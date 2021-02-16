Прерванная мелодия

Артему Язловецкому, нашему земляку, талантливому и перспективному музыканту, меньше месяца назад исполнилось 29 лет. Три с половиной года назад он женился, родилось двое детишек-близнецов, пацаны. На днях Артем погиб в ДТП. Он ехал к родным в село Гуровка Долинского района, откуда родом. Мощный внедорожник BMW просто снес легенькую «Славуту» парня с трассы Кропивницкий – Запорожье. Жена в реанимации. С детьми – более-менее.

Артем был толковым, интересным музыкантом. Чтобы вы понимали – он стал преподавателем в Кропивницком музыкальном профессиональном колледже после его окончания. Не частый случай – чтобы стать преподавателем музыкальных дисциплин, в принципе надо закончить одно из высших музыкальных учебных заведений и получить соответствующую квалификацию.

Но нормальных, по-здоровому «болеющих» музыкой людей можно брать в качестве преподавателей. Таких, как Артем. Кроме преподавания, он играл в ряде интересных проектов, в Интернете можно найти записи, где Артем играет на сцене – в Харькове, Одессе.

Сбил скромное авто преподавателя музыки уроженец Волынской области, живущий в Долинской, ему 41 год. Имеет вид на жительство в Литве.

Знали бы вы, уважаемые читатели, как все журналисты на дух не переносят пресс-релизы силовых служб типа «В одном из населенных пунктов одного из районов Кировоградской области произошло правонарушение, подпадающее под определенные статьи Криминального кодекса Украины». Но они… правы. Таковы законы и нормы у нас в стране – до вынесения приговора нельзя упоминать имена потенциально причастных даже к самому страшному преступлению. Даже если их задержали на месте с пистолетом или ножом в руках.

Известно, что «Бумер» был на еврономерах. Занимательно, что начиная с 28 октября прошлого года таких авто вообще не должно быть на наших дорогах. Простите за цитату, это текст от неизвестных чиновников, которые нередко считают, что «Пушкин» – это самый знаменитый в свое время ресторан в Донецке, а «Тарас Бульба» – это киевская крутая корчма на улице Пушкинской.

«Правительство приняло решение дополнить пункт 4 Положения о Национальной полиции подпунктами 18-1 и 18-2, согласно которым полиция обнаруживает транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию страны более чем на 30 суток и не зарегистрированные в установленные законодательством сроки, а также принимает меры для выявления неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены ограничения, установленные Таможенным кодексом». Говоря человеческим языком, в первый раз собственника, если он раскатывает по стране больше 30 дней на такой машине, штрафуют на 8500 гривен. Потом на 17 тысяч, а потом полиция забирает машину – и с концами, или пока не будет выплачен штраф в 170 тысяч гривен и владелец не оформит все как следует.

Однако до сих пор на наших улицах нередко можно видеть автомобили с польскими и другими номерами. Вот одна из таких и убила Артема.

Водитель «Бумера» признает свою вину. Говорит: «Я шел на обгон, перестроился в свой ряд, когда начало заносить автомобиль. Я сбросил скорость, но удержать руль не удалось. На встречной полосе двигались два автомобиля, один обойти удалось, а другой нет. После аварии я был в шоковом состоянии».

Его задержали на 60 дней без права внесения залога. Таково было решение Ленинского районного суда города Кропивницкий. На момент аварии мужчина был трезв и не пребывал под действием наркотиков.