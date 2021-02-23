Лечить не только ковид

С недавних пор все отделения Кировоградской областной больницы вновь принимают пациентов не только в ургентном состоянии. Оказывается и планово-ургентная медицинская помощь. Это «УЦ» подтвердила главный врач больницы Лариса Андреева.

По словам Ларисы Николаевны, в разгар пандемии в больнице было четыре инфекционных отделения, сейчас – два. Если количество заболевших коронавирусом будет уменьшаться, к началу следующего месяца может остаться только одна «инфекция». Это позволяет оказывать планово-ургентную помощь в прежнем объеме.

При этом есть условие: любое отделение должно быть заполнено больными на 50-60 процентов, не более. Процедура госпитализации следующая. Больной обращается к семейному врачу, получает направление на стационар, обязательно сдает тест на ковид. При его отрицательном результате ложится в больницу на операцию. Можно госпитализироваться и после консультации с врачом-специалистом, если тот подтвердит такую необходимость.

– Мы понимаем, что люди не могут ждать, когда окончательно завершится карантин. Если речь идет, например, о желчнокаменной болезни, это беспокоит человека, врач не может отказать в оперативном вмешательстве. К тому же наступает весна, а она чревата всевозможными обострениями, связанными со здоровьем. Мы кладем в стационар и лечим, – подчеркнула Лариса Андреева.

То, что вы откладывали в связи с коронавирусом, теперь можно реализовать. Но не забывайте в первую очередь обратиться к семейному врачу.