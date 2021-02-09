Кушать подано в школах по-новому

После локдауна уже абсолютно все наши учащиеся дети наконец-то пошли в школу. Ученики 1-3 и 9-11 классов вышли на учебу раньше, а 4-8 классы – только с прошлого понедельника. Чуть не весь прошлый учебный год они просидели дома, на дистанционной форме обучения. Пандемия, карантин, локдаун изменили многое в системе обучения украинских детей. Но больше всего, кажется, изменилась система школьного питания, сама философия кормежки детей. «УЦ» уже писала об этом в номере от 28 января.

Реформированием основ школьного питания занялась жена президента Зеленского Елена. А главным идеологом процесса стал самый популярный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Если кто не знает, – он победитель телепроекта «МастерШеф» на канале СТБ, учился в самой знаменитой кулинарной школе мира Le Cordon Bleu в Париже (стандартный курс обучения стоит около 55 тысяч евро), открыл в Киеве ресторан «Сто лет тому вперед», запустил собственное производство оригинальных сладостей. Ведет кулинарные шоу на нескольких телеканалах, книжки рецептов издает. И много чего еще делает. С 1 января этого года все школы Украины кормят детей «по-клопотенковски».

Кстати, наш Кропивницкий был одним из первых городов в Украине, где начали кормить школьников по системе популярного кулинара! В 2019 году в летних пришкольных лагерях города начали готовить еду для ребятни по рецептам Клопотенко! Об этом он сам гордо сообщал на своем сайте. Причем там не сплошные печально памятные всем советским школярам манная каша, перловка и молочный кисель. А вполне нормальные тушеная курица с овощами, жареная картошка, чахохбили – у Клопотенко вообще упор на блюда из птицы, он считает их самыми полезными для детей.

А что не так было в привычной стандартной школьной еде?

В каждой советской республике, откуда до сих пор родом система и идеология питания детей, были созданы научно-исследовательские институты охраны здоровья детей и подростков, одной из главных функций которых являлась «разработка направлений рационального и сбалансированного питания школьников». Такой НИИ до сих пор работает в Харькове (в 1922 году на момент его создания столицей Украины был Харьков, НИИ там и остался даже после того, как столицей стал Киев).

Советское детское меню, которое разрабатывалось в том числе и в этом НИИ, было еще то… К примеру, в советской школьной котлете мясного фарша было ровно 50% по официально утвержденной рецептуре. Вторая половина – вымоченный в молоке серый хлеб.

В стандартный школьный советский борщ… не входил картофель. Был отдельный рецепт «Борщ с капустой и картофелем». Всего для школ СССР было рекомендовано аж 11 рецептов борща! Среди них даже «Борщ украинский», который отличался от прочих «борщей» наличием шпика и сладкого перца.

Не стоит говорить, что детей в советских школах кормили исключительно плохо. Не буду вспоминать перловку, овсянку, вечно жидкое картофельное пюре и молочный кисель. Прекрасно помню большой овощной выбор – винегрет, салаты из свеклы, моркови, капусты, а еще симпатичные сырники. И это в городе. Несколько раз доводилось обедать в сельских школах – мы часто ездили на экскурсии и по области, и по Украине. До сих пор помню тот громадный кусок мяса в борще, которым нас кормили в Ольшанском районе. И просто чудовищный шмат мяса с картошкой на второе. В городе такого не было…

А ограничений по питанию тогда было меньше. В советских школах были сметана, салаты с майонезом, консервы – сегодня это все под запретом. Пирожные с кремом, к примеру, запрещены еще в девяностых годах прошлого века. Относительно давно школьников запретили кормить зельцем, студнем, грибами, мясом водоплавающих птиц (гуси, утки) и рядом других продуктов.

Вообще питание в украинских школах контролируется чуть ли не как оборот наркотиков. Следят за процессом Госпродпотребслужба, Министерство здравоохранения, Министерство образования, главный санитарный врач Виктор Ляшко, Офис президента (там есть соответствующий советник), еще какие-то структуры, не удивлюсь, если и в СБУ есть ответственные товарищи. А что только не регламентировано в школьных столовых! Многочисленными инструкциями прописано все, что только можно. Первого блюда должно быть 250 граммов для учеников до 10 лет, а с 10 – уже 300 граммов положено.

К завтраку положен только пшеничный хлеб, на обед можно и ржаной (серьезно, есть такая норма, советская, она в силе еще с 24 декабря 1985 года). Умывальник должен быть один на двадцать посадочных мест. «При хранении продуктов в таре на подтоварниках или стеллажах их необходимо устанавливать на расстоянии 20 см от стены». И т.д. и т.п.

Но, как показывает практика, правил, регламентов, контролеров и разрешающих-запрещающих есть детям те или иные продукты все равно не хватает! 3 февраля озвучили факт отравления 12 учеников школы №8 в Кропивницком. Стафилококки и кишечные палочки оказались в каком-то из вполне разрешенных продуктов.

А их становится все меньше…

Евгений Клопотенко и Елена Зеленская посчитали, что перечень ненужного в рационе для школьников надо расширить. С их подачи введены новые (часть их и раньше действовала) ограничения на некоторые виды продуктов.

Итак, с 1 января 2021 года наши дети в школах не едят и не пьют:

– кондитерские изделия, сладкие зерновые продукты с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;

– изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты;

– мясные продукты промышленного и кулинарного производства;

– рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

– продукты (в том числе снеки) с содержанием соли более 0,12 г натрия, или содержащие эквивалентное количество соли на 100 г готового продукта, и/или с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта, и/или синтетических красителей и ароматизаторов (кроме ванилина, этилванилина и ванильного экстракта), подсластителей, усилителей вкуса и аромата, консервантов;

– продукты с содержанием частично гидрогенизированных растительных жиров (трансжиров);

– непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

– непастеризованные соки;

– рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства;

– газированные напитки, в частности, сладкие газированные напитки и энергетические напитки;

– кофе и кофейные напитки;

– грибы;

– продукцию домашнего производства.

Далеко не все с радостью восприняли такие новации. Немало детей теперь в школу ходят… со своим сахаром, в спичечных коробках кусочки рафинада носят и добавляют в несладкий чай. Насчет соли в коробочке – не в курсе, хотя всё может быть. Ну и, похоже, исходя из перечня запрещенного, четверг как рыбный день уже остался в истории…