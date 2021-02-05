8 марта 2021: какие подарки будет уместно подарить коллегам

Зима всегда радует нас большим количеством праздников, но и весна с удовольствием продолжает эту чудесную карусель праздничных событий! Ведь в первые весенние дни отмечается замечательный праздник, а именно международный женский день. И именно 8 марта все девушки с удовольствием принимают поздравления и милые презенты. Для тех, кто хочет поздравить всех окружающих дам, в том числе и коллег по работе, мы предложим несколько актуальных вариантов презентов, которые уместно будет подарить на 8 марта 2021.

Подарочные карты

Для тех, кто не знает, что подарить коллегам на 8 марта, есть отличная идея, а именно подарочные сертификаты от Onecard! Их отличительная особенность от прочих таких карт в том, что они могут быть абсолютно разного номинала, начиная от 100 и до 5 тысяч гривен, а еще использовать их можно будет в течении 500 дней в любом из многочисленных партнерских магазинов этой компании. Все ваши сотрудницы придут в восторг от такого знака внимания, ведь они сами выберут себе тот презент, о котором они так давно мечтали!

Флорариум

Конечно же, все девушки любят цветы и именно они являются отличным подарком на 8 марта. Но вы можете быть немного креативнее и дарить своим коллегам в международный женский день флорариумы, в которых ваши сотрудницы сами смогут создавать оригинальные композиции. Можете быть уверены, такие небольшие аквариумы помогут им проявить свою творческую жилку и точно украсят их квартиру, а может и рабочий стол.

Павербанк

С годами количество гаджетов у каждого человека только увеличивается и почти каждый из них нужно довольно таки часто заряжать. Поэтому, отличным подарком был и остается павербанк, который можно положить к себе в сумочку и иметь возможность зарядить свой телефон или другой девайс в любое необходимое время, при этом, не утруждая себя поиском розетки. Выбирайте портативную зарядку с интересным принтом, тогда ваши сотрудницы точно оценят такой подарок.

Наборы для ванной

Если вы хотите порадовать своих коллег, то приобретайте наборы для ванной, которые можно выбирать уже в готовом виде или же собрать самостоятельно. Состоять он может из гелей для душа, скрабов, пены для принятия ванны, соли, аромамасел и так далее. При этом, вы можете подарить сотрудницам одинаковые наборы, или же выбрать для каждой девушки свой особый подарок.

Съедобные боксы

Что может порадовать девушку больше, чем что-нибудь вкусненькое? Чаще всего дамам дарят сладкое и вы можете вручить сотрудницам на 8 марта полезные десерты, капкейки, шоколадные конфеты, наборы арахисовых паст и джемов, а также любимые многими восточные лакомства. Кроме того, уместно будет дарить различные боксы с закусками из разных стран, вяленого мяса, благородных сыров, фруктов, специй и так далее.

Аксессуары

Любая девушка хочет выглядеть стильно и ярко, а значит, если вы подарите ей модный аксессуар, то она будет этому только рада. Так что вы можете смело приобретать своим сотрудницам кошельки, шейные платки, зонты, запонки для женских рубашек, сумочку-клатч, перчатки и так далее. Выбирать тот или иной вариант стоит, конечно же, исходя из того, что именно носят ваши коллеги.

И помните, что даже небольшие знаки внимания, теплые слова и приятные мелочи смогут создать настоящее праздничное настроение для ваших коллег!