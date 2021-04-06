Видно, что-то не так…

Стартовые матчи футбольной сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2022 года в Катаре вернули нас в те времена, когда наша команда теряла там, где потери губительны, а расточительство чревато. А мы ведь только поверили, что наше место в элитном клубе сильнейших сборных заслужено и неоспоримо. Но жизнь показала, что пропуск в компанию сильнейших был временным. Хотя еще до начала отборочного турнира нам наглядно продемонстрировали, кто есть кто.

Казнить, нельзя помиловать

Еще 19 марта мы узнали о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который подтвердил техническое поражение сборной Украины в поединке со швейцарцами. Так что теперь мы будем снова выступать в дивизионе В Лиги Наций. При этом вроде бы и вины нашей не было, и расходы по судебным издержкам нам разрешили не платить, но сыграть со швейцарцами так и не позволили.

Как говорится в решении САS, Украина стала жертвой ковида и форс-мажорных обстоятельств. Вот никто не виноват, а победили Швейцария и врач кантона Люцерн. Именно он своим единогласным решением показал, что спортивный принцип в стране банков, часов, сыра и резиденций УЕФА с САS не действует, когда речь идет о противоборстве богача, простите, с бедняком.

Нет, мы теоретически могли выполнить требования и собрать за сутки другую команду с другим тренерским штабом. Но это была бы уже не национальная сборная, а сборная игроков клубов с отрицательными тестами. Можно предположить, что условные футболисты «Зари», «Десны» и «Александрии» дали бы бой швейцарцам, играя с листа. Ну а если бы обыграли Шачири с компанией, то выставили бы их на посмешище. Но это была бы уже совсем другая история.

А так в Украинской ассоциации футбола заверили, что наше дело было правым, но с отрицательным итогом, и пожелали национальной сборной успеха в отборочном цикле. Конечно, не это кабинетное поражение стало причиной последующих неудач. Но веру в справедливость серьезно поколебало.

Она была в Париже

Речь пойдет о ничьей с чемпионами мира, которая вселила в нас всех чрезмерную уверенность, а в футболистов даже излишнюю самоуверенность. Впрочем, ничья с французами, которые не много-то и создали, вышла заслуженная и трудовая. Это был безусловный тренерский успех Андрея Шевченко и его ассистентов. Мы рискнули сыграть в три центрбека с двумя быстрыми латералями, что и удивило самого Дидье Дешама. Такого закрытого и прагматичного футбола от украинцев наставник Лебле не ожидал. Хотя, будь в порядке Ярмоленко, Коноплянка и Цыганков, вряд ли мы бы увидели такую тактическую модель, которая оказалась действенной. Мы перекрыли все возможные свободные зоны и не дали разбежаться Мбапе и Коману. Да и Жиру лишь пару раз выбрался из тисков опеки Кривцова, Матвиенко и Забарного.

Прекрасный матч провели Миколенко и Караваев, которые успевали не только здорово защищаться, но и подключаться к атакам. Не зря же Караваев, просто расцветший после рождения в его семье ребенка, стал соавтором фартового гола Сидорчука. Сергей вначале нервничал и ошибался, но быстро успокоился, выигрывал много борьбы и не особо уступал Канте и Рабье. Здесь, конечно, велика и заслуга Шапаренко, который, казалось, успевал везде. Николай и зоны перекрывал, и атаки разгонял. Наш ЛЕВ МАТЧА (новая награда для лучшего игрока поединка, которого определяют болельщики) играл настолько смело и решительно, словно не против чемпионов мира. Георгий Бущан (именно его тренеры предпочли не имеющим игровой практики Пятову с Луниным и не очень опытному Трубину) волновался, но где нужно – выручил.

На этом фоне разочаровали номинальные лидеры – Малиновский и Зинченко, который еще и стал самым молодым капитаном в истории сборной. У тех, кто вроде бы должен был волноваться меньше всех и вести за собой, на деле было много брака, суеты при минимуме пользы. Яремчук же – форвард зависимый. Передачи от хавбеков до Романа доходили редко, а сам он пробиться к воротам не смог. Радует, что после пропущенного гола мы не расклеились (как тут не вспомнить 1:7 от французов в «товарняке»), а продолжали гнуть свою линию и таки дождались своего шанса.

Ну а французы хотели обыграть украинцев на минимуме усилий и в чем-то недооценили соперников. Но это не умаляет достоинств наших ребят. Гол чемпионы мира забили с двойным нарушением. Но исполнение Гризмана, который был вольным художником и смотрелся лучше всех партнеров, – это высший класс. Мог арбитр и пенальти нам поставить, когда Бущан махнул мимо мяча и задел Комана. Но, с другой стороны, и мы могли на пенальти претендовать. Кстати, французские журналисты дружно отметили, что, при наличии VAR, хозяева бы этот поединок проиграли. Но VAR в этом отборе ФИФА решила не использовать, чтобы все участники отборочного турнира были в равных условиях. Ведь поставить системы на все стадионы и во все страны при таком количестве поединков не представляется возможным. В Европе это уже вызвало бурю негодования, особенно после того, как арбитры не увидели чистый гол Роналду в ворота сербов. Но, как говорят у нас, «маємо те, що маємо». А сборная Украины завоевала первый почетный балл и вместе с болельщиками с оптимизмом смотрела в будущее.

Нашим же оружием

С финнами Украина провела откровенно слабый матч. И вина в этом Андрея Шевченко. Ротация в составе абсолютно не усилила команду в атакующем плане. Перевод Миколенко в центр обороны не только ослабил атакующий потенциал на левом фланге, но и стал фатальным. Можно объяснить такой тренерский шаг тем, что Виталий быстрее Кривцова, который просто не успевал бы за стремительным лидером атак соперников – Теему Пукки. Что получилось в итоге, мы увидели.

Соболь же, сыгравший слева, в атакующем плане смотрелся гораздо слабее Миколенко. Не выпустив на поле Шапаренко, умеющего быстро работать с мячом и разгонять атаки, мы потеряли в креативе. Макаренко же практически не превосходил в созидании Сидорчука, а разрушения было немного.

Собственно, представители страны Суоми до пропущенного мяча играли против нас так, как мы сами действовали против французов. Теперь нам нужно было преодолевать организованную и слаженную оборону соперников. Гости без проблем разрушали и отвечали достаточно острыми контрвыпадами.

И вот тут стало понятно, что тренерский штаб украинцев перехитрил сам себя. Зинченко матч провалил, Александр просто не знал, что делать в игре, а больше ходил, размахивал руками и раздавал указания. Но в том-то и дело, что в «Ман.Сити» Зинченко играет на другой позиции. А здесь от него требовалось проявить лидерские качества и креатив, чего совсем не было. Капитанская повязка, наверное, не вдохновила, а стала больше психологическим грузом.

Появление на поле Зубкова – еще одна загадка. Достаточно посредственный и однообразный игрок чемпионата Венгрии вдруг стал вторым форвардом. И ведь имел Александр шансы в первом тайме забить. Но для того, чтобы реализовывать такие моменты, необходимо мастерство, а его у Зубкова просто не хватает. Еще один нападающий, Роман Яремчук, был снова отрезан от игры своими же хавбеками. Вроде бы лучшим по движению и активности был Руслан Малиновский. Но, опять-таки, от игрока топ-чемпионата мы ждем большего. А Руслан часто терял мяч, падал при столкновениях и постоянно подстраивался под левую ногу. Хотя результативную атаку вместе с Караваевым они разыграли мастерски.

Мораес, который классно вошел в игру вместо Яремчука, сыграл, как и должен был в такой ситуации, – на опережение. И тут украинцы абсолютно выключились из игры и вместо того, чтобы ловить соперников на контратаках, стали «привозить» себе момент за моментом. Стала «проваливаться» опорная зона, куда вместо Макаренко зачем-то вышел просиживающий на скамейке в «Аталанте» Коваленко. Да и фланги «поплыли». Гол, что называется, в наши ворота назревал, и он выглядел абсолютно закономерным. И здесь, после непонятной передачи назад Забарного, не разобрались Бущан с Миколенко. Георгий попросил отдать ему пас назад и сбил Виталия с толку, что завершилось потерей мяча, пенальти и красной карточкой. Сотворивший этот пенальти Пукки нас не помиловал. Ничья же выглядела абсолютно закономерной. На победу сборная Украины абсолютно не наиграла, а финны такой результат заслужили. Но, с другой стороны, почему вдруг все ждали победы над командой, которая, как и мы, пробилась на Евро, продемонстрировав грамотную и прагматичную игру? И не стоит забывать, что Марко Каневра строит эту команду уже не первый год, сделав ставку на своих воспитанников из молодежной сборной.

А вот слова Андрея Шевченко о том, что его ребята, за исключением последних пяти минут, провели отличный матч, удивили и заставили задуматься.

Кто виноват?

Ничья с казахами уже вынудила Андрея Шевченко взять ответственность на себя, а игроков – задуматься о том, почему так быстро произошло падение с небес на землю. Винить футболисты должны только самих себя. При таком количестве моментов и отличном качестве игры в первом тайме не выиграть – это надо было умудриться. Андрей Шевченко перешел на схему 4-4-2, вернув в состав Кривцова в центр защиты, Сидорчука и Шапаренко в опорную зону, а еще выпустил слева в обороне Михайличенко вместо дисквалифицированного Миколенко. В атаке в пару к Яремчуку прибавился Мораес. Ну а место в воротах занял дебютант Анатолий Трубин.

Тут понятно, почему была задействована пара центрбеков Кривцов – Матвиенко. Это чтобы юный голкипер почувствовал себя увереннее. Опытнейший Андрей Пятов так и остался в запасе, хотя тот же Михайличенко тоже не имеет игровой практики. Пятов же с его опытом, мне кажется, не допустил бы такой расхлябанности в защите и позицию бы занял в воротах более правильную, не прижимаясь к ближнему углу, когда казахи забивали ответный гол.

А возвращаясь к игре, здесь уж до пропущенного гола Александр Зинченко наконец-то смотрелся классно. Капитан вел игру на всех участках поля, разгонял атаки и сам же их завершал. Вначале казалось, что Мораес с Яремчуком мешают друг другу. Но потом Роман стал смещаться левее, а Жуниор действовал на острие. И ведь шансов больше имел Мораес, а забил после зрячей передачи от Зинченко Яремчук. А дальше наши футболисты создавали массу моментов и с удивительной легкостью их растранжирили. Украинцам где-то не хватало исполнительского мастерства, а где-то и везения.

А после перерыва сработало неписанное футбольное правило, как наказание за нереализованные стопроцентные моменты. При полном попустительстве тех, кто успел вернуться в защиту, и тех, кто не стал утруждать себя оборонительной работой (Зинченко и Малиновский), казахи забили классный ответный гол.

И все, наша команда психологически расклеилась. За оставшиеся тридцать минут мы создали только один голевой момент. Но о футбольных качествах заменившего Мораеса Зубкова, бездарно, не поднимая головы, пробившего во вратаря, я уже писал ранее.

И снова потерялись наши ожидаемые лидеры. У Зинченко исчезла вся удаль, а Малиновский тоже поник. И не надо здесь вспоминать о не назначенных пенальти, ибо с таким соперником это просто попытка оправдать оглушительную неудачу.

Итак, в игре, где команда Андрея Шевченко должна была легко разгромить соперников еще в первом тайме, мы сыграли вничью, которая равносильна сокрушительному поражению. У нас нет ментальных лидеров, а молодые и перспективные до этой роли пока не созрели. Французы предсказуемо ушли в четырехочковый отрыв, а мы уже в роли догоняющих. И очень сложно будет вернуть осенью утраченное. И это мы еще с Боснией и Герцеговиной не играли. А именно эта сборная вначале виделась главным соперником в борьбе за второе место. О прямой путевке на первый зимний мундиаль речь уже вряд ли можно вести. Конечно, еще не все потеряно, но многое и, прежде всего, уверенность.

Что делать?

Правда, уже осенью, когда во­зобновится борьба в отборочном турнире, у нас могут быть другой тренер и, соответственно, другие исполнители. Возможно, и Буяльский с игроками «Зари», «Десны» и «Александрии» придутся ко двору.

В этом плане многое будет зависеть от выступления на грядущем Евро. И если раньше мы ждали этого турнира с надеждой, то сейчас – с нескрываемой тревогой. Той сборной, которая добывала путевку на европейское первенство, уже нет. То была команда, основанная на фланговой контр­атакующей игре, в которой тон задавали Ярмоленко и Коноплянка. Ну и сочетание опыта и лихой молодости играло положительную роль и позволяло добиваться неплохих результатов.

Сейчас же у нас очень молодая команда. А молодежи свойственна нестабильность. Вот и не хватает нынешней сборной взрослых дядек – ментальных лидеров, которые в нужный момент могли бы образумить и привести в чувство юных партнеров. Уверен, что, будь на поле Ярмоленко, Степаненко и Пятов, мы бы не пропустили глупый гол от финнов и не отпустили бы казахов. Но что теперь горевать и просить о прощении. Нужно, прежде всего, тренерам сделать необходимые выводы, не шарахаться из стороны в сторону и прекратить эксперименты. Ставка на неприкасаемых Зинченко и Малиновского пока не оправдывается. Эти ребята в своих клубах на вторых ролях и не могут тащить на себе сборную. А это значит, что в атаке мы ограничены, если не выстреливает кто-то из талантов УПЛ. Хотя доверие к молодежи – это аванс на будущее. Но болельщики очень требовательны и ждут результата здесь и сейчас. Тем более, что команды Нидерландов и Австрии тоже в поиске своей игры, а Северная Македония, обыгравшая саму Германию, далеко не заведомый аутсайдер.

Так что на будущем Евро мы в равной степени можем как абсолютно провалиться, так и спокойно выйти из группы. Но для этого необходимы опытные футболисты в нормальных кондициях и собранная от первой и до последней минуты, как в матче с французами, игра молодежи. Только при таких факторах сборная Украины снова начнет путь к вершине, а не будет топтаться на месте среди середняков и аутсайдеров.