«Незабываемые впечатления на годы вперед…»

В Национальной филармонии Украины состоялся гранд-концерт лауреатов предыдущих лет Международного инструментального конкурса Евгения Станковича. Принял в нем участие и камерный оркестр Кропивницкого музыкального специализированного колледжа.

О том, как это было, с журналисткой «УЦ» поделилась руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Хилобокова.

– Хотелось бы начать с того, что в 2016-м году состав камерного оркестра музыкального колледжа был совершенно другой, потому что студенты учатся 4 года, и таким образом постепенно происходит полное обновление коллектива. В том же году мы приняли участие в 4-м Международном инструментальном конкурсе Евгения Станковича и получили Гран-при, а вместе с ним и право выступать на сцене Национальной филармонии. Это было очень яркое событие для всех нас, музыкантов, студентов и меня как руководителя коллектива. А приблизительно месяц назад мне позвонила организатор и режиссер этого проекта, заслуженный деятель искусств Украины Светлана Сухомлинова с предложением принять участие в этом концерте. И я, конечно же, сразу согласилась! Я рассказывала студентам нашего оркестра, как необыкновенно интересно было участвовать в этом конкурсе и какое счастье было играть на такой прекрасной сцене – лучшей в Украине. Услышав эти рассказы, они загорелись мечтой однажды сами там побывать и выступить. И каковы же были их радость и воодушевление, когда я сказала о том, что наш оркестр пригласили принять участие в этом гранд-концерте! Мы сразу начали процесс подготовки.

– Какие произведения играли на концерте?

– Первую часть «Серенады для струнного оркестра» Эдварда Элгара, последнюю часть Terremoto («Землетрясение») из произведения «Семь слов Спасителя на кресте» Йозефа Гайдна, полную версию которого мы планируем играть в предпасхальные дни в костёле, и «Пьесу для пишущей машинки с оркестром» Лероя Андерсона. Это очень необычная и веселая пьеса, которая всегда звучит «на ура», и нам она тоже удалась. Её особенность заключается в том, что на сцене устанавливается настоящая пишущая машинка, и на ней играет музыкант так, как будто печатает текст. И это был Миша Солонченко.

– Как добирались туда и обратно? Тяжелая ли была дорога?

– Добирались автобусом. После концерта сразу поехали домой. Дорога на обратном пути была, конечно, жуткая. Из-за гололёда мы добирались 7 с половиной часов. Но, слава Богу, вернулись благополучно. Дети были под впечатлением от концерта, поэтому даже не заметили всех этих сложностей в дороге. К тому же у нас был очень хороший водитель.

– А как репетировали во время карантина?

– Мы занимались с камерным оркестром в нашем концертном зале. Сцена – достаточно большая, чтобы сесть на необходимом в период пандемии расстоянии друг от друга и в масках. На сцене в Национальной филармонии разрешили выступать без масок. В зале зрители сидели строго на дистанции и в масках.

– Каковы общие впечатления от поездки и концерта?

– Обстановка там была прекрасная. Наши студенты не могли не обратить внимание, как хорошо, любезно, спокойно и доброжелательно к нам относились работники сцены, звукорежиссеры и все, с кем нам приходилось там встречаться.

Проводилось две телевизионных записи: первая – репетиции, а вторая – непосредственно концерт. Запись концерта должны транслировать на телевидении, но когда именно, пока неизвестно. Нам дополнительно об этом сообщат организаторы мероприятия.

Концерт был очень интересный. А самое главное для нас было то, что мы вышли на эту сцену. Для детей – это незабываемые впечатления на долгие годы вперед. Дай Бог, чтобы когда-нибудь у нас была ещё возможность выступать в Национальной филармонии, а наши студенты, которые непременно будут учиться в музыкальных академиях, играли там в составе коллективов или в качестве солистов. Я желаю им этого от всего сердца. Для нас это одно из лучших событий за последнее время, учитывая практически целый год пребывания на карантине. Это было незабываемое выступление.