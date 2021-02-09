Педунивер: смотрите, кто идет!

В педагогическом университете им. Винниченко снова выборы. Выбирают самого главного – ректора. Уже было две попытки, но ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов. Сначала кандидатов было три, потом два. А теперь аж семь! Кто они? Мы опросили несколько экспертов из числа преподавателей и студентов. О ком-то говорили больше, о ком-то меньше. И вот какие «среднестатистические» портреты вырисовались.

Доктор исторических наук, профессор Анна Дефорж. Единственная женщина среди кандидатов. В девичестве Новицкая. Ее отец преподавал физвоспитание в этом же вузе. Веселая, жизнерадостная, креативная, но чуть заносчивая. Общительная, коммуникабельная, хорошая и понимающая мама. Ее любят студенты медуниверситета, где она параллельно преподает. Квалифицированный педагог. Адекватная – так ее оценивают студенты. При этом считают, что если бы не ее участие в первом туре выборов, то ректор в университете уже был бы.

Кандидат химических наук, доцент Евгений Клоц. В должности проректора проявил себя серьезным, качественным управленцем. У него здоровые амбиции. В соцсетях зарегистрировался недавно и там же начал свою предвыборную кампанию. Выпускники говорят, что именно он приведет университет к успеху. Но коллектив преподавателей его не очень поддерживает. Хотя не исключают его потенциал.

Доктор филологических наук, профессор Сергей Михида. Бывший секретарь комитета комсомола пединститута. Но это скорее плюс, чем минус. Уравновешенный, красноречивый, всегда цитирует классиков. Его любят студентки – красивый. Умеет заинтересовать – философ. Настоящий ученый. Учитель для многих. О нем говорят, что лучше заниматься наукой, чем отвлекаться на ректорство – оно сродни заботам завхоза.

Доктор педагогических наук, профессор Валерий Радул. Настоящий ученый, а не псевдо, каких сейчас много. Отвечает за свои слова: если пообещал – сделает. Человек команды, умеет организовать, заинтересовать. Будучи ректором, много сделал для университета. Все уже забыли о «студенческом» скандале во время «оранжевой» революции и простили ему. Участвовал и победил в первых выборах ректора в начале 2000-х.

Доктор филологических наук, профессор Олег Семенюк. Много лет был ректором, сейчас и.о. Казалось, что «непотопляемый», но второй тур выборов это опроверг. Может, от него устали. Административная работа при его ректорстве выполнялась качественно, но не более того. Вуз ждет новых веяний. К преподавательской и научной деятельности Семенюка ни у кого претензий нет.

Доктор юридических наук, профессор Евгений Соболь. Публичный – активно участвует во всех медийных проектах, существующих в области, в качестве интервьюируемого. Но по-прежнему известен исключительно в «пед­аудитории». Недавно получил Заслуженного деятеля науки и техники. При этом – юрист. Человек в университете относительно новый. При этом предприимчивый: открыл в вузе защиту по дисциплине «право». Такого в педунивере еще не было.

Кандидат юридических наук, доцент Виталий Юрах. Амбициозный. Адвокат. Практикующий юрист. В качестве юриста работал в нескольких избирательных кампаниях, в разных, даже полярных, партиях. Значит, разбирается в технологиях. Говорят, что билборды со своим изображением заказал, и они «радуют» горожан. Его участие в выборах вызывает вопросы. Кафедра решила поддерживать Соболя, и вдруг – конкурент. И тема закрытия филфака или соединения его с педфаком принадлежит ему же. Видимо, предвыборный ход.

Это коротко. Наброски, собранные из нескольких источников. Вызывает вопрос количество кандидатов, решивших участвовать уже в третьем туре выборов ректора, и хочется услышать прогнозы. В качестве эксперта мы выбрали Руслана Стадниченко, работающего в этом же вузе, кандидата политических наук, доцента кафедры философии, политологии и международных отношений.

– По поводу увеличившегося количества кандидатов. Есть две причины. Первая: во время предыдущих выборов у нас сложилась патовая ситуация, когда ни один из кандидатов не набрал 50 процентов плюс один голос от общего количества избирателей, а не проголосовавших. А это принципиальное условие Минобразования. Именно поэтому, чтобы снова не повторилось тупиковое противостояние Олега Семенюка и Валерия Радула, авторитетные члены коллектива подали свои кандидатуры. Ведь есть ещё и реальный риск, что нам пришлют «чужака», человека из другого вуза или чиновника от образования.

Это первое опасение – в ситуации, которая не позволяет выбрать руководителя вуза. В принципе, не только в сфере образования, а в целом руководитель должен видеть стратегию и пути ее реализации. Тем более грядет юбилей, столетие нашего университета. А это, как говорится, обязывает.

Я лично вижу несколько кандидатур, которые могут стать достойными руководителями нашего университета. Понятно, что в первом туре никто не наберет 50 процентов плюс один голос. Но если во втором туре будет иной расклад, чем прежде, то «новый» человек сможет набрать достаточное количество голосов. Шансы на это точно увеличатся.

Можно констатировать, что предыдущий раз коллектив в каком-то смысле раскололся, поделился на сторонников двух основных кандидатов, которые не смогли набрать достаточно голосов. Поэтому логично, что другие претенденты выдвинули свои кандидатуры. На этих выборах мне, например, импонирует управленческая энергия и образовательная стратегия Евгения Соболя.

Есть и вторая причина большого количества кандидатур. Учитывая многие нюансы, которые не привели к победе ни одного из двух кандидатов в октябре, вероятно, есть некие внутренние договоренности, о которых мы, может быть, узнаем после выборов. Не исключено, что при таком количестве кандидатов есть технические фигуры, которые занимаются не столько агитацией в пользу себя, сколько критикой кого-то из оппонентов. Я допускаю такой вариант.

Университет еще такого не переживал. А еще он не сталкивался с такой сложной ситуацией с точки зрения развития, поскольку у нас снизился набор, появились проблемы с видением стратегического курса.

Не хотелось бы, чтобы наш университет был поглощен другим вузом. И это все придется решать избранному ректору. Естественно, у каждого есть свой фаворит, на которого возлагается надежда. Но если внимательно проанализировать предыдущие успехи/просчёты, а также изучить программы всех кандидатов, то, думаю, каждый может сделать вывод, кто готов и может содействовать росту нашего университета в ближайшем будущем.

Напомним: в голосовании принимают участие все научно-педагогические и педагогические работники, избранные представители из числа непедагогических работников и избранные представители из числа студентов.

Вряд ли наш обзор повлияет на результаты выборов. Тем не менее, с удовольствием предоставим слово каждому из кандидатов. Как говорится, выборы – они и в Африке выборы. В интересах кандидатов – не молчать. Если они, конечно, не технические.