Банный день гнева

Лет пять-шесть назад психологи обнародовали любопытнейшее исследование. Поколение людей (30-45 лет), выросших во время бума персональных компьютеров и, как следствие, компьютерных игр, принимают гораздо больше поспешных решений, чем старшие сверстники, поскольку в их мозге засел так называемый «эффект перезагрузки». Когда (в игре, естественно), совершив ошибку и даже погибнув, ты можешь просто начать все заново с нужной точки.

В жизни этого, естественно, не бывает, в жизни приходится платить за любую глупость или поспешное действие. К сожалению, цифровая психология в последние годы все больше влияет на реальную жизнь, в том числе и на политику.

В соцсетях есть такое понятие, как «бан», «забанить». Не нравится тебе человек, излишне навязчив, оскорбляет тебя или твоих близких – всего одно нажатие кнопки, и ты не видишь его, а он тебя. Благодать. Только вот эта благодать стала активно использоваться в бесконечных идеологических спорах. Да и где теперь споры? Сшиблись рогами, изложили быстро партийные методички, оскорбили и оскорбились, взаимозабанились.

Но ладно в соцсетях. В последнее время стала отчетливо просматриваться ситуация, когда власти по всему миру пытаются применить технологию бана против своих граждан.

На прошлой неделе пылали баррикады на улицах Барселоны и других испанских городов. Поводом для массового протеста граждан стала попытка испанских властей «забанить» и посадить в тюрьму популярного рэпера Пабло Хаселя, обвиненного в оскорблении (в текстах песен и твитах) короля и полиции. В защиту Хаселя выступили самые популярные деятели испанской культуры, включая режиссера Альмодовара и актера Бардема, но власть не вняла. Результат – новый виток гражданского сопротивления в стране, а рэпер-коммунист становится испанской медийной персоной номер один. Бан не сработал.

В США с первых экранов не сходит история актрисы Джины Карано. Будучи убежденной сторонницей Трампа, Джина сравнила политическую ситуацию в США с гонениями евреев в нацистской Германии. Реакция последовала незамедлительно – Карано была уволена из популярного диснеевского сериала «Мандалорец», где играла одну из главных ролей. Ее актерское агентство, UTA, с помпой отказалось представлять свою клиентку в дальнейшем и разорвало все текущие контракты. Компания Hasbro приняла решение перестать выпускать коллекционные игрушки с героиней Карано, звездной спецназовкой Карой Дюн. От комментариев по этому поводу производитель наотрез отказался. Бан? Ничуть не бывало. В обновленном кинорейтинге IMDB Джина Карано вышла на первое место по популярности в мире. Снова мимо.

Карано заявила, что давно собиралась снять собственный фильм, а работа над сериалом не позволяла ей этим заняться. «И вот моя молитва была услышана. Я хочу дать надежду всем, кто живет со страхом быть непринятым тоталитарной толпой», — заявила Джина.

Любопытнейший скандал разгорается и в российской (и частично американской) спортивной среде. В Национальной Хоккейной Лиге играет такой замечательный русский хоккеист Артемий Панарин, лидер знаменитого клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», а заодно, самый завзятый сторонник оппозиционера навального среди действующих звезд спорта. А в России живет и безуспешно пытается тренировать бывший игрок НХЛ Андрей Назаров (кстати, экс-главный тренер сборной Украины). Так вот, ярый путинист Назаров внезапно вспомнил, как десять лет назад юный тогда Панарин ударил в рижском отеле девушку. Будто бы дело с полицией замяли деньгами.

В США такое обвинение сейчас – волчий билет. И хотя никаких доказательств Назаров не привел, руководство отеля и рижской полиции само наличие инцидента отрицает, а сам Панарин напрямую связал появление этого хэйтспича с его политической травлей за взгляды и высказывания, – «Рейнджерс» отправили своего лучшего игрока во «временный бан», в отпуск. Хотя и осторожно высказали Артемию поддержку.

Наш мир не может не меняться, в том числе меняется и этика взаимоотношений. Но задумайтесь – насколько невелико расстояние между баном, виртуальным расчеловечиванием за взгляды, не соответствующие вашим, и физическим устранением оппонента.