Крыса, прощай! Бык, не подведи!

Мы все с нетерпением ждали окончания 2020 года – слишком он был сложным. Страдая от коронавируса, теряя знакомых и близких, причины болезней и несчастий находили в том, что год был високосным. А еще, скорее от безысходности, обвиняли Крысу – символ года по китайскому гороскопу. И вот на пороге 2021-й – год Быка. Можно прочитать тысячи описаний символа и предсказаний будущего. А мы пошли традиционным для редакции «УЦ» путем – нашли быка, устроили ему фотосессию и поговорили об этом животном со знающими людьми. (Раньше находили другие символы и писали о лошадях, овцах, петухах, кроликах, крысах.)

Когда встал вопрос, куда ехать и с кем говорить, сначала мониторили фермерские хозяйства, в которых содержится крупный рогатый скот. А потом – как вспышка: да у нас же есть друзья, которые не только все знают о животных, но и могут продемонстрировать представителей чуть ли не каждого вида. Это Компанеевский колледж ветеринарной медицины. Звонок директору Григорию Гордиенко: – У вас бык есть? – Конечно. – Может, и белый есть? – Найдем!

И мы поехали к друзьям.

На территории учебно-производственной клиники нас ждал заведующий отделением ветеринарной медицины колледжа Алексей Омельчук. Вывели из хлева символ – знакомиться. Не абсолютно белый – другая порода, но очень симпатичный. Стоял смирно, жевал сено, пока ребята-студенты наводили ему красоту – фотомодель все-таки. Бычок молодой, ему еще нет года. Был смиренным, давал себя погладить. А потом началась работа фотографа, и с быка сняли веревку, которой он был привязан. Что тут началось!

Почувствовав свободу, бык стал резвиться. Он легко преодолевал барьеры в виде заборчиков и ограждений. Вся ранее наведенная красота быстро исчезла, так как животное с огромным наслаждением рыло носом землю, кувыркалось в соломе, бодало тюки сена. Сначала фотограф за ним гонялся, чтобы поймать нужный ракурс. Потом от него убегал, так как быку, видимо, хотелось играть в догонялки. Но у нас все вышло, и в итоге все остались довольными.

А потом мы от практики перешли к теории: о характере быков и о том, чего ждать в новом году, нам рассказал заместитель директора колледжа по учебной работе Василий Кондратюк, который о крупном рогатом скоте знает все. Василий Александрович сам родился в год Быка, поэтому свои профессиональные знания разбавил астрологическими:

– Насколько я знаю, люди, родившиеся в год Быка, отличаются большой ответственностью, планируют свою работу и отвечают за ее результаты. Трудолюбивые, поэтому 21-й год должен стать годом трудолюбивых людей, должна подняться экономика. То есть результат будут иметь те, кто работает.

Бык – животное спокойное, но если спокойно, с любовью к нему относиться. Соответственно, агрессией он отвечает на агрессию. Он не злопамятный. Требует к себе внимания, доброты, ласки. Корриды достигали зрелищности в результате того, что быков с детства учили быть агрессивными. Вот и имели результат. А еще бычки не любят запаха спиртного, это надо учитывать желающим почесать животное за ухом. И быки преданы одному хозяину.

К крупному рогатому скоту относятся и буйволы, и туры, и яки. Желудки у всех четырехкамерные: рубец, сычуг, книжка и сетка. Интересно то, что и у кита, млекопитающего, желудок тоже четырехкамерный, как у коровы. Можно предположить, что давным-давно киты ходили по суше и паслись.

Но вернемся к нашим быкам. Бугай – это бык-производитель. Вол – это кастрированный бык. В исторических фильмах и на картинах можно видеть волов в деревянных ярмах, с помощью которых крестьяне обрабатывали землю. Бычок, с которым вы познакомились в нашей клинике, относится к породе черно-рябых. Но есть в Украине и белые. Эта порода выведена в Житомирской области. Они, правда, не белоснежные, а светло-серые. Порода называется «полесская мясная», создана сложным скрещиванием. Красивые, без единого пятнышка. Я видел такое стадо во Львовской области.

К сожалению, в нашей стране стремительно уменьшается количество крупного рогатого скота. Так, одинокие небольшие фермы. Поэтому приходится уповать на Быка из восточного календаря. Будем надеяться на его благосклонность к людям. И помните: быка злить нельзя. Найдите к нему подход, будьте спокойны и ласковы, и в ответ получите позитив.