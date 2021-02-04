Доставка телятины

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Еще десять лет назад многие аналитики стали говорить о том, что интернет-магазины из разряда диковинных развлечений будут постепенно переходить в ранг основных площадок для продаж товаров. Тогда же некоторые эксперты утверждали, что в день, когда люди начнут покупать продукты питания с помощью компьютера, будет считаться отправным в завоевании мира интернет-ресурсами. И несмотря на огромное количество сложностей этот день уже давно настал. Но вот популяризация покупок продуктов питания в сети только сейчас начала набирать стремительные обороты.

Карантин и новые тренды

Стоит отметить, что если бы не пандемия 2020 года, то момент активной продажи продуктов питания наступил бы не так быстро, как случилось, и тут есть несколько основных причин. Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. В то время, пока большая часть людей просто ходит в продуктовые магазины, достаточно сложно объяснить зачем им покупать продукты в интернете. Для многих это звучит как излишество и нелепость.

Кроме всего прочего люди, почему-то свято уверены, что в интернете продаются те продукты, которые в сетевых супермаркетах снимаются с полок ввиду наступления конца срока годности. Однако в реальности все происходит с точностью до наоборот. Дело в том, что продукты, срок годности которых подходит к концу, либо должен быть распродан, либо утилизируется. На прилавках магазинов существует практика формирования акционных предложений, где покупатели покупают такие продукты по сниженным ценам. В сети эта практика не применяется. У продавца, который предлагает товары как в оффлайн, так и в онлайн-режиме, склад, как правило, один. Так что вариант того, что продукция берется из разных мест не выдерживает критики. Но миф о том, что в сети предлагают товары сомнительного качества, почему-то до сих пор пользуется популярностью, хоть и постепенно сходит на нет.

Логистика и повышение стандартов обслуживания

Вторая причина, почему продукты питания долго не становились популярными в сети, не совсем удобная система доставки. Дело в том, что большая часть магазинов достаточно долго практиковала принцип минимального заказа. Покупателям было не очень выгодно брать товары в малых количествах, хотя подавляющее большинство людей привыкло выходить в магазин “за хлебом”. Однако сейчас ситуация изменилась и даже если вас интересует доставка телятины, то к ней совершенно не обязательно докупать еще ряд продуктов для того, чтобы достичь определенной суммы заказа.

Кроме всего прочего, людей не совсем устраивал режим доставки “с сегодня на завтра”. Все привыкли получать продукты питания здесь и сейчас. Однако со временем магазины научились обрабатывать и выполнять заказы как можно быстрее, а люди поняли, что планирование продуктовых покупок это тоже весьма полезное умение.

Но карантин изменил правила и сегодня большая часть людей предпочитает покупать привычные продукты в сети. Для многих это не просто удобно, но и финансово оправдано. С распространением заболевания часть пользователей пересели из общественного транспорта на такси. Учитывая эту статью расходов целесообразность заказа продуктов питания на дом становится более чем очевидной.

Ко всему прочему, вы не стоите в очередях, нигде не задерживаетесь, не тратите время и не носите тяжелые пакеты. Все это и стало причиной популяризации услуги без которой теперь пользователям было крайне сложно обходиться. Если раньше люди предпочитали заказывать готовые блюда из ресторанов, то теперь возможность заказать доставку продуктов домой стала обыденной вещью, от которой не хочется отказываться. Да и фактор комфорта тоже никто не отменял.