Кроме принятия бюджета на будущий год, Александрийский горсовет внес изменения в бюджет-2020: возникла необходимость увеличить доходы и расходы за счет поступления субвенции и дотации из государственного бюджета на здравоохранение (приобретение цифрового рентген-аппарата и аппарата УЗИ).

Депутаты на третьей сессии утвердили перечень административных услуг, которые будут предоставляться в городском ЦНАПе. Их будет 271! И еще назначили старост населенных пунктов, входящих в состав Александрийской территориальной общины. Рассмотрели несколько земельных вопросов – без них никак, ведь горожане приватизируют участки, арендуют, выкупают, платят земельный налог и освобождаются от него в соответствии с законодательством.

Под занавес сессии и 2020 года перед депутатским корпусом выступил творческий коллектив Александрийского колледжа культуры и искусств. В новый год и к новым решениям – с хорошим настроением!