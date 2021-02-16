В галерею – как на дно океана

Традиционно к своему дню рождения галерея «Елисаветград», вместо того, чтобы принимать подарки, готовит сюрпризы для других. В этом году галерее исполняется 10 лет. Вроде бы маленький, но уже такой солидный юбилей.

В первые дни весны «Елисаветград» откроет двери для неравнодушных, любознательных и увлеченных людей. А также для всех, кто устал находиться дома. Правила карантина по-прежнему соблюдаются, поэтому группы должны состоять не более чем из 20-ти человек.

В юбилейный период в галерее будут обновлены оба зала. В одном нам представят черно-белую историю Кировоградщины периода 60-х – 80-х годов прошлого столетия. Все фото из архива Василия Ковпака.

Второй зал условно будет поделен пополам. В одной части стены украсят рисунки детей на тему экологии и защиты животных. Это серьезное и актуальное «ответвление» конкурса «Щаслива дитина – квітуча Україна».

Основную часть зала заполнят экспонаты из коллекции жителя Днепра Александра Николашина. «Яркое зрелище для взрослых и детей вызовет искреннее восхищение», – обещает галерист Николай Цуканов. О предстоящей выставке, которая называется «Морские чудеса», а также о других чудесах, которые нас окружают и которые можно научиться видеть, мы поговорили с коллекционером.

– Александр, как вы стали коллекционером достаточно необычных и редких предметов?

– После армии я вернулся в город Смела – туда, куда был направлен по распределению после вуза. Работал инженером-электронщиком. Потом – развал Союза. Как многие, занялся предпринимательством. Были магазины, бары, производство полуфабрикатов, оптовая база… Но все время внутренне страдал, что это не мое, не ложится мне бизнес на душу, занимался этим, чтобы кормить семью, забрать к себе родителей с Кавказа. И вдруг я, устав от этого всего, продал весь бизнес и полгода сидел дома, думая, чем бы заняться. Я точно знал, что надо заниматься тем, что нравится, доставляет удовольствие.

Я много читал, смотрел, слушал. Уже был Интернет, и информацию можно было черпать из Всемирной паутины. Поскольку я рос на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, с детства был увлечен минералами. И у меня была небольшая коллекция. Когда было свободное время, выезжал в карьеры что-то интересное поискать. Я стал думать о том, как свою небольшую коллекцию показать широкой аудитории.

Вдруг мне на глаза попалась статья о том, что в Китае есть выставка камней, похожих на еду по форме, цвету. На фото – котлеты, конфеты и другие «продукты». Их такими сделала природа, это не поделки. И это искусство на Востоке называется «суйсеки». По-нашему, это когда вода камень точит. И я стал искать такие камни.

– Это кажется крайне сложным…

– Не таким сложным. Я вспомнил, что когда-то на берегу моря нашел камень, похожий на булочку. Сверху даже торчал маленький черный камушек, напоминающий изюминку. И я решил обращать внимание на камни именно с точки зрения суйсеки.

Примерно через неделю поехал в ближайший карьер, спустился вниз, смотрю – разбросано жареное мясо. Первая мысль: компания жарила шашлык, повздорила и разбросала куски мяса. Пригляделся – камни. Собрал, сложил в рюкзак и вернулся домой. Вымыл это все, красиво положил на тарелку, приложил деревянные шпажки и зову отца есть шашлык. Пришел, посмотрел, удивился, когда я успел мясо пожарить. А при близком рассмотрении понял, что это камни. И с этого все началось.

– Но надо было не только собирать, но и показывать все это.

– Совершенно верно. Я перебрал содержимое своих ящиков и решил показать это в школах детворе. Посчитал, что им будет интереснее, чем взрослым, и можно кого-то заразить собирательством. Сначала ничего не получалось, никто не приходил. Решил, что надо поменять текст в рекламе, сделать его более интригующим. И дело пошло. Со временем у меня было уже несколько групп, которые ездили по школам всей Украины.

– Расскажите о коллекции «каменной еды».

– У меня есть стол (на фото), достаточно большой, на котором стоят тарелки с конфетами, салом, мясом, котлетами, сыром, хлебом, тортиками… Иду как-то по улице, а дело было в мае, и вижу, что на тротуаре рассыпаны арбузные косточки. Уже прошел мимо, а потом подумал: какие арбузы в мае? Вернулся, присмотрелся, а это камушки. Потом веду из садика сына и замечаю под ногами конфету «Коровка», блестящую, облизанную. (Дело было после дождя.) Тоже камень! Я понял, что когда человек о чем-то постоянно думает, хочет этого, Вселенная это ему дает.

– Чем еще вы богаты?

– Минералы, морская тема, окаменелости. Есть огромный череп тура. А еще я занялся аренофилией, узнав, что в мире есть люди, коллекционирующие песок. А я же езжу по пещерам, шахтам, карьерам, там этого песка! У меня сейчас примерно полторы тысячи образцов. Все разные по фракции, цвету, оттенку. Есть даже с содержанием золота. Все это я рассматриваю через электронный микроскоп, а потом помещаю в отдельные пробирки.

Я стал читать об аренофилии и узнал, что на территории бывшего Союза, в России, живет женщина – аренофил, у которой 500 видов песка. И есть француз, у которого восемь или девять тысяч. Но он собирает в течение сорока лет. А я всего два-три года. Я еще и глины стал собирать. Цвета – от белоснежного до черного.

– Где вы все это находите?

– Езжу, ищу. Мне это за счастье. Рюкзак за спину, какое-то оборудование – и вперед. В Карпатах регулярно что-то нахожу. Территория Украины двадцать раз становилась дном океана. Представьте, сколько отложений образовалось. Кругом можно что-то найти. Есть зубы акул, давно вымерших. Аммониты огромные, морские лилии.

Что-то могу купить. А когда был на отдыхе в Египте, наша группа каждое утро отправлялась на море, а я в горы. Спросил у нашего гида, можно ли камни вывозить из страны. Он узнал, оказалось, что ракушки, кораллы нельзя, а камни без проблем. Таможенник был сильно удивлен моим сорока килограммам камней.

– Что будет представлено на выставке в нашей галерее?

– Морские окаменелости, ракушки, рыбы, коралловый риф. Ракушек – больше тысячи штук. Кораллов – больше ста видов. Чучела различных рыб. Есть даже марлин длиной два с половиной метра, и вы его увидите.

Ракушки-мутанты будут. Такое в Украине никто не собирает. И ракушки, которые светятся под ультрафиолетом. Они выглядят серенькими, невзрачными, а когда включаешь ультрафиолет, может быть, например, алой. И еще много «интересностей». Приходите и обязательно приводите детей. Пусть они становятся увлеченными людьми.