«Всегда ваша Саша Фукс»

Мы случайно встретились в Киеве. Так бывает, когда в другом городе заводишь разговор с человеком, вроде бы случайным встречным, а потом оказывается, что это земляк. Землячкой оказалась красивая, стильная, приветливая девушка.

Зовут ее Александра. В девичестве Фукс, сейчас Киперман. Училась в шестой школе. Успешно. Настолько успешно, что чуть не получила золотую медаль. Почему «чуть»? Потому что оканчивала учебу экстерном. Саша параллельно занималась в модельном агентстве Style Models у Татьяны Синеок и в 11-м классе поехала в Париж в качестве модели на вполне взрослую работу. Но до этого, в возрасте 15-ти лет, она поработала в Китае.

– Не понимаю, как родители меня отпустили – я же была еще ребенком. Но мне очень хотелось. Видимо, они поддались моему стремлению стать моделью. А это была мечта детства – топ-модель. Но не случилось – в девятнадцать лет встретила будущего мужа, который поставил меня перед выбором: моделинг или семья. Я выбрала семью и нисколько не пожалела, – рассказала Александра.

– Но вы продолжили работать моделью?

– Да, и семья не препятствие для работы моделью в Киеве, в других городах и странах.

– Но все начиналось с Китая. Как там работалось?

– Если честно, работа моделью в Китае – это полнейшая «дичь». Единственное, о чем я вспоминаю с благодарностью, это китайский Fashion Week. Масштабная работа с участием европейских дизайнеров. А все остальное – каталоги, выставки в витринах магазинов, низкооплачиваемое, не котирующееся. Но это был опыт не только в моделинге, но и в становлении, понимании, чего я хочу. Несмотря на то, что мне было пятнадцать лет, я ощущала себя взрослой. Тем более родители далеко, и надо все решать самой. И я решала. Это была школа жизни.

– А что в Париже?

– А в Париже уже была мода. Фотосессии, классные фотографы, кастинги, знакомства с девочками, с которыми я по сей день общаюсь, поскольку мы сдружились. Париж до сих пор мой любимый город. Моя поездка во Францию обусловила выбор университета и специальности. Я окончила университет Шевченко, французская филология и перевод. Правда, окончила только бакалаврат, поскольку уже была беременной. По сути, я рожала, когда нужно было поступать в магистратуру. А потом я решила заняться тем, к чему у меня лежит душа.

– К чему лежала душа?

– Сейчас я занимаюсь развитием своего бренда – SAYAMIMI. Это бренд женской одежды, который мы придумали с подругой примерно год назад. Мне это безумно нравится, это моя душа. Я этим живу и считаю, что если работа доставляет такое удовольствие, то это нельзя считать работой.

До того, как открыть бренд, я не чувствовала себя в своей тарелке. Я была женой, мамой, занималась похудением после родов. Но я не жила ради какого-то дела. Теперь им живу, и мне нравится.

– Расскажите о бренде. Что конкретно вы делаете?

– Мы с подругой придумываем дизайн одежды. У нас есть несколько цехов, где все это шьется. Закупаем ткани. Это одежда для девушек, женщин. Есть джинсы, боди, корсеты, пиджаки, костюмы. Летом будут купальники.

У нас есть свой Showroom на Крещатике, возле ЦУМа, и мы представлены в других торговых сетях. Приезжайте! Мы делаем одежду на любой размер.

– Вы сейчас Киперман. Довольно известная фамилия. (Михаил Киперман – украинский бизнесмен, нефтяной магнат, бывший муж Веры Брежневой).

– Никогда не думала, что сменю свою прекрасную фамилию Фукс на еще более прекрасную Киперман. Но я считаю, что единение семьи зависит от общей фамилии. Муж – Киперман, ребенок тоже. Как я могла остаться на девичьей фамилии?

Мой муж Владислав – младший брат того Михаила Кипермана, о котором вы знаете. Я полюбила эту семью. Я настолько благодарна своей свекрови, которую не могу назвать свекровью. Это вторая мама. И в телефоне она у меня так подписана. Это родной человек, который всегда поможет, подскажет, лишнего не спросит, все поймет. Она всегда рядом. Свекор тоже замечательный, но мама есть мама.

У нас замечательная дочка Мишель. Ей три года. Хорошо говорит, стихи читает. В общем, у нас прекрасная семья.

– Вы бываете в родном городе?

– Бываю, но редко. Чаще всего езжу поздравлять с днем рождения любимую бабушку. А так поводов ездить больше нет. Большинство одноклассников в Киеве, и мы здесь видимся.

Планирую развивать свой бренд дальше. Дайте мне пару лет, и я открою филиалы в других городах и в родном Кировограде тоже. Простите, но пока не могу назвать его Кропивницким.

Передаю привет своему любимому городу. Моим родителям, которых очень люблю и за все благодарна. Бабушке. И всем, кто меня знает, помнит. Я всегда ваша Саша Фукс, несмотря на то, что уже Киперман.