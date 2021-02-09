«Гончаренко Центр»: окно возможностей

Кропивницкий вошёл в число десяти городов Украины, в которых открылся новый образовательно-культурный «Гончаренко Центр». Это площадка, предоставляющая пространство для сотрудничества всех жителей города, независимо от возраста и профессиональных интересов.

Здесь каждый сможет обрести полезные знакомства, знания и навыки. В частности, делается большой акцент на изучение английского языка, ведь именно он открывает доступ ко множеству возможностей.

С 8-го февраля в центре начались образовательные курсы, где и взрослые, и дети могут подтянуть свой уровень владения языком, а выпускники – подготовиться к ВНО по этому предмету. 9 февраля состоялся мастер-класс на тему «Как защитить себя в социальных сетях». Его провела специалист по продвижению в Интернете Надежда Карелина. 15 февраля будет мастер-класс, посвященный работе 3D принтеров, где наглядно можно будет увидеть этот прибор в действии. Также запускается клуб любителей психологии для людей старшего возраста.

– Уже в ноябре мы знали, что в нашем городе будет такой центр, в декабре искали помещение, в январе занимались ремонтом, и вот в феврале уже открылись! Часть мероприятий, которые будут проходить в «Гончаренко Центре», мы придумали сами. Это английский, подготовка к ВНО, финансовая грамотность и не только. Другая часть – это то, чего захочет общественность города. Это могут быть мастер-классы, встречи, лекции на самые разные темы, доступные и в онлайн-, и в офлайн-форматах. Предлагать свои идеи и пожелания для мероприятий жители города могут через наши страницы в социальных сетях, электронную почту или приходя в сам центр, – рассказывает Виктория Талашкевич, директор «Гончаренко Центра» в Кропивницком.

Участие во всех мероприятиях «Гончаренко Центра» – бесплатное, но при условии предварительной регистрации на ресурсах площадки, ведь желающих принять в них участие много, а на всех мест не хватит, да и карантинные меры ещё никто не отменял.

Наверняка у читателей, как и у нас поначалу, возник вопрос: почему этот центр называется именно так? Как оказалось, основателем его является народный депутат Алексей Гончаренко. Отсюда и название. Кстати, символика центра тоже «гончарская»: на логотипе изображена девушка в процессе лепки изделия из глины.

– Этот проект важен как для нас, его идейных вдохновителей, так и для Украины в целом. Все мы знаем, что уровень образования в нашей стране – далеко не самый высокий в мире, и частично эта проблема заключается в отсутствии качественного неформального образования также. Мы стали первой сетью негосударственных образовательных центров в Украине. И очень надеемся, что наша площадка в Кропивницком станет окном для самых разных возможностей. Международных в том числе, – делится Мария Донец, руководитель национального проекта «Гончаренко Центр».

Находится центр по адресу: ул. Большая Перспективная, 4а, на втором этаже (напротив Донецкого национального медицинского университета). Время работы – с 9 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Дополнительную информацию по вопросам обучения и сотрудничества можно получить по телефонам: +380508849716 и +380988660563, а также по электронному адресу: goncharenkocentre.kropyvnytskyi@gmail.com.