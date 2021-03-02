Государство нам поможет?

1 февраля 2021 г. Кабинет Министров Украины принял постановление №64, которым предусмотрена компенсация гражданам, использующим в домах электрическое отопление. Как и кому она будет выплачиваться, попробуем разобраться, внимательно изучив сам документ.

Итак, компенсация предоставляется для покрытия разницы стоимости потребленной электроэнергии, возникшей в результате отмены сниженных тарифов и применения с 1 января 2021 г. фиксированной цены для бытовых потребителей. На такую компенсацию смогут рассчитывать:

– население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях, в том числе и в сельской местности), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, и по состоянию на 31 декабря 2020 г. имевшее право на сниженный тариф;

– население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в т. ч. в сельской местности), и на 31.12.2020г. имевшее право на сниженный тариф;

– многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на указанную компенсацию, – Минсоцполитики. Общая сумма компенсации составляет около 1,4 млрд грн. Указанные средства будут перечисляться поставщикам услуг с дальнейшим их зачислением на личные счета потребителей как частичная оплата за потребленную в 1 квартале 2021 г. электроэнергию. Информация о предоставленной компенсации должна быть отражена в платежных документах (счетах) и в личном кабинете потребителя.

Кто и каким образом будет рассчитывать указанную компенсацию? Поставщики универсальных услуг не позднее 2 числа февраля – апреля 2021 г. в электронной форме предоставляют Минсоцполитики и НКРЭКП реестр потребителей электроэнергии для определения среди них тех, кто получает жилищные субсидии. До 7 числа эти реестры должны быть возвращены поставщикам с отметками о получателях субсидии. До 10 числа поставщики услуг рассчитывают суммы компенсаций и подают в Минсоцполитики и НКРЭКП заявки на перечисление средств потребителям. Затем их будут начислять на их личные счета как частичную оплату за потребление электроэнергии.

Документ также вносит и ограничения. Получатели жилищных субсидий не вправе рассчитывать на такие выплаты, так как в субсидиях уже должны быть предусмотрены компенсации за тариф. Выплата компенсаций предусмотрена только за первый квартал 2021 года.

Для первых двух категорий действует ограничение в 3 000 кВт-ч в месяц. Потребленная сверх этой нормы электроэнергия оплачивается по обычному тарифу, то есть 1,68 грн за киловатт. Тарифные коэффициенты для тех, у кого потребление по периодам времени, сохраняются.

Для получения указанной компенсации потребителям не нужно никуда ходить или предоставлять какие-то документы и справки, все рассчитывается самими поставщиками услуг. При этом компенсации не выдаются на руки, подобно монетизированным субсидиям, – спецрежим текущего счета поставщика подразумевает автоматическое зачисление средств на лицевые счета получателей компенсаций. Кроме того, размер полученной компенсации не учитывается при обчислении совокупного дохода семьи для всех видов соцпомощи и не подлежит налого­обложению.

Опросив своих знакомых и друзей, у которых установлено электроотопление, мы выяснили, что они пока не увидели зачисления компенсации. Но будем надеяться, что в этот раз государство нас не обманет и суммы компенсаций будут более-менее адекватными.