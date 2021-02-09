Так поступил бы каждый?

В редакцию «УЦ» пришло письмо от жительницы Кропивницкого Лидии Николаевны Ивашкевич, в котором она поделилась своей радостью. Дело в том, что недавно она потеряла крупную сумму денег, но все закончилось благополучно.

Еще одно письмо Лидия Николаевна отправила руководству КП «Электротранс» с просьбой «вынести благодарность с занесением в личное дело и премировать финансово кондуктора Людмилу Иванову за бескорыстное выполнение обязанностей кондуктора». Конечно, кондуктор работает не бескорыстно, как и все сотрудники предприятия, она получает заработную плату, но в данном случае именно она поступила по совести.

Лидия Николаевна пишет, что потеряла в троллейбусе маршрута № 4 кошелек, в котором были «пенсионное удостоверение, большая сумма денег – 3 тысячи гривен и еще 183 гривни». Деньги предназначались для доплаты за протезирование зубов, естественно, что пропажа была обнаружена уже в больнице, причем других денег у пенсионерки больше не было, даже на проезд в городском транспорте. И хотя врач предлагал несколько гривен на маршрутку, Лидия Николаевна отказалась, так была расстроена. Но практически сразу, как только она в слезах вернулась домой, позвонил телефон, и «приятный женский голос» сказал, что кошелек находится в диспетчерской «Электротранса»: «Я начала громко плакать от такой человеческой чуткости»…

На предприятии Лидию Николаевну вежливо попросили указать на некоторые детали, вернули кошелек, попросив при этом пересчитать деньги. Все было на месте, обрадованная женщина тут же предлагала денежное вознаграждение кондуктору, но от него отказались. Надо отметить и действия диспетчера, которая нашла в кошельке номер телефона, причем не хозяйки, начала по нему звонить, и таким образом вышли на обладательницу кошелька.

В процедуре возвращения кошелька непосредственное участие принимал заместитель директора «Электротранса» Валерий Музычук: «Конечно, это был волнующий момент, так как женщина восприняла все очень эмоционально, что понятно, потому что даже я стал бы на колени, если бы мне возвратили две потерянные пенсии. Она сама предлагала кондуктору 200 гривен в виде вознаграждения, но мы сказали, что у нас другой стиль работы и вообще, это наша обязанность – возвращать утерянное. В автобусах и троллейбусах часто теряют или забывают телефоны, документы, в том числе паспорта или удостоверения, пакеты или сумки, те же кошельки. Днями, например, забыли пакет с детскими игрушками.

По инструкции, все забытые в салоне вещи кондуктор сдает в диспетчерскую, их осматривают комиссионно и, если есть контактный номер телефона, ищут хозяина».

О случившемся рассказала и кондуктор, Людмила Иванова, правда, она в своем поступке не видит ничего особенного: «Это было где-то посредине смены, я проходила по салону и увидела на полу кошелек. Несколько раз спросила пассажиров, но никто не отозвался. Потом еще раз спросила, может, кто узнает, что кто-то потерял кошелек, пускай обращается в диспетчерскую “Электротранса”. Мы с водителем осмотрели кошелек, увидели деньги и пенсионное удостоверение и в конце смены сдали все диспетчеру. Я работаю кондуктором немного больше года, работа хорошая, но с людьми бывает сложно, а такой случай со мной произошел впервые. Мы все сделали, согласно инструкции, да и по-человечески тоже. Конечно, приятно делать добро людям, особенно волновались, когда эта женщина пришла за кошельком, даже когда ей звонили, с ней, можно сказать, случилась истерика, так она обрадовалась! Но лучше все-таки быть внимательным и не терять свои вещи, не забывать их в салоне троллейбуса или автобуса. Уникальный ли мой поступок? Я простой человек, не думаю, что это что-то особенное, но со стороны виднее. В таких случаях говорят, что так поступил бы каждый. Лучше ничего не терять, а если потеряли – обращайтесь в диспетчерскую или на предприятие».

Согласитетсь, во времена, когда целостность ваших денег, причем даже не в кошельке, а на счете или платежной карточке, не гарантируют даже банковские учреждения, а тем более когда на счету каждая копейка, возвращение такой крупной, казалось бы, утерянной суммы (и пусть богатые граждане снисходительно не улыбаются), дорогого стоит.