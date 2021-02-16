Доживемо до весни…

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні та зокрема на Кіровоградщині начебто стала більш втішною. Але кількість летальних випадків при цьому особливо не зменшилася. Так, наприклад, 13 лютого від ковіду на Кіровоградщині померли три людини, за день до цього – дві, а ще переддень, 11 лютого – взагалі шість.

Чому так відбувається та що на це впливає, журналістка «УЦ» поцікавилася в Олега Рибальченка, очільника департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА.

– Традиційно захворюваність зменшилася зараз по всій Україні. Це пов’язано з комплексом заходів і навіть погодними умовами. Як відомо, за низьких температур чисельність захворюваності зазвичай зменшується. Можливо, через певну обмеженість у спілкуванні людей одне з одним… Крім того, вплинув ряд заходів уряду – центрального та місцевого. Мова йде про стандартні речі: дотримання дистанції, носіння масок і таке інше. Таким чином я думаю, що це природня хвиля, і після того, як почнеться весна, ми можемо знов чекати на збільшення захворюваності, – пояснює Олег Миколайович. – Щодня в лікувальних закладах області на стаціонарі перебуває до ста пацієнтів з коронавірусом. Із них близько 20% знаходяться в умовах реанімації. І, на жаль, близько 3% хворих не можуть перемогти цю хворобу та вийти з важкого стану під час ускладнення. Зазвичай це люди старшого віку, яким вже понад 60-70 років та які мають важкі хронічні захворювання. Станом на сьогодні (15 лютого 2021. – Авт.) від коронавірусу померло 355 людей в області.

Порівняно з показниками в інших областях України, за статистикою летальних випадків станом на 1 січня 2021 року Кіровоградщина знаходиться на четвертому місці з кінця списку.