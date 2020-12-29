Израиль – Грузия – Украина: фотопараллели

В библиотеке имени Дмитрия Чижевского состоялось открытие выставки фотохудожников израильского города Петах-Тиква «Фотопараллели». В экспозиции представлены 60 работ, сделанных фотографами во время их путешествия по Грузии и Израилю.

Организатором выставки выступила Кировоградская областная организация Национального союза фотохудожников Украины.

Часть экспозиции посвящена живописным пейзажам Израиля и Грузии: неповторимые горные и сельские виды, завораживающий взор животный мир, уютные городские парки с водоемами, своеобразная архитектура, загадочные святые места и… люди. Такие разные и настоящие. Эти фотографии дают уникальную возможность увидеть мир глазами израильских авторов и провести собственные параллели. Работы исполнены в черно-белой и цветной гамме.

«Эта выставка приехала к нам ещё год назад и всё это время ждала своего открытия. Её нам предоставили члены фотоклуба Петах-Тиквы, – рассказывает Олег Шрамко, глава Кировоградской областной организации Национального союза фотохудожников Украины. – В честь 20-летнего юбилея этого клуба его участники ездили в Грузию, и эта выставка – результат их путешествия. До открытия этой экспозиции было много связанных с ней перипетий. Сначала возникли некоторые сложности с оформлением фотографий, поскольку они пришли нестандартно большого размера, и мы долго думали, как же их развесить. Потом начались пандемия и карантин, и открытие выставки, естественно, отложилось. А сейчас мы поняли, что пора, дальше откладывать некуда. Как раз приближался еврейский праздник Ханука, и мы решили, что открытие данной выставки в эти дни будет очень кстати.

Сейчас такое время, когда выставки посещает мало людей, и культурная жизнь практически замерла, но мы пытаемся как-то объединить творческих личностей разных стран и дать людям возможность совершать если не реальные, то хотя бы виртуальные путешествия. Поэтому я очень благодарен библиотеке за предоставленную экспозиционную площадь и, конечно же, фотоклубу Петах-Тиквы за такие замечательные фотографии. Эта выставка – начало нашего международного сотрудничества с израильским фотоклубом. Здесь действительно есть на что посмотреть. Лично мне очень понравились некоторые авторы, и я надеюсь, что когда-то нам выпадет возможность познакомиться друг с другом лично. Среди них – Михаил Портер, Дмитрий Кучинский, Михаил Домашек, Евгений Зильберг, Елена Кон, Марина Пински и другие. Примечательно, что большинство из этих авторов родились на просторах Украины, а потом переехали в Израиль.

Фотографы – очень разные, но чувствуется, что их многое объединяет. Здесь представлены фото в популярном нынче жанре street-photography (уличная фотография. – Авт.), а также работы в классических жанрах портрета, пейзажа, натюрморта и других. Все фотографии – довольно высокого художественного уровня и заставляют задуматься о разных философских вопросах».

Выставку можно посетить до 31 января в отделе документов по экономическим, техническим и естественным наукам на втором этаже ОУНБ

им. Д. И. Чижевского.