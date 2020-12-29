Несколько кадров двадцать первого года

Сегодня, на пороге две тысячи двадцать первого года, наверное, года самых больших надежд человечества с тысяча девятьсот сорок пятого года, поговорим о надеждах зрительских.

Мы так часто говорим – сейчас нет хорошего кино, сейчас уже так не снимают, как раньше, нечего смотреть. Правда ли это? Нет, в этом ни слова правды. Хорошего кино навалом, просто надо уметь искать, продираясь как через тщательно отрекламированные кирпичи блокбастеров (хотя и они бывают весьма неплохи), так и через тонны сериального шлака (речь идет исключительно о дешевке, написанной и снятой с целью заполнения телеэфира хоть чем-то).

Для начала немного о психологии зрителя. Есть две серьезные препоны, что стоят на пути адекватной оценки новых фильмов, книг и музыки. Первая – мы любим то, что видели, слышали и читали в юности. Психологи доказали, что для подавляющего большинства людей любимой музыкой на всю жизнь остается та, что человек слушал в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет. В случае с кино эта планка повыше – но не дальше, чем до двадцати пяти.

Вторая препона – ретроспективное мышление, когда мы вспоминаем, скажем, великое кино семидесятых, отсекает в нашем мозгу весь массив неудачных фильмов. Мы помним только лучшее, и современный срез во всем своем богатстве всегда проиграет иконостасу из прошлого.

Поэтому рискну дать два совета при просмотре, чтении и прослушивании нового.

Первый – не будьте критиком. Не сравнивайте, не препарируйте «вот актриса А сыграла хорошо, а актер Б – плохо». Это можно (и нужно!) делать после финальных титров.

Второй совет – будьте молодыми в любом возрасте, только так можно снова поймать за хвост ощущение чуда от произведения искусства.

Извините за долгое вступление, но на носу Новый год, сегодня можно быть немного более велеречивым, чем обычно.

А теперь перейдем, собственно, к чудесам, они будут.

«Душа». Самый важный ответ пандемии

Так уж получилось, что один из лучших фильмов будущего года, анимационный полный метр «Душа» от легендарной компании «Пиксар», мы с вами можем увидеть, не дожидаясь двадцать первого года. Это удивительное произведение киноискусства (ему прочат борьбу за Оскар лучшему фильму) уже идет в нашем единственном кинотеатре, а в сети можно найти его официальную цифровую версию с русскими субтитрами. Описать словами «Душу» невозможно (да и незачем). Это фильм о главной теме года двадцатого – преодоления страха внезапной смерти, столь остро поставленной перед всеми нами пандемией коронавируса.

Питер Доктер, блеснувший до этого великолепной «Головоломкой», поднял уровень анимационного фильма на новую высоту. Это нельзя пропустить ни детям, ни особенно взрослым.

А какой в «Душе» кот! Кот в Сапогах из «Шрека» наконец-то может идти на пенсию.

Итак, для подготовки посмотрите «Головоломку» и лечите душу «Душой».

«Дюна». Вызов принят?

Фильм Дэни Вильнева «Дюна» по великому одноименному роману Фрэнка Херберта должен был стать главным кинособытием двадцатого года, но из-за коронавируса его релиз был перенесен на двадцать первый. Перенесен с большим скандалом, но об этом чуть позже. Сначала – о проклятии «Дюны».

Дело в том, что (если отбросить крайне слабый европейский сериал «на тему») у знаменитой книги уже были две экранизации. Причем одна – несостоявшаяся.

В начале семидесятых культовый чилийский режиссер Алехандро Ходоровски, чья семья эмигрировала в Латинскую Америку, по одной из версий, из Елисаветграда, решил снять величайший фильм в истории кино и выбрал в качестве литературной основы «Дюну». Он написал двенадцатичасовый сценарий и два года вел подготовку к съемкам, ему удалось привлечь к работе целое созвездие гениев – Сальвадора Дали, Орсона Уэллса, «Пинк Флойд», «Магму», Мика Джаггера, художников Мёбиуса и Гигера. Был создан гигантский арт-бук проекта с полной раскадровкой. Но ни одна из голливудских студий не захотела поддержать проект деньгами. «Дюна» Ходоровски считается величайшим из неснятых проектов в истории кино и стала кормовой базой для фантазии создателей «Звездных войн», «Чужого», «Индианы Джонса» и многих других знаковых кинопроектов.

Права же на экранизацию перешли от французского продюсера Мишеля Сейду к итальянскому семейству Де Лаурентис, и фильм был поручен Дэвиду Линчу. Будущий автор «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», как по мне, с задачей справился, но его «Дюну» критики считают самым неудачным (даже точнее – единственным неудачным) фильмом мэтра. Замаха Ходоровски у Линча не было, это вот совершенно точно. И фильм провалился. Было это в 1984 году. Больше за культовый роман никто не брался.

А вот канадец Дэни Вильнев не испугался. «Размявшись» в жанре фантастики очень неровным фильмом «Прибытие» (2016) и пересняв культовую ленту Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (2017), тоже, как по мне, весьма неоднозначно, очень красиво, но немного глупо, Дэни приступил в начале семнадцатого года к проекту своей жизни.

Команда у проекта серьезная – сценарист Эрик Рот прославился «Форрестом Гампом» и «Загадочной историей Бенджамина Баттона», австралийский оператор Грег Фрейзер снял лучший из «диснеевских звездных войн» «Изгой-один», а сейчас трудится в очередном перезапуске франшизы «Бэтмен» (это уже премьера 2022 года, пока не до нее), музыку к новой «Дюне» написал кинокомпозитор номер один в мире немец Ханс Циммер.

В ролях – главная звезда поколения двадцатилетних Тимоти Шаламе, великая Шарлотта Рэмплинг, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа и еще россыпь прекрасных актеров.

И все бы хорошо. Но, как говаривал бывший главный редактор КВН Михаил Наумович Марфин: «Что-то я, ребята, маленько волнуюсь» (в оригинале – краткое слово, означающее малую физиологическую оправку). Вильнев прекрасно создает миры и красивые кадры, и это важно для очень своеобразного мира Дюны, но вот со смысловым рядом, как и с непосредственно работой с актерами у него серьезные проблемы.

Нам останется дождаться первого октября – день мировой премьеры «Дюны». Есть время перечесть роман Херберта, пересмотреть фильм Линча и, очень вам рекомендую, посмотреть документальный фильм «Дюна Ходоровски».

Ну и о скандале. Компания «Уорнер Бразерс» объявила о том, что «Дюну», как и другие блокбастеры этого мейджора, одновременно покажут и кинотеатры, и стриминговая платформа НВО. Эта идея вызвала немедленную и строго отрицательную реакцию Вильнева. Разгорелся скандал, в котором высказались все звезды отрасли, и большинство – на стороне режиссера. По состоянию на сегодняшний день решение еще не принято.

Европа вступает в большую игру

Так уж получилось, что последние сорок лет киномиром правили США. Голливуд. Кинокомпании-мейджоры. Главное событие – Оскар, мы все знали, что ест на завтрак Джонни Дэпп, какого цвета носки у Тома Круза, а также имя собачки пластического хирурга Рене Зеллвегер.

Но вот в истекающем году пальму первенства в командном и личном первенстве по кассе у США перехватила Китайская Народная Республика. И дело не только в коронавирусе, хотя прежде всего в нем, но и ряде других факторов. Китай из огромного внутреннего рынка, предельно защищенного от внешних воздействий, плавно мутирует в активного игрока на рынке мировом, используя основной принцип своей промышленности – берем хорошую вещь, разбираем, понимаем, как сделана, копируем, продаем в три раза дешевле. Именно так сделан главный китайский фильм этого года – эпическая военная драма «Восемьсот», снявшая кассу в полмиллиарда долларов при бюджете в восемьдесят миллионов, в фильме можно четко увидеть наследие мастеров жанра – от Льва Озерова до Стивена Спилберга.

На фоне борьбы корпорации монстров и затаившегося дракона ожила и старушка Европа. Совершив за последние годы экспансию на сериальном рынке, выставив против американских длинномеров такие хиты, как итальянский «Молодой Папа», немецкий «Тьма», испанский «Бумажный дом», европейцы планируют отжать у Голливуда прежде всего свои территории, а также посоперничать контентом на жирных рынках Азии и в России.

Порекомендую вам несколько европейских фильмов, что буду выглядывать сам.

Драма «Отец» с Энтони Хопкинсом – совместное производство Франции и Великобритании (как будто и нет никакого Брексита). Хопкинс – актер космического дарования, возраст абсолютно не властен над ним, если не верите, посмотрите великолепный фильм 2019 года «Два Папы». Энтони качает, как молодой.

Еще один великий актер, а по совместительству гражданин России, Жерар Депардье в этом году предстанет в масштабном французском проекте «Человеческая комедия» по роману Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии». А вот в нежно любимой мной франшизе про Астерикса и Обеликса Депардье уже нет (бодипозитивного галла в полосатых труселях теперь играет Клод Лелюш), зато новая история «Астерикс и Обеликс» вывезет героев… правильно, в Китай.

Также советую не пропустить крутой по заходу байопик «Эйфель» с любовным треугольником «мужчина – женщина – огромная железная башня» и драму «Прощайте, месье Хоффман» со все еще бодрым Даниэлем Отоем в роли парижского ювелира в годы гитлеровской оккупации.

Еще одна французская звезда, Изабель Юппер, возглавляет каст итальянского триллера «Тень Караваджо». «Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни великий художник Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до Папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения». Звучит неплохо, согласитесь. Несколько смущает лишь фигура режиссера проекта – это знаменитый актер Микеле Плачидо, столь любимый у нас за роль комиссара Каттани.

Зато два безусловных мировых авторитета в режиссуре, два лучших итальянских мастера прямо сейчас синхронно выступили в жанре полнометражного документального фильма.

Джузеппе Торнаторе готовит большой фильм-реквием «Эннио» памяти великого композитора Эннио Морриконе, а Паоло Соррентино возвращается с сериальных нив с «Это была рука Бога», фильме о Неаполе, одном из самых прекрасных городов мира и малой родине маэстро.

Лучше звоните Декстеру

Говоря об итогах двадцатого года, я как-то не отметил, что Железный Трон Главного Сериала Планеты сейчас пустует. «Игра Престолов» завершена, «Западный Мир» в третьем сезоне провалился, линейка сериалов от Марвел тихо сошла на нет, четвертый сезон «Фарго» не вытянул возложенные на него зрительские надежды, слишком мало там уже братьев Коэнов. Вот и получилось, что в рейтинге ожидания на двадцать первый год лидируют финальный сезон спин-оффа «Во все тяжкие» – «Лучше звоните Солу», а также громкое возвращение года от канала Шоутайм – триллер про маньяка-виртуоза «Декстер».

В качестве первого я уверен, это высочайшая драма, уверен, авторы не сольют и ее развязку. Что до второго – его последние сезоны растеряли весь жуткий шарм первых четырех лет, но, безусловно, «Декстер» – легенда отрасли.

Возвращаясь же к «Солу», стоит отметить, что исполнитель главной роли в этом сериале уже в феврале предстанет перед нами в любопытнейшем фильме «Никто» российского режиссера-новатора Ильи Найтшуллера. Компанию ему составят неувядаемый Кристофер Ллойд, а также российские звезды Алексей Серебряков и Александр Паль.

Эксперты сходятся на том, что двадцать первый год в мире сериалов будет годом атаки на Нетфликс платформы Дисней+. После пробного шара в виде блистательного «Мандалорца», вдохнувшего новую силу в убитые тем же Диснеем «Звездные войны», новая мегаплатформа готова представить на суд зрителя аж десять новых сериалов из линеек «ЗВ» и «Марвел».

А где-то тихо снимаются (или не снимаются) новые «Властелин колец» и «Хроники Амбера».

Но и главный враг Диснея – «Союзмультфильм» – не дремлет, возвращая к жизни из небытия вслед за «Простоквашиным» и «Ну, погоди!» не менее чудовищного «Чебурашку».

Что посмотреть умному человеку на Новый год

Если вам надоели бесконечные «Ирония судьбы» и «Один дома» – вот небольшой список прекрасных свежих фильмов для ума и сердца.

«По одной!» – датский фильм о педагогах-алкашах. Очень смешной, очень трогательный, напоминает старый российский фильм «Друг» (по-датски название фильма звучит как «Друк»), но лучше. В главной роли Мадс Микельсен, красавец по имени лучший.

«Пусть говорят» – американский фильм о знаменитой писательнице в исполнении великой Мэрил Стрип. Просто бенефис лучшей актрисы всех времен и народов.

«Китобой» – самый романтический фильм прошлого года. Российский. Про Чукотку. Восторг.

«Суд над чикагской семеркой» – режиссерская работа знаменитого сценариста Арона Соркина. Все, что вы знали об американской демократии, но боялись спросить.

С Новым Годом, друзья! Продолжим в следующем. Берегите себя и близких, смотрите хорошее кино.

Автор благодарит за помощь в создании этого материала Марию Макарову («Минни Маус продакшн»).