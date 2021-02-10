Одвічна суперечка: що шкідливіше для оточуючих – пара від вейпа або тютюновий дим

Тютюнові корпорації давно бачать в вейп-індустрії серйозного конкурента, що позбавляє їх багатомільярдних доходів, а тому спрямовують свої величезні бюджети на організацію масштабних інформаційних атак, спрямованих на дискредитацію вейпінга. Примітно, що тютюнові компанії при цьому не залишають спроб створити власну альтернативу електронних сигарет, хоча про це під час нападок на вейпінг згадувати не прийнято. В результаті серед споживачів сформувався цілий оберемок міфів і домислів, які дезорієнтують людину, заважаючи їй визначитися з вибором – палити тютюн, або вивчити каталог вейп-шопа cloudfall.com.ua і вибрати електронну сигарету собі до смаку.

Більш того, останнім часом сформувався ще один «цікавий» тренд, в рамках якого вейперів регулярно звинувачують в тому, що вони шкодять оточуючим їх людям, мовляв, ефект «пасивного паління» від електронних сигарет може бути ще більш шкідливим і небезпечним для здоров’я, ніж у випадку зі звичайним тютюном. Саме ці розмови і змушують більш детально розглянути дане питання.

Виключно факти

Для початку варто було б згадати про один важливий момент, який підтвердить будь-який фахівець – точних даних про вплив електронної сигарети на організм людини досі немає, хоча б тому, що достатньої кількості досліджень на цю тему досі не проведено. В останні роки почали публікуватися результати лише перших з них, але і вони виглядають для вейп-індустрії дуже оптимістично. Тому будь-які заяви про нібито встановлену ступінь шкоди або небезпеки вейпінга є лише маніпуляцією і спробою впливати на громадську думку. У той же час, існує ряд давно відомих науці фактів, здатних свідчити саме на користь електронних сигарет. Більш того, такий же набір фактів існує і щодо тютюнових виробів. Причому, порівняння кожного разу виявляється зовсім не на користь тютюну.

Так, вчені з ряду країн ще до початку масованої хвилі інформаційних атак на вейпінг стверджували, що пара від електронної сигарети несе в собі значно менше шкоди, ніж тютюновий дим. І це твердження досить легко перевірити. Так, достеменне відомо, що в тютюновому димі міститься від 4 до 7 тисяч різних хімічних сполук, в тому числі до декількох сотень канцерогенів – речовин, що викликають розвиток онкологічних захворювань. Склад пари, яку продукує електронна сигарета, значно простіше і бідніше – приблизно дві сотні компонентів, більшість з яких складно назвати шкідливими або хоча б небезпечними, хоча, зрозуміло, нічого хорошого здоров’ю не несе і вона.

Де шкоди більше

Незважаючи на той факт, що середньостатистичний вейпер випускає в повітря значно більші обсяги пари, він насправді менш небезпечний для оточуючих. Крім того, пара не затримується в повітрі і швидко вивітрюється, в той час як сліди від згорілого тютюну можуть зберігатися у вигляді аерозолі в повітрі тривалий час. Наприклад, група вчених з Франції зуміла експериментальним шляхом довести, що пара від електронної сигарети повністю розсіюється за 10-11 секунд, в той час як продукти горіння від сигарети можуть залишатися в повітрі аж до 20 хвилин.

Ключова ж особливість полягає в тому, що пара утворюється в результаті нагрівання рідини, до складу якої входять гліцерин (простий 3-атомний спирт рослинного походження), пропіленгліколь (2-атомний спирт, дуже популярний в сучасній харчовій промисловості), ароматизатор і нікотин. Два останніх компонента насправді шкідливі, тим більше, що наука до кінця не може відповісти на питання про те, які хімічні сполуки вони можуть виділяти при нагріванні. У той же час необхідно пам’ятати, що для перетворення рідини в пару потрібна температура близько 150 градусів, а сигарета тліє при куди більш високих значеннях – не менше 700 градусів. Чим вище температура, тим багатшим буде набір хімічних речовин, що потрапляють в повітря. Крім того, склад сигаретного диму наукою вивчений вже дуже давно, і найменування, які в ньому присутні, можуть шокувати навіть найбільших прихильників тютюну.

Що містить сигаретний дим

Не зайвим буде навести перелік деяких сполук, які виділяються з тютюновим димом в результаті тління тютюну, сигаретного паперу і інших компонентів, які можуть міститися в самій сигареті. Отже, чим дихає курець і оточуючі його люди: