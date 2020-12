Не коронавирусом единым

Включишь телевизор, откроешь Интернет – и кажется, ничего, кроме этой инфекции, в нашей жизни не осталось. Но это не так! Почитайте ответы на предновогодний опрос «УЦ» людей творческих и талантливых – сами в этом убедитесь.

– Если отбросить все, что привнесла в нашу жизнь пандемия коронавируса (болезни, потери, всяческие ограничения и запреты), что оставит в вашей жизни минувший 2020-й год?

Алексей Корепанов, писатель, редактор, издатель:

– Если только о хорошем, то в минувшем году я заключил договор на издание в бумажном виде сразу двадцати двух книг. Это фантастические романы и повести, написанные за последние тридцать лет.

В 2020-м завершил повесть «Принять решение», написал повесть «Есть город золотой» и приступил к роману «Звездный Мельмот». В отличие от большинства моих произведений, это будет не только чистая фантастика, но и реалии студенческой жизни 1970-х годов.

А еще я продолжил играть в футбол уже на искусственном покрытии новой спортплощадки. И, конечно же, наслаждался очередным парадом планет. И не мог не написать о нем:

Сатурн и Юпитер возле Луны

Мне из окна хорошо видны.

Это какой-то тревожный знак?

Скоро что-то пойдет не так,

И принесет нам немало бед

Этот небесный парад планет?

Блестки в ночи…

В них значения нет –

Ромбом ли, клином,

зигзагом, дугой…

Мы не зависим от строя планет –

Судьбами ведает

некто ДРУГОЙ…

Оксана Гуцалюк, журналистка, редактор:

– Незважаючи на всю складність року, що минає, його теж можна було прожити із помірним задоволенням та хоча й невеличкою, але користю. Перш за все – для здоров’я, причому як морального, так і фізичного. Адже достатньо лише чхнути у слухавку під час розмови з людиною, яку не дуже хочеться бачити, і вона сама пропонує зустрітися вже іншим разом…

А ще можна було набути кілька додаткових корисних звичок (цього добра ніколи забагато не буває). І я зараз не про використання самоізоляції для самоосвіти чи пізнання свого внутрішнього «я» (бо, мабуть, таких суперлюдей одиниці або просто імітують у соцмережах). Особисто для мене такою звичкою стало… ходіння пішки. Ні, не задумливі вечірні прогулянки між спальними багатоповерхівками до найближчого супермаркету. Не раз на тиждень вибратися в ліс і тинятися «там, на неведомых дорожках». А реально ходити на роботу й звідти – аби не стояти у принизливих чергах; не виборювати ліктями право проїхати кілька зупинок; не опинятися у небезпечному сусідстві з «ковід-дисидентами» та масконенависниками.

Якщо конкретно, то це сім кілометрів лише в один бік, година енергійного ходу, тож на вечір 20 тисяч кроків або півтора десятка кілометрів, як не крути, а виходить. Дорогою туди встигаєш налаштуватися на діловий день, назад – перемкнутися на родину та домашні справи. Це не важко, не нудно й цілком безпечно, зайві кілограми тануть, а гроші – ні. Тож виберіть зручне взуття, прихопіть пару навушників з улюбленими треками та бадьорий настрій – і до зустрічі на вулицях міста!

Олег Бойко, главный тренер национальной сборной по бейсболу:

– Что оставит 2020 в моей жизни? Главный урок – наша жизнь и самые разумные планы могут быть легко разрушены извне.

Такое впечатление, что вирус предоставил возможность поставить на обществе смелый эксперимент. Практически исключив международные соревнования, отсрочив Олимпиаду в Токио, мы получили картину истинного значения спорта в целом и каждого вида в отдельности. И так спорт не дает здоровья, а наоборот бывает часто. Спорт формирует сообщества, и каждый вид – свое. Вот умение создавать такое сообщество, умение сделать свой вид спорта интересным – это и есть важнейшая и труднейшая задача. Этот процесс движут энтузиасты. Они бывают правы в каждом слове и бывают провокационно ошибочны, но именно они являются двигателем. Парадокс, но есть много людей, которые хотят стать такими. Этот год дал им огромный шанс. Условно, можно развить бадминтон (без обид, сюда любой вид можно вставить) в отдельно взятом нигерийском (опять же, можно любым заменить) селе. Получить всенародную любовь, популярность, финансовую успешность в рамках этого села. Нужны энтузиаст и поддержка, особенно сначала.

Этот год мне показался необычным – изменилась общественная мораль. Вообще все чувства обострились, и сострадание и забота тоже стали более заметны. Но что точно вижу: сейчас, как никогда, ранее абсолютно неприемлемые вещи теперь ставятся во главу угла бизнес-проектов. Аморальность в тренде, это наблюдение. Не считаю себя моральным экспертом, нотатором или гуру, но мой внутренний мир, понятие пристойности испытывает серьезную перегрузку. Хочу верить. что это ненадолго.

И, наконец, люди. Оказалось, хотя было известно давно, но стало остро заметно сейчас – необходимо, жизненно необходимо дорожить каждой секундой общения со своими близкими людьми. Это не только семья, это все, кто вам близок по духу и общение с кем держит вас на плаву. К огромному сожалению, этот год стал особым из-за огромного количества потерь, что в принципе еще раз подтверждает главную ценность – это люди. Это и члены семей знакомых и близких, это и великие спортсмены, и просто замечательные люди. Очень трудный год.

Маша Ларченко, журналистка:

– Мало кто знает, но в трудный период жизни Антуан де Сент-Экзюпери написал молитву. «Я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов», – обращался он к Богу… Я давно знала эту молитву, но истинный смысл искусства маленьких шагов познала лишь в 2020-м. За это ему и благодарна.

В силу профессиональных обстоятельств локдаун весны-2020 пережила в абсолютном киевском одиночестве. И в этом был свой кайф. К ковиду тогда еще добавился очередной пожар в чернобыльских лесах, и несколько дней дышать в квартире было просто нечем. Удушье и безнадега.

В минуты отчаянья мысли приходили самые разные. И вот именно тогда я освоила талант по Экзюпери «отличать первостепенное от второстепенного». Пришло понимание, как важно побольше обнимать родных, как хорошо жить, как здорово просто дышать полной грудью…

Многие люди в 2020-м сами ушли из моей жизни, некоторых пришлось «попросить». Обесценились цацки – шкаф нарядов, «ведро» украшений, тонны косметики. Какими-то особенно задушевными стали онлайн-беседы со старыми друзьями, которым раньше не было времени даже SMS написать… Мое хобби – кулинария – в 2020-м возродилось, словно Феникс из пепла. Чувствую себя прямо шеф-поваром. Смеюсь. Губы даже под маску ярко крашу. Живу и благодарю. Прорвемся!

Макс Величко, музыкант, композитор:

– В общем 2020-й оставил неплохие впечатления. Слава Богу, в семье все здоровы, а на мой образ жизни карантин повлиял мало.

Как и до карантина я был постоянно в студии, постоянно с инструментом, так и сейчас. Но, конечно, возможностей выступать на публике практически нет. А для меня жизнь обычно делилась на промежутки от концерта до концерта. Тем не менее, 2020-й запомнился новыми музыкальными проектами – записали с Yelka (электро-фолк проект) несколько песен, работал над новым материалом с прог-рок группой Karfagen, над гитарами для рок-оперы «Тарас Бульба». А еще – сессионные записи, аранжировки, музыка для кинофильмов… В общем, все, как и раньше, – такой вот формат студийной работы.

Очень рад, что удалось выступить на двух крупных городских мероприятиях, как со своим авторским проектом Inside The Sound, так и в Up And Up Coverband – на фестивале «Рок на Ингуле» и на центральной площади в честь Дня города.

В 2020-м нам с семьей удалось поехать на море летом – все прошло отлично, никто не болел, ни мы, ни окружающие. А неприятные моменты, без которых не бывает приятных (такова жизнь), оставим за бортом и с надеждой на лучшее шагнем в 2021-й!

P.S. Газету «Украина-Центр» – с очередной годовщиной! Было бы классно в следующем году, когда все обязательно наладится, снова провести рок-фест «Украина-Центр».