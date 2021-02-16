Реальная крутая Индия

Индия – страна-алмаз, недаром многие бриллианты «с родословной» родом из этой великой страны. Она готова повернуться к тебе именно той гранью, что желанна тебе именно в этот момент. Хочешь древней мудрости – она есть в избытке, хочешь супермодного хайтека – пожалуйста.

Бриллианты в короне

В эпоху моего детства Индия царила в наших кинотеатрах, на «Танцора диско» или «Месть и закон» за билетами стояли очереди, и если абсолютным рекордсменом по кассовым сборам все же была мексиканская «Есения», то по валу индийское кино било со свистом и местных производителей, и продукцию США с Францией, вместе взятых. Все девушки Кировограда тогда были влюблены в Митхуна Чакраборти (на фото вверху), так что жгучим брюнетам в те времена везло больше.

Параллельно была и другая наша Индия, с йогой, репринтными самиздатами духовных лидеров, гуру, с подпольной «Камасутрой» и махамантрой «Хари Рама». Эта Индия пережила киношную, ушедшую в небытие с первыми видеосалонами и «настоящим кун-фу» (к кино мы вернемся чуть позже).

Потом, в эпоху звериного накопления капитала, были шоп-туры за индийской кожей, а еще позже самой популярной индийской продукцией стали лекарства – сомнительного качества, но дешевые.

И вот теперь мы с большой надеждой смотрим на Индию, откуда в наш милый край земли должна поступить вакцина AstraZeneca.

Вакцина эта производится Индийским институтом сыворотки крови, крупнейшим в мире производителем вакцин, институт заключил лицензионное соглашение на миллиард доз с создателем препарата – англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

Возможно, задержка поставки связана с тем, что не так давно у института сыворотки крови сгорел один из новых заводов по производству вакцины. Впрочем, он не единственный, и хотя строят индийцы не так быстро, как китайцы, но можно быть уверенным – построят столько заводов, сколько надо. Главное, чтобы вакцина работала, в конце концов.

Все последние десятилетия основной претензией к индийской фарме было, естественно, слабое соблюдение условий труда и контроля качества, принятых в Европе, США или, скажем, в Японии.

В Швеции живет такой себе биолог Йоаким Ларссон – настоящий охотник на супермикробов, Ван Хельсинг микробиологии. Несколько лет назад он отправился в Индию и много месяцев собирал пробы воды, а также изучал медкарты посетителей местных больниц в бассейне реки Годавари. Это вторая по величине река в Индии, священная река для индуистов, основной резервуар питьевой и технической воды для сотен миллионов человек. Так вот, Ларссон обнаружил, что концентрация антибиотиков в Годавари выше, чем в организме клинического больного, которому вводят лекарства внутривенно. Таким образом, у людей, живущих в этом районе, в организме образуются супербактерии (как полезные, так и, увы, вредные), абсолютно нечувствительные к лекарствам.

В 2020-м Ларссон продолжил свои исследования в местах массовой эмиграции индийцев, в США, Китае и Италии, и пришел к выводу, что каждый такой эмигрант – своего рода биобомба, содержащая супербактерии, которые молниеносно распространяются и поражают не готовое к ним коренное население стран-акцепторов, причем на эти супербактерии не действуют самые сильные лекарства, антибиотики критического ряда.

Правительство Индии отреагировало на публикацию исследований Ларссона и взяло на себя обязательство ужесточить контроль за фармакологическими заводами, сбрасывающими свои сточные воды в реки Индостана. Но, естественно, вопросы глобального выживания, столь заострившиеся в эпоху коронавируса, не решаются одномоментно, и претензий к индийской фармакологической промышленности пока больше, чем ее успехов.

Владычица морей (и воздуха)

Индия традиционно связывается в сознании культурного человека с практиками ненасильственных действий: широкий спектр фигур от Гаутамы Будды до Махатмы Ганди, огромное количество учений о мире и гармонии.

Но современная Индия – это не просто государство, обладающее второй по численности (более полутора миллионов военных в регулярных частях и еще более миллиона – в запасе) и четвертой по силе (после США, РФ и Китая) армией в мире, не просто член «ядерного клуба», но и страна, находящаяся в активном противостоянии с большинством своих географических соседей.

Отношения со своей бывшей территорией, мусульманским Пакистаном, тоже ядерной державой, находятся в состоянии перманентного военного конфликта с 1947 года. Уже больше полугода Индия находится в вялотекущем, но очень масштабном пограничном конфликте с Китаем.

В этой ситуации был обнародован военный бюджет Индии на будущий год, и он, вопреки прогнозам, не только не уменьшился (ожидалась переброска части военных денег на борьбу с коронавирусом), но и вырос, причем не за счет сухопутных сил, а напротив, ВВС и флота.

Индия, в условиях продолжающегося главного противостояния современной истории между США и Китаем, планирует свое усиление в Тихоокеанском регионе, делая ставку на партнерство с Россией и Японией, а также странами, имеющими большие исторически сложившиеся проблемы в отношениях с Китаем, – Вьетнамом, Филиппинами и Индонезией.

В этой милитаризации Индии есть серьезный украинский интерес. Естественно, что Индия – один из крупнейших рынков оружия в мире, и хотя она в этом вопросе традиционно ориентирована на Россию, но провал некоторых совместных программ, в частности, создания истребителя пятого поколения на базе российского СУ-57 (свернута в 2018-м), а также транспортного самолета на базе ИЛ-112В (прервана в 2016-м) дает гипотетический шанс украинской оборонке. И если в вопросе создания истребителей мы, так сказать, не очень, то наши транспортные самолеты КБ Антонова пользуются доброй славой во всем мире, в том числе и в Индии. Еще в 2016 году Украина и Индия рамочно договорились о программе создания многофункционального транспортного самолета, но пока эти договоренности не стали реальностью.

Стоит ли удивляться, что на первый посткоронавирусный авиасалон (проходивший, кстати, не только живьем, но и впервые – в онлайн режиме) 3-5 февраля в индийском городе Бангалор (официальное название мероприятия – 13-я Международная выставка авиакосмической и оборонной промышленности Aero India-2021) выдвинулась представительная делегация украинских военных и оружейников во главе с министром обороны Андреем Тараном (на фото внизу).

Министр, кстати, уделил внимание не только военным вопросам, но и духовным, посетив индуистский храм, и, судя по фото, он – человек в теме.

В любом случае, индийские оружейные тендеры – очень жирный пирог, и у нашей промышленности есть шанс если не съесть его, то хотя бы надкусить.

А пока давайте поговорим о кино.

Тысяча и один фильм

Факт первый. Индия производит больше фильмов, чем США. В несколько раз (кстати, США даже не на втором месте в мире, а на третьем, уступая еще и Нигерии).

Факт второй. Болливуд – это не весь индийский кинематограф. (О как, сам не знал!)

Болливудом принято называть конгломерацию кинокомпаний, работающих на территории города Мумбаи и снимающих фильмы на языке хинди.

Есть еще Толливуд (фильмы на языке телугу) и Колливуд (фильмы на тамильском языке), Молливуд (фильмы на языке малаялам), Сандалвуд (фильмы на языке каннада) и Олливуд (фильмы на языке ория), причем два первых по продуктивности (но не по кассовым сборам) часто опережают Болливуд-классик.

Факт три. В индийских фильмах стали меньше танцевать, а сериалы индийского производства становятся хитами «Нетфликс».

В индийском кино появились новые жанры – триллеры, фильмы ужасов, «умные» детективы. Хотя мелодрама о красивой любви красивых людей и коварстве злодеев с демоническими усишками остается хэдлайнером индийского кинопроизводства.

Но, тем не менее, что можно посмотреть без боли в глазах, то вот небольшой хит-парад, великолепная семерка:

Если хотите посмотреть самый плохой, по моей версии, фильм прошлого десятилетия и проржать два часа в конвульсиях – «Робот» (2010). Это колливудовский ремейк «Терминатора». Даже российская «Уланская баллада» нервно курит. Идиотизм высочайшей пробы. «Хвала храбрецам» (2020) – несмотря на тупое название, очень умный фильм о том, как бывший военный летчик строит частную гражданскую авиакомпанию. ВВС – любимцы народа Индии! «Кабали» (2016) – история о рабочем парне, который встал на скользкую дорожку преступности и превратился в авторитетного вора, однако бросил темную строну и возглавил партизанский отряд, сражающийся против проклятых британцев. «Хари и Бисквит» (2019) – милейшее детское кино о приключениях слабовидящей девочки, мечтающей попасть на чемпионат мира по крикету (об индийском спорте у нас будет отдельный рассказ), и ее брате, пытающемся сделать эту мечту реальностью. «Подонок» (2020) – и снова драма о перековке криминального элемента. Отморозок-грабитель узнает, что один из пострадавших от его рук покончил с собой. Далее – увлекательное духовное перерождение скотыняки. «Проект “Чистая Индия”» – комедия на серьезную тему. Дело в том, что во многих индийских домах отсутствует туалет как таковой, потому что его присутствие сделало бы дом нечистым. Главная героиня фильма, юная дева, поднимает настоящий бунт против этой традиции. И на закуску – действительно классный и очень нежный фильм «Дангал» (2016) о знаменитом борце, не реализовавшем свою мечту об Олимпиаде и с нетерпением ожидающем рождения сына, чтобы вложить в него все свои знания и воспитать настоящего чемпиона. Однако жена дарит Дангалу четырех дочерей…

В следующем выпуске:

– ТехноИндия, чудеса и провалы.

– Сурья потянет! Энергетика по-индийски.

– Сабли против рапир. Забастовка фермеров.

А также слоны, крикет и каноны индийской красоты.