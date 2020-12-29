Погодилися на бюджет з дефіцитом

Друга сесія Кіровоградської обласної ради 8-го скликання розпочала свою роботу 23 грудня з тим, щоб продовжити засідання вже після Нового року. На порядку денному було менше 10 питань, але серед них такі важливі, як бюджет області на 2021-й рік.

Це була перша сесія, яку, так би мовити, самостійно провів новообраний голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга. Було помітно, що він хвилюється, але в цілому з завданням справився, хоча за столом президії було й тіснувато. «УЦ» вже повідомляла, що з якогось дива було збільшено кількість заступників голови обласної ради. Кажуть, що це було обумовлено кулуарними домовленостями, за рахунок яких буде забезпечено стабільну та продуктивну роботу. Схоже, що поки ця схема працює, тому що навіть таке надважливе питання, як бюджет області на наступний рік, депутати підтримали практично одноголосно, хоча перед голосуванням його розкритикувала депутат від ОПЗЖ Людмила Давиденко. Правда, при цьому зазначила, що часу для вивчення документа депутати не мали, але схоже, що в цьому особливої потреби й не було. Для представниці Олександрії достатньо будь-якого приводу, щоб хоч якось ущипнути міського голову Олександрії Сергія Кузьменка, який припинив еру панування представників колишніх регіоналів. Цього разу привід знайшовся через рядок в бюджеті про виділення 4 мільйонів гривень на завершення реконструкції міського театру. Усі розуміють, що театр практично готовий і чим скоріше його потрібно вводити в експлуатацію, про що в соціальних мережах турбується навіть колишній мер Олександрії, але коли дійшло до справи, то можна й пригальмувати. Втім, пропозиція Давиденко щодо зменшення обсягів фінансування театру не пройшла. Зате пройшла пропозиція заступника голови облради Вадима Волканова, який запропонував на наступному засідання скасувати рішення депутатів попереднього скликання про дозвіл на приватизацію частини майнового комплексу обласного онкодиспансеру, який було прийнято попри протидію ОПЗЖ.

Сам бюджет області, про який доповідав заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Шеремет, розроблявся не на основі оприлюдненого документу після прийняття Верховною Радою, а лише на основі доведених на місця деяких показників. Дохідна частина обласного бюджету-21 складає 1 мільярд 243 мільйони гривень, без урахувань державних трансфертів. Видаткова частина значно перевищує дохідну й складає 1 мільярд 473 мільйони гривень, тобто маємо солідний дефіцит. Розробники кажуть, що нічого особливого не сталося й бюджет буде коригуватися за рахунок зовнішніх та внутрішніх надходжень. Правда, основна частина видатків, майже 98%, йде на утримання бюджетної сфери, звідси ж і основні надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб, тобто на заробітну плату тих же вчителів і лікарів.

Очевидно, що території чекають не лише фінансові проблеми в чистому вигляді, але й питання, пов’язані з передачею на баланс місцевих органів влади об’єктів спільної власності районних рад. А якщо врахувати необхідність залучення коштів для протидії епідемії СOVID-19 та лікування вірусних пневмоній, то стає тривожно, адже вільних коштів у місцевих громад явно не вистачить. У цій площині дивує сума, запрограмована в дорожньому фонді для ремонту доріг в області – більше 600 мільйонів гривень, з одночасним зменшенням видатків на охорону здоров’я. Окрім цього, неясно, як бути з різким подорожчанням вартості електроенергії, транспортування газу та послуг водопостачання, адже на такі «подарунки» розробники бюджету не розраховували. До речі, депутати облради на наступне засідання запланували звіт керівника ОКВП «Дніпро – Кіровоград» стосовно вартості та якості послуг. Про причини підвищення вартості транспортування газу та електроенергії поки що не йдеться.

Якби нашим лікарям не довелося брати приклад з урановидобувників, які на кілька діб взяли обласний центр в облогу й таким чином начебто добилися повернення боргів по заробітній платі та відновлення фінансування діяльності ДП «СхідГЗК». Станом на вечір 23 грудня гроші почали надходити на рахунки комбінату, гірники дороги розблокували, але незрозуміло, з яких джерел ці кошти й чи не обернеться тим же урановидобувникам така благодійність кредитним зашморгом у майбутньому?..