Расплата за проезд

Наверное, еще с доперестроечных времен у нас осталась привычка критиковать работу пассажирского транспорта, поскольку это была одна из открытых тем для критики советской действительности. А еще осталось убеждение, что возить нас должны практически бесплатно. Это породило своего рода устойчивое потребительское отношение к городскому пассажирскому транспорту.

Вспомнить все это заставила дискуссия по поводу предполагаемого очередного повышения стоимости проезда в Кропивницком. Как всегда, активизировались активисты, специализирующиеся на получении грантов под защиту чего угодно или протестующие по любому случаю. Были и более серьезные попытки разобраться в причинах повышения цен, а на одном из местных телеканалов состоялась пресс-конференция общественной организации, которая якобы провела «параллельный» анализ составляющих тарифа на перевозку пассажиров. Правда, выводов, которые указывали бы на необходимость снижения стоимости проезда, не последовало, что и неудивительно, ведь исходные данные что у перевозчиков, что у чиновников городского совета, что у активистов одинаковые.

Скажем, стоимость проезда в троллейбусах и автобусах КП «Электротранс» устанавливалась еще в 2015 году, исходя из минимального уровня заработной платы в 1460 гривен, а сейчас он составляет 6 тысяч гривен. Киловатт электроэнергии стоил 67 копеек, а сейчас 3 гривни 47 копеек, и так по всем ценообразующим позициям. То же самое и с маршрутками, где стоимость проезда повышалась в 2018 году, но с тех пор уровень средней заработной платы и стоимость газа повысились почти вдвое, естественным образом повысилась стоимость и комплектующих, плюс обязательные отчисления в бюджеты и фонды.

Что на это может возразить общественность, приравнявшая повышение тарифа к «пощечине общественному мнению», сказать трудно, но и это еще не все, потому что свои коррективы внесли и карантинные ограничения на перевозку пассажиров по числу мест для сидения. Из-за этого «Электротранс» перевозит в 2,5 раза меньше пассажиров, теряют в пассажиропотоке и маршрутки, а ведь затраты остаются те же, и даже возрастают.

До карантинных времен существенную помощь коммунальному транспорту оказывал местный бюджет – почти сотней миллионов гривен в год на оплату проезда пассажиров льготных категорий, но возможности бюджета на сегодня сильно сузились, если не сказать исчерпаны. В народе бытует мнение, что маршрутчики явно скрывают свои доходы, но на самом деле и они едва сводят концы с концами, и можно предположить, что, если бы не маленькие хитрости с выручкой, система маршрутных такси вообще бы остановилась. В этих условиях власть должна, прежде всего, обеспечить функционирование пассажирского транспорта, и на сегодня единственным выходом остается повышение стоимости проезда. Кстати, общественные слушания по этому поводу назначены на 9 часов 26 февраля в кабинете № 426 городского совета, но, как показывает опыт, на процесс утверждения цен слушания почти не влияют. Поэтому важнее знать, когда и сколько мы будем платить.

По нашей информации, специалисты будут предлагать исполкому утвердить стоимость одной поездки в троллейбусах КП «Электротранс» на уровне 5 гривен, в автобусах – 6 гривен, и за проезд в режиме маршрутного такси предлагается цена в 7 гривен. Правда, опыт подсказывает, что в последний момент члены исполкома снижают цену до каких-то компромиссных значений. Но так было, когда пассажиров было много, а как будет сейчас, когда дополнительных поступлений в бюджет города, как и в кассы транспортников, не предвидится, сказать сложно.

Скорее всего, исполком будет утверждать тарифы сразу после 9 марта, и еще через неделю это решение «претворится в жизнь». Однозначно это усилит давление на семейные бюджеты, особенно если в семье несколько «ездоков». Опять же, это неминуемо скажется и на социальной напряженности в городе, но будет значительно хуже, если транспорт начнет работать с перебоями.

Жесткий карантин, без маршруток на линиях, показал, что благодаря коммунальному транспорту, насчитывающему сегодня около 80 новых троллейбусов и автобусов и больше десятка «старичков», транспортного коллапса удалось избежать, чего не скажешь о повышении цен.Это мы наблюдаем на примере подорожания проезда в масштабах всей Украины. Но и при подорожании цены на проезд в Кропивницком все-таки ниже, чем в большинстве больших городов Украины. Конечно, слабое утешение, но хоть ездить-то мы будем?

Между прочим, утверждение тарифа через исполком – не самый худший варинат, гарантирующий хоть какой-то контроль, потому что в системе междугородного и межобластного сообщения перевозчики устанавливают цену сами, исходя из собственных расчетов и соображений. Хочешь ехать – плати!