Зло – это пришедшее к власти добро.

М.М.Жванецкий.

Человечество настолько мало знает о коронавирусе, что открыть еще одно его качество может любой. Даже журналист. Вот и я предполагаю, что открыл вслед за лихорадкой, диареей, потерей вкуса и обоняния, ломкой, паническими атаками и т.п. тринадцатый симптом «короны» – разочарование во власти.

В каждой шутке есть только доля шутки, но смотрите сами: кто выставил Трампа из Белого дома? Байден? Да бросьте! Не будь ковида, ничего бы Байдену не светило. А самый яркий пример – наш собственный.

Предновогодние социологические опросы дружно показали глубокое разочарование украинцев во всех институтах власти и уверенно назвали первым номером антирейтинга Владимира Зеленского. Он умудрился растерять две трети своих сторонников. Тех самых, которые дали ему 73% во втором туре президентских выборов. И это однозначный маркер утраты народом Украины надежды на перемены к лучшему с «зеленой» командой.

На протяжении тридцати лет главной причиной «крутого пике» очередного президента становился один и тот же аргумент – «мы не стали жить лучше». Но не в этот раз. Основным упреком «зеленой» команде стала ее вопиющая некомпетентность.

Да, на сцене «95 квартала», особенно на фоне Юзика и Жеки, Зеленский выглядел крутым. А еще он лихо управлялся с огромным хозяйством «квартала» – тогда мало кто знал о существовании братьев Шефиров и Ивана Баканова. И это дало миллионам надежду, что Вова так же успешно справится с проблемами целой страны. Но, увы, эта задача оказалась ему не по силам. Понятно, что не ему одному, но вся ответственность за сотни или даже тысячи некомпетентных, непродуманных, а иногда и просто дурацких решений легла на президента. Перечислять их – только портить предновогоднее настроение себе и людям.

Именно некомпетентностью вызваны и неоправданные задержки с принятием многих решений. Президент «тормозил» в вопросах, требующих ответа сейчас и сегодня. В том числе и кадровых. И далеко не всегда вину можно списать на подчиненных. Как говорится, есть вопросы, которые мужчина должен решать сам, лично, даже при наличии здорового коллектива. И уж тем более, если коллектив явно нездоровый.

Речь, прежде всего, о безобразно затянувшихся конфликтах между различными правоохранительными структурами. Бесконечная чехарда назначений странно сочетается с непотопляемостью таких персонажей, как директор НАБУ Сытник. А с каким нечеловеческим трудом президент увольнял руководителя САП Холодницкого и главу НАПК Корчак? Вот где сказалось отсутствие бюрократического опыта.

Помимо некомпетентности, в упрек Владимиру Зеленскому нужно поставить невыполнение главного своего обещания – закончить войну на Донбассе. Угодить всем сторонам в этом вопросе невозможно, бегать «поміж крапельками» бессмысленно. Нужно чем-то жертвовать. Не хочется, но нужно! Иначе нефиг было обещать.

Ну и, конечно же, мы не стали жить лучше. Понятно, пандемия, понятно, экономический кризис. И доходы поднялись только лишь у фармацевтических компаний. Ладно, пусть не «лучше», но хотя бы легче! А ведь решение практически любого вопроса в этом направлении затягивается на месяцы, а в процессе обсуждения, что при Гончаруке, что при Шмыгале, превращается в пшик.

Очень многие из нас (кроме самых умных) искренне надеялись, что Зеленский развалит коррупционную систему Украины. Но оказалось, что внесистемным был его персонаж Голобородько, а не он сам. Олигархи на месте, коррупционеры нарабатывают новые схемы, прокуроры и следователи заняты «междусобойчиком», а судейские предпочитают отдыхать в Венеции и чихать хотели на все рекомендации Венецианской комиссии…

Прошел год, очарование новыми лицами закончилось. Живем дальше, как нормальные люди во всем мире, без особой любви к власти. А за что ее любить-то? Другое дело – Новый год! И сменяется он чаще, чем президенты, и всякий раз дает новую надежду, что жизнь наша непременно изменится к лучшему. А мы ему верим: календарь – не человек, он не обманет!