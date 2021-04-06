Видно, что-то не так…

Стартовые матчи футбольной сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2022 года в Катаре вернули нас в те времена, когда наша команда теряла там, где потери губительны, а расточительство чревато. А мы ведь только поверили, что наше место в элитном клубе сильнейших сборных заслужено и неоспоримо. Но жизнь показала, что пропуск в компанию сильнейших был временным. Хотя еще до начала отборочного турнира нам наглядно продемонстрировали, кто есть кто.
Казнить, нельзя помиловать
Еще 19 марта мы узнали о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который подтвердил техническое поражение сборной Украины в поединке со швейцарцами. Так что теперь мы будем снова выступать в дивизионе В Лиги Наций. При этом вроде бы и вины нашей не было, и расходы по судебным издержкам нам разрешили не платить, но сыграть со швейцарцами так и не позволили.
Как говорится в решении САS, Украина стала жертвой ковида и форс-мажорных обстоятельств. Вот никто не виноват, а победили Швейцария и врач кантона Люцерн. Именно он своим единогласным решением показал, что спортивный принцип в стране банков, часов, сыра и резиденций УЕФА с САS не действует, когда речь идет о противоборстве богача, простите, с бедняком.
Нет, мы теоретически могли выполнить требования и собрать за сутки другую команду с другим тренерским штабом. Но это была бы уже не национальная сборная, а сборная игроков клубов с отрицательными тестами. Можно предположить, что условные футболисты «Зари», «Десны» и «Александрии» дали бы бой швейцарцам, играя с листа. Ну а если бы обыграли Шачири с компанией, то выставили бы их на посмешище. Но это была бы уже совсем другая история.
А так в Украинской ассоциации футбола заверили, что наше дело было правым, но с отрицательным итогом, и пожелали национальной сборной успеха в отборочном цикле. Конечно, не это кабинетное поражение стало причиной последующих неудач. Но веру в справедливость серьезно поколебало.
Она была в Париже
Речь пойдет о ничьей с чемпионами мира, которая вселила в нас всех чрезмерную уверенность, а в футболистов даже излишнюю самоуверенность. Впрочем, ничья с французами, которые не много-то и создали, вышла заслуженная и трудовая. Это был безусловный тренерский успех Андрея Шевченко и его ассистентов. Мы рискнули сыграть в три центрбека с двумя быстрыми латералями, что и удивило самого Дидье Дешама. Такого закрытого и прагматичного футбола от украинцев наставник Лебле не ожидал. Хотя, будь в порядке Ярмоленко, Коноплянка и Цыганков, вряд ли мы бы увидели такую тактическую модель, которая оказалась действенной. Мы перекрыли все возможные свободные зоны и не дали разбежаться Мбапе и Коману. Да и Жиру лишь пару раз выбрался из тисков опеки Кривцова, Матвиенко и Забарного.
Прекрасный матч провели Миколенко и Караваев, которые успевали не только здорово защищаться, но и подключаться к атакам. Не зря же Караваев, просто расцветший после рождения в его семье ребенка, стал соавтором фартового гола Сидорчука. Сергей вначале нервничал и ошибался, но быстро успокоился, выигрывал много борьбы и не особо уступал Канте и Рабье. Здесь, конечно, велика и заслуга Шапаренко, который, казалось, успевал везде. Николай и зоны перекрывал, и атаки разгонял. Наш ЛЕВ МАТЧА (новая награда для лучшего игрока поединка, которого определяют болельщики) играл настолько смело и решительно, словно не против чемпионов мира. Георгий Бущан (именно его тренеры предпочли не имеющим игровой практики Пятову с Луниным и не очень опытному Трубину) волновался, но где нужно – выручил.
На этом фоне разочаровали номинальные лидеры – Малиновский и Зинченко, который еще и стал самым молодым капитаном в истории сборной. У тех, кто вроде бы должен был волноваться меньше всех и вести за собой, на деле было много брака, суеты при минимуме пользы. Яремчук же – форвард зависимый. Передачи от хавбеков до Романа доходили редко, а сам он пробиться к воротам не смог. Радует, что после пропущенного гола мы не расклеились (как тут не вспомнить 1:7 от французов в «товарняке»), а продолжали гнуть свою линию и таки дождались своего шанса.
Ну а французы хотели обыграть украинцев на минимуме усилий и в чем-то недооценили соперников. Но это не умаляет достоинств наших ребят. Гол чемпионы мира забили с двойным нарушением. Но исполнение Гризмана, который был вольным художником и смотрелся лучше всех партнеров, – это высший класс. Мог арбитр и пенальти нам поставить, когда Бущан махнул мимо мяча и задел Комана. Но, с другой стороны, и мы могли на пенальти претендовать. Кстати, французские журналисты дружно отметили, что, при наличии VAR, хозяева бы этот поединок проиграли. Но VAR в этом отборе ФИФА решила не использовать, чтобы все участники отборочного турнира были в равных условиях. Ведь поставить системы на все стадионы и во все страны при таком количестве поединков не представляется возможным. В Европе это уже вызвало бурю негодования, особенно после того, как арбитры не увидели чистый гол Роналду в ворота сербов. Но, как говорят у нас, «маємо те, що маємо». А сборная Украины завоевала первый почетный балл и вместе с болельщиками с оптимизмом смотрела в будущее.
Нашим же оружием
С финнами Украина провела откровенно слабый матч. И вина в этом Андрея Шевченко. Ротация в составе абсолютно не усилила команду в атакующем плане. Перевод Миколенко в центр обороны не только ослабил атакующий потенциал на левом фланге, но и стал фатальным. Можно объяснить такой тренерский шаг тем, что Виталий быстрее Кривцова, который просто не успевал бы за стремительным лидером атак соперников – Теему Пукки. Что получилось в итоге, мы увидели.
Соболь же, сыгравший слева, в атакующем плане смотрелся гораздо слабее Миколенко. Не выпустив на поле Шапаренко, умеющего быстро работать с мячом и разгонять атаки, мы потеряли в креативе. Макаренко же практически не превосходил в созидании Сидорчука, а разрушения было немного.
Собственно, представители страны Суоми до пропущенного мяча играли против нас так, как мы сами действовали против французов. Теперь нам нужно было преодолевать организованную и слаженную оборону соперников. Гости без проблем разрушали и отвечали достаточно острыми контрвыпадами.
И вот тут стало понятно, что тренерский штаб украинцев перехитрил сам себя. Зинченко матч провалил, Александр просто не знал, что делать в игре, а больше ходил, размахивал руками и раздавал указания. Но в том-то и дело, что в «Ман.Сити» Зинченко играет на другой позиции. А здесь от него требовалось проявить лидерские качества и креатив, чего совсем не было. Капитанская повязка, наверное, не вдохновила, а стала больше психологическим грузом.
Появление на поле Зубкова – еще одна загадка. Достаточно посредственный и однообразный игрок чемпионата Венгрии вдруг стал вторым форвардом. И ведь имел Александр шансы в первом тайме забить. Но для того, чтобы реализовывать такие моменты, необходимо мастерство, а его у Зубкова просто не хватает. Еще один нападающий, Роман Яремчук, был снова отрезан от игры своими же хавбеками. Вроде бы лучшим по движению и активности был Руслан Малиновский. Но, опять-таки, от игрока топ-чемпионата мы ждем большего. А Руслан часто терял мяч, падал при столкновениях и постоянно подстраивался под левую ногу. Хотя результативную атаку вместе с Караваевым они разыграли мастерски.
Мораес, который классно вошел в игру вместо Яремчука, сыграл, как и должен был в такой ситуации, – на опережение. И тут украинцы абсолютно выключились из игры и вместо того, чтобы ловить соперников на контратаках, стали «привозить» себе момент за моментом. Стала «проваливаться» опорная зона, куда вместо Макаренко зачем-то вышел просиживающий на скамейке в «Аталанте» Коваленко. Да и фланги «поплыли». Гол, что называется, в наши ворота назревал, и он выглядел абсолютно закономерным. И здесь, после непонятной передачи назад Забарного, не разобрались Бущан с Миколенко. Георгий попросил отдать ему пас назад и сбил Виталия с толку, что завершилось потерей мяча, пенальти и красной карточкой. Сотворивший этот пенальти Пукки нас не помиловал. Ничья же выглядела абсолютно закономерной. На победу сборная Украины абсолютно не наиграла, а финны такой результат заслужили. Но, с другой стороны, почему вдруг все ждали победы над командой, которая, как и мы, пробилась на Евро, продемонстрировав грамотную и прагматичную игру? И не стоит забывать, что Марко Каневра строит эту команду уже не первый год, сделав ставку на своих воспитанников из молодежной сборной.
А вот слова Андрея Шевченко о том, что его ребята, за исключением последних пяти минут, провели отличный матч, удивили и заставили задуматься.
Кто виноват?
Ничья с казахами уже вынудила Андрея Шевченко взять ответственность на себя, а игроков – задуматься о том, почему так быстро произошло падение с небес на землю. Винить футболисты должны только самих себя. При таком количестве моментов и отличном качестве игры в первом тайме не выиграть – это надо было умудриться. Андрей Шевченко перешел на схему 4-4-2, вернув в состав Кривцова в центр защиты, Сидорчука и Шапаренко в опорную зону, а еще выпустил слева в обороне Михайличенко вместо дисквалифицированного Миколенко. В атаке в пару к Яремчуку прибавился Мораес. Ну а место в воротах занял дебютант Анатолий Трубин.
Тут понятно, почему была задействована пара центрбеков Кривцов – Матвиенко. Это чтобы юный голкипер почувствовал себя увереннее. Опытнейший Андрей Пятов так и остался в запасе, хотя тот же Михайличенко тоже не имеет игровой практики. Пятов же с его опытом, мне кажется, не допустил бы такой расхлябанности в защите и позицию бы занял в воротах более правильную, не прижимаясь к ближнему углу, когда казахи забивали ответный гол.
А возвращаясь к игре, здесь уж до пропущенного гола Александр Зинченко наконец-то смотрелся классно. Капитан вел игру на всех участках поля, разгонял атаки и сам же их завершал. Вначале казалось, что Мораес с Яремчуком мешают друг другу. Но потом Роман стал смещаться левее, а Жуниор действовал на острие. И ведь шансов больше имел Мораес, а забил после зрячей передачи от Зинченко Яремчук. А дальше наши футболисты создавали массу моментов и с удивительной легкостью их растранжирили. Украинцам где-то не хватало исполнительского мастерства, а где-то и везения.
А после перерыва сработало неписанное футбольное правило, как наказание за нереализованные стопроцентные моменты. При полном попустительстве тех, кто успел вернуться в защиту, и тех, кто не стал утруждать себя оборонительной работой (Зинченко и Малиновский), казахи забили классный ответный гол.
И все, наша команда психологически расклеилась. За оставшиеся тридцать минут мы создали только один голевой момент. Но о футбольных качествах заменившего Мораеса Зубкова, бездарно, не поднимая головы, пробившего во вратаря, я уже писал ранее.
И снова потерялись наши ожидаемые лидеры. У Зинченко исчезла вся удаль, а Малиновский тоже поник. И не надо здесь вспоминать о не назначенных пенальти, ибо с таким соперником это просто попытка оправдать оглушительную неудачу.
Итак, в игре, где команда Андрея Шевченко должна была легко разгромить соперников еще в первом тайме, мы сыграли вничью, которая равносильна сокрушительному поражению. У нас нет ментальных лидеров, а молодые и перспективные до этой роли пока не созрели. Французы предсказуемо ушли в четырехочковый отрыв, а мы уже в роли догоняющих. И очень сложно будет вернуть осенью утраченное. И это мы еще с Боснией и Герцеговиной не играли. А именно эта сборная вначале виделась главным соперником в борьбе за второе место. О прямой путевке на первый зимний мундиаль речь уже вряд ли можно вести. Конечно, еще не все потеряно, но многое и, прежде всего, уверенность.
Что делать?
Правда, уже осенью, когда возобновится борьба в отборочном турнире, у нас могут быть другой тренер и, соответственно, другие исполнители. Возможно, и Буяльский с игроками «Зари», «Десны» и «Александрии» придутся ко двору.
В этом плане многое будет зависеть от выступления на грядущем Евро. И если раньше мы ждали этого турнира с надеждой, то сейчас – с нескрываемой тревогой. Той сборной, которая добывала путевку на европейское первенство, уже нет. То была команда, основанная на фланговой контратакующей игре, в которой тон задавали Ярмоленко и Коноплянка. Ну и сочетание опыта и лихой молодости играло положительную роль и позволяло добиваться неплохих результатов.
Сейчас же у нас очень молодая команда. А молодежи свойственна нестабильность. Вот и не хватает нынешней сборной взрослых дядек – ментальных лидеров, которые в нужный момент могли бы образумить и привести в чувство юных партнеров. Уверен, что, будь на поле Ярмоленко, Степаненко и Пятов, мы бы не пропустили глупый гол от финнов и не отпустили бы казахов. Но что теперь горевать и просить о прощении. Нужно, прежде всего, тренерам сделать необходимые выводы, не шарахаться из стороны в сторону и прекратить эксперименты. Ставка на неприкасаемых Зинченко и Малиновского пока не оправдывается. Эти ребята в своих клубах на вторых ролях и не могут тащить на себе сборную. А это значит, что в атаке мы ограничены, если не выстреливает кто-то из талантов УПЛ. Хотя доверие к молодежи – это аванс на будущее. Но болельщики очень требовательны и ждут результата здесь и сейчас. Тем более, что команды Нидерландов и Австрии тоже в поиске своей игры, а Северная Македония, обыгравшая саму Германию, далеко не заведомый аутсайдер.
Так что на будущем Евро мы в равной степени можем как абсолютно провалиться, так и спокойно выйти из группы. Но для этого необходимы опытные футболисты в нормальных кондициях и собранная от первой и до последней минуты, как в матче с французами, игра молодежи. Только при таких факторах сборная Украины снова начнет путь к вершине, а не будет топтаться на месте среди середняков и аутсайдеров.
Видно, что-то не так…