Новогодний азартклуб

Впереди новогодние праздники. Чем себя занять? 31 декабря и 1 января пронесутся за шинкованием салатов, охлаждением игристого, наряжанием елки, праздничным застольем и послепраздничным отдыхом и разворачиванием подарков.

Редакция «Украины-Центр» решила не оставить без подарков самых эрудированных. Мы помним, какой популярностью пользовались наши летние азарт-клубы. В этот раз решили пощадить наших читателей. Игровых туров будет всего два (возможно будет третий решающий). Первый – классический сканворд, второй – японский сканворд.

Ответы на вопросы в виде фото с заполненным решенным заданием можно прислать на электронную почту aflorenko@gmail.com (в теме письма написать «Азарт-клуб» и указать имя и фамилию) или на обычную почту, заполнив страницу с заданием: ул. Эльворти, 7, оф. 305, Кропивницкий, Украина, 25006. Ответы принимаются до 14.01.2021.