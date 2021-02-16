Сильные делятся кровью

В пятницу, 12 февраля, на Кировоградской областной станции переливания крови состоялся очередной этап Всеукраинской акции «Победа у нас в крови». Среди участников были спасатели, спортсмены и полицейские. Сдавали кровь онкобольным детям.

Акция проводится по инициативе Общества Красного Креста Украины и Министерства молодежи и спорта Украины с 12 июня 2020 года.

– В Кировоградской области это уже третий этап такой акции. Главное его отличие от предыдущих состоит в том, что участие в нем приняли не только гражданские спортсмены, а также спортсмены МЧС и спорт­смены-полицейские. Сегодня также сдали кровь победители «Ігор нескорених» – инвалиды АТО, которые принимали участие в спортивных соревнованиях. Также к нам присоединились несколько гражданских организаций: спортивно-патриотический клуб «Січ» и ГО «Небайдужі кропивничани». Всего сдало кровь 30 участников. Могли и хотели бы больше, но это максимальное количество человек, которое за день может обслужить станция», – объясняет Алексей Степанчук (на фото), глава Кропивницкой городской организации Общества Красного Креста Украины.

Уже в 8.30 в регистратуру на станции выстроилась очередь в основном из работников МЧС. Ближе к 9-ти подо­шли полицейские и спортсмены. После заполнения «Анкеты донора» и регистрации участники также по очереди направились в клиническую лабораторию на анализ крови из пальца, затем – на осмотр к терапевту. И только после этого – на непосредственную сдачу крови.

В перерывах между регистрацией и осмотрами журналистка «УЦ» пообщалась с некоторыми участниками акции.

– Я, как правило, сдаю кровь для родственников и близких или когда кому-то нужна помощь. Об этой акции узнал на работе и из социальных сетей, сразу решил пойти. Я думаю, что такие мероприятия очень важны, хотя можно это делать и не во время акции, а всякий раз, когда есть возможность. Это никогда не будет лишним, – говорит Евгений Поляков, тренер по бейсболу спортивной школы КСДЮШОР №2.

– Я принимаю участие в этой акции уже третий раз, потому что, во-первых, понимаю острую необходимость пополнения банка крови. Особенно учитывая то, что сейчас, в связи с пандемией, количество доноров сильно уменьшилось. Вторая причина – это то, что мой родной брат, военнослужащий Вооруженных сил Украины, сейчас находится на месте боевых действий. И я, как никто, знаю о необходимости донорской крови для наших солдат. Я сдаю кровь с 2009 года, а последние несколько лет – стабильно раз в 60 дней. Состою в группе «Доноры Кропивницкого» и там нахожу всю актуальную информацию о том, кому нужна срочно помощь, всегда откликаюсь сам и приглашаю с собой друзей и коллег. Часто сдаю кровь онкобольным деткам из детской областной больницы. До звания почетного донора мне осталось совсем немного – буквально 2-3 кровосдачи, – делится, показывая «книжку донора», Денис Комар, заместитель главы Кропивницкой районной федерации футбола. – Особая подготовка для этого не нужна. Мне, безусловно, помогают активные занятия спортом. И, конечно, главное – желание. Ничего страшного в этом нет. Уверяю всех, что это совершенно не больно и безопасно.

– Я являюсь донором уже много лет, поэтому стараюсь помогать онкобольным деткам, и не только. Сегодня помогаю только в качестве волонтера, поскольку недавно переболела коронавирусом и пока не могу сдавать кровь, нужно немного восстановиться. Радует, что к акции присоединилось столько добровольцев. В понедельник будет операция у одного из наших защитников из АТО. Кровь, которую сдавали сегодня, пойдет также и ему. Группы крови с отрицательным резусом – это вообще сплошная беда для нас, но сегодня было 3 донора с такой группой. И она целенаправленно пойдет онкобольной девочке.

Хочу выразить огромную благодарность Обществу Красного Креста и всем, кто принял сегодня участие. В частности, полиции и МЧС. Они – действительно наши палочки-выручалочки. Не раз случалось, что мы обращались к ним даже среди ночи, потому что к утру кому-то из детей нужно было срочно найти донора, – говорит Наталья Мищенко, волонтер организации «Небайдужі кропивничани».

Сдавал кровь также заместитель начальника управления молодежи и спорта Кировоградской ОГА Андрей Щетина.

– Как известно, у всех спортсменов – кровь победителей, которая даёт им силы для побед, новых достижений и свершений. Мы хотим поделиться ею с людьми, которые сейчас в этом особенно нуждаются, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В акции «Победа у нас в крови» я принимаю участие уже второй раз.

Из спортивно-патриотического клуба «Січ» на акции было трое участников, рассказывает основатель организации Александр Скляревский:

– Когда я учился и служил в вооруженных силах, то уже тогда помогал как донор. В нашем клубе есть участники, которые регулярно и на протяжении долгого времени сдают кровь, например, тот же Денис Комар. Глядя на нас, другие люди также будут присоединяться.