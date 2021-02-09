Женские штучки

Меняются эпохи, мир сотрясают политические и социальные катаклизмы, но во все времена, особенно накануне весны, женщины хотят быть красивыми и привлекательными. Об этом свидетельствует выставка фотографий елисаветградских красавиц от Юрия Тютюшкина.

Экспозицию приняла стилизованная гостиная ХІХ века в литературно-художественном музее имени Ивана Карповича Карпенко-Карого на улице Тобилевича, и выбор темы был не случаен. В руки Юрия Владимировича за его многолетнюю карьеру собирателя и коллекционера попало огромное количество фотографий разных периодов, на которых запечатлены женщины. А его мама, Надежда Федотовна, в свое время была востребованной, как тогда говорили, модисткой, то есть шила на заказ одежду для женщин сначала в Помошной, а потом и в Кировограде. И выставка, посвященная женщинам города, фактически начинается с журналов мод, которые она собирала и хранила. Директор музея Лариса Хосяинова бережно листает пожелтевшие журналы: «Вот “Парижския моды”, 1896 год, свадебное платье, вот журналы 1887 года. Эти образцы моды интересны для нас тем, что в то время в этом доме жил Иван Карпович Тобилевич, то есть в его время женщины одевались именно так, и его жена Надежда Карловна, наверное, тоже предпочитала такой стиль».

Очень интересно выглядит журнал мод конца 20-х годов прошлого столетия, с ярко выраженным украинским национальным декором, наверное, веяние украинизации. Вообще фотографии женщин Елисаветграда-Кировограда сгруппированы по периодам, по временным отрезкам, начиная с 80-х годов ХІХ столетия. Тогда женщины действительно носили пышные платья и красивые головные уборы, демонстрируя социальный статус и уверенность. С началом 20-го века мода меняется. Заметны тенденции к народному стилю, что может быть свидетельством возрождения национальных культур, во всяком случае, в фотографическом искусстве. Интересны фотографии девочек, которых одевали почти так же пышно, как и мам. Позже входит в моду минимализм, что соответствует началу коренных изменеий, началу Первой мировой войны. Свой отпечаток на моду наложили социальные потрясения, начавшиеся в 1917 году, женщины с фотографий смотрят уже гораздо строже и одеты скромнее, но часто с элементами прошлой жизни, когда они могли уделять себе больше внимания и, наверное, имели больше возможностей, что и отразилось на моде.

20-е годы одели женщин в рабфаковский, сдержанный стиль, Они стали делать пролетарские короткие стрижки, взгляды стали строгими, точно, как в хоре большевиков из «Собачьего сердца» Булгакова: «Суровые годы настали»… К началу 40-х женщины начали использовать украшения в одежде, в прическах, в декоре, а в 50-х вообще произошел взрыв – появились дамские очень своеобразные шляпки, более пышные платья, открытые, отражающие социальное положение объектов фотографии. Время 60-х в экспозицию уже не вошло, потому что это уже совсем другая история.

Можно назвать выставку историей елисаветградской и кировоградской моды, но одновременно это история фотографии, история, которую сохранил для нас Юрий Тютюшкин: «Меня как молодого собирателя, можно сказать, передавали из семьи в семью, давали адреса и рекомендации. В свое время я встречался с потомственными дворянами, в частности, с дочерью владельца завода Бургарда, Матильдой Эмильевной, она жила в очень плохих условиях. Она отдала мне свои фотографии и ту, которую подарил отец: “Дорогой, любимой доченьке”, у нее был такой тоненький голосочек: “Ой, только чтобы не во вред, только чтобы не во вред”. Поэтому все эти фотографии для меня дороги».

Многие фотографии пришлось спасать в буквальном смысле. Как-то Юрий Владимирович пришел в семью, где повстречал молодого человека, и это же лицо он увидел на старых фотографиях, которые ему отдавали! Оказалось, что на фото был прадед молодого человека, который уже успел сдать все эти фотографии предков в макулатуру…

Конечно, экспозиция женских фотографий в литературно-художественном музее – только небольшая часть работ фотомастеров прошлого, а их было немало. Одних фотостудий или ателье в Елисаветграде было около 20-ти. Рассматривать эти работы можно бесконечно, но как бы смотрелись эти увеличенные фотографии на наших улицах, как бы смотрели на нас эти одухотворенные лица с многочисленных ситилайтов, оглушающих и ослепляющих нас своей убогой рекламой!