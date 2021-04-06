Таможня берет добро

Оказывается, одними из самых опасных для Украины остаются не захваченные агрессором участки границы на востоке Украины, а закрытые «на замок» доблестными пограничниками и таможенниками западные и южные рубежи нашей Родины. Именно на этих направлениях Украина несет экономические и финансовые потери, сопоставимые с оккупацией части ее территории. Поэтому президент Зеленский решил сначала «закрыть» границу именно там, а не в Луганской и Донецкой областях.

Президент подписал решение Совета национальной безопасности Украины о санкциях против 10 топ-контрабандистов, усилиями которых в основном и пробивается в государственном бюджете брешь размером в 300 миллиардов гривен «годовых». Попутно объявлено о временном сокращении штатов, то есть отстранении от работы целой сотни руководящих работников Одесской, Киевской, Закарпатской, Волынской и Галицкой таможен. 10 первых «контрабасов», то есть контрабандистов, против которых ввели персональные санкции, гастролировали как раз в этих регионах. Как видим, сотрудников Кировоградской таможни среди отличившихся нет, но это не значит, что нет тем для разговоров о том, как именно наша «таможня дает добро» для работы бизнеса, желающего работать в реальном, а не в теневом секторе экономики.

Днями появилась информация, что на таможне уже несколько месяцев простаивает оборудование, которое могло бы приносить пользу и бизнесу, и рабочим, и бюджетам всех уровней. Вот что журналисту «УЦ» рассказал директор ООО «Кропивницкая мебельная фабрика» Павел Коноваленко:

– Ситуация и банальная, и неприятная одновременно. Мы завезли оборудование из Китая. Таможня на часть станка составила протокол, хотя мы сразу объяснили, что это составляющая часть одного и того же станка. Все пришло в одной партии, но, как сказал брокер, зашел чиновник отдела контрабанды и ткнул пальцем в деталь, мол, это не от этого станка.

– Может, он специалист?

– Он поступил не как специалист, просто ткнул пальцем и сказал, что будут составлять протокол, а потом долго с вами судиться. Я предложил начальнику таможни Любченко вызвать эксперта из Торгово-промышленной палаты, мы все оплатим, чтобы получить заключение. Он пожал плечами, мол, ну и что? Вызывай, нам какая разница, это ничего не изменит.

– Так и сказал?

– Такой приблизительно был разговор. Мы вызвали эксперта, это все было в течение трех дней. Это ящик, ультразвуковая установка, управляющая процессором, килограммов 50 или 70 веса, которая подсоединяется к станку, то есть без нее станок работать не может. Этот станок делает пружинные блоки для диванов. Эксперт дал заключение (оно есть в распоряжении редакции. – Авт.), мы дали заключение таможенникам, но на этом все и закончилось. Мы пожаловались куда возможно – и президенту, и в НАБУ, и в прокуратуру, и в СБУ, – никому ничего не надо.

– А в областную администрацию обращались?

– Нет, обращались в Киев, к главному таможеннику, но я так понял, что им дали, образно говоря, на откуп, и никто в их деятельность не вмешивается.

– Вам прямо намекали на что-то или говорили?

– Нет, понимаете, они настолько сейчас осторожны, никто ничего не говорит, мол, сам догадайся. Мы планировали развиваться с этим оборудованием, но станки так и стоят на складе. Я до этого импортом оборудования не занимался, но постепенно узнаю и понимаю, что никто не повлияет на противозаконную деятельность таможни. Может, что-то изменится после вашей «озвучки», ведь четвертую власть никто не отменял, хотя не очень верится. Я какие-то выводы сделал, мы по-разному пробовали. Эта канитель тянется уже 3 месяца.

На сайте «Гречка» ситуацию прокомментировал начальник таможенного поста «Кировоград-Центральный» Александр Любченко: «У этого предприятия выявили незадекларированные товары. По факту составили протокол о нарушении таможенных правил. Часть незадекларированного оборудования изъяли и передали на склад таможни. Что касается другого товара, там была неправильная классификация. Всеми вопросами занималась служба по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил».

Как говорится, емко и конкретно, комар носа не подточит. Конечно, у таможенников свои правила и их трактовки. Но настораживает тот факт, что с подобным рвением украинских таможенников не раз встречались и более мощные импортеры оборудования, ведь не зря Совет национальной безопасности Украины отметил сотню «лучших». Если учесть, что сейчас все современное оборудование в основном ввозится из-за границы, то работы на таможне невпроворот, могли и накладочки случаться. Но государственная политика не в том, чтобы «не пущать» очевидное, а в том, чтобы прекратить тайное.