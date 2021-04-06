Игорь Волков. Бизнесмен, занимающийся политикой

Успешный бизнесмен, опытный политик, эффективный политтехнолог, играющий шахматист, ярый поклонник сауны и хоккея – это все о нем. Известный многим кировоградцам-кропивничанам депутат Кировоградского облсовета Игорь Волков. Его биографию и многочисленные интервью за разные годы можно легко найти в Интернете. Постараемся не повторяться.

– Игорь Викторович, для начала – сколько лет вы в политике?

– Двадцать три. В местной активной политике – с 1998 года.

– А в бизнесе?

– На пять лет больше. С 1993-го.

– Так вы политик, занимающийся бизнесом, или бизнесмен, занимающийся политикой?

– Однозначно – бизнесмен, занимающийся политикой.

– Скажите, сколько партий вы сменили?

– По-моему, три.

– Если не ошибаюсь, вы даже были одним из создателей партии с очень симпатичным названием – «Украина-Центр»?

– Нет, такой партии не было, был избирательный блок. А я стал одним из его создателей и идейным вдохновителем вместе с будущим мэром Кировограда Александром Васильевичем Никулиным.

– Я почему спросил о партиях? В каждой из них вы были в числе местных лидеров. При этом всегда имели собственное мнение, особую волковскую позицию. Сохранилась ли эта традиция в «СН»?

– Абсолютно сохранилась. И я уверен, что некоторые соратники по-прежнему меня за это критикуют за спиной. Впрочем, критикуют меня за собственную позицию не только соратники.

– Понятно. Еще об одном вашем серьезном увлечении, кроме политики и бизнеса, – о шахматах. Не кажется ли вам, что с каждой каденцией наш депутатский корпус все реже и слабее играет в шахматы?

– Я досконально не изучал, кто из моих коллег как играет. Но, думаю, ваш вопрос имеет второй план. Если говорить об умении строить политические комбинации и продумывать последствия каждого шага на два хода вперед, то, да, думаю, правота в ваших словах есть.

– А теперь, когда мы прояснили вашу позицию, давайте займемся анализом партии. Не шахматной, а политической. Чем вы объясните резкое падение рейтинга «Слуг Народа»?

– Начну с того, что законы политики даже в нашей стране никто не отменял. Есть так называемая кривая успеха, когда после большого подъема неизбежно следует падение рейтинга партии. Это связано со множеством объективных и субъективных факторов. Как правило, главный из них – завышенные ожидания людей. Все обещания невозможно выполнить сразу, потому реакция неизбежна.

Относительно «сильного» падения рейтинга «СН». По моим данным и по данным недавних соц­опросов, лидером популярности в стране по-прежнему является президент Владимир Зеленский. У него наибольший личный рейтинг среди политиков. Во-вторых, определенное количество людей, прошедших в парламент под брендом «Слуги Народа», не соответствует той высокой планке, которая была задана на выборах. И это очевидный факт. Есть откровенно слабые игроки на поле. Не шахматном. И это безусловно сказывается на рейтингах.

– Если это очевидный факт, то почему не попытаться изменить ситуацию? Заменить слабых игроков? Хотя бы на местном уровне.

– Есть вполне определенные попытки изменить ситуацию, используя проведение съездов и принятие новых партийных документов, но это длительный и непростой процесс. Даже на местном уровне. Но нельзя сказать, что ничего не меняется. Другое дело, что и темпы изменений низкие, и качество изменений тоже не удовлетворяет.

– В какой-то момент мои коллеги уверенно говорили, что новым губернатором Кировоградщины будет Волков. Что-то пошло не так или Киеву не подошли ваши условия?

– Во-первых, я никогда не задавался такой самоцелью. Если бы я ставил перед собой такую задачу, возможно, все пошло бы по-другому. Во-вторых, я с сожалением должен признать, что партии и персоналии в украинском политикуме меняются, а традиции, подходы и схемы остаются. И это, прежде всего, негативно сказывается на кадровой политике. На мой взгляд, последние кадровые назначения проходят в духе этих самых традиций, которые все критикуют, в том числе и правящая партия. То есть люди поменялись, а подходы к подбору кадров остались теми же – кто кого знает, кто кому друг, сват и брат.

– Но слухи о вашем возможном назначении имели под собой основание?

– Я думаю, это просто дань моей некоторой популярности в определенных кругах, не более того.

– Деликатный вопрос. Вы шли на выборы как беспартийный. Сегодня вы – глава фракции «СН» в облсовете. Изменили ли вы свой беспартийный статус?

– Нет, я не член партии и свой беспартийный статус не изменил.

– Нынешнюю власть постоянно обвиняют в некомпетентности. Cказывается ли кадровая политика партии на работе местной власти, в частности, облсовета?

– Сказывается. Сказываются ошибки при формировании кандидатского, а затем и депутатского корпуса. Но эта проблема касается не только правящей партии, но и всех остальных.

– Продолжим тему облсовета. Есть ли баланс мнений в сессионном зале?

– В Кировоградском областном совете на сегодняшний день нет того, что принято считать устойчивым большинством. В областном совете присутствует баланс мнений. Кадровый состав и потенциал обл­совета я оцениваю как удовлетворительный, нормальный, способный к продуктивной и конструктивной работе. Там есть и новые депутаты, которые впервые работают в местной власти. Есть и опытные старожилы, такие, как Кальченко, как Серпокрылов, к их мнению, безусловно, нужно прислушиваться. Особенно прежде чем говорить какие-то космические глупости, которые иногда себе позволяют отдельные молодые депутаты в сессионном зале.

– И в прошлой каденции облсовета популизма хватало, но, похоже, нынешний состав демонстрирует просто эпидемию популизма. Это тренд сейчас такой в стране?

– Да, есть определенная схожесть, тренд присутствует, но я бы не назвал это эпидемией. Еще рано, вот к выборам эта тенденция усилится.

Мое глубокое убеждение, что, когда миллионы людей голосовали за Владимира Зеленского, они голосовали не только за хорошего парня, но и за конкретные программные цели и задачи, которые он декларировал. Одной из его основных задач было народовластие. Идея народовластия предусматривает приближение людей к принятию решений, которые важны как для государства, так и для региона. Идея Зеленского состоит в том, чтобы доказать людям, что от их голоса что-то зависит. На сегодня всеукраинский референдум принят парламентом как закон. Уже больше недели, как в парламенте зарегистрирован проект закона о местном референдуме. Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение. И здесь главное слово должны сказать органы местного самоуправления, которые будут имплементировать этот закон и будут им пользоваться, чтобы знать мнение людей. И когда депутаты областного совета обращаются к президенту, Кабинету Министров или Верховной Раде с каким-то важным для региона решением, очень хорошо, чтобы этот запрос был подкреплен мнением людей в виде итогов местного референдума.

– О местных референдумах в каденцию президента Зеленского говорят много, ставя в пример Европу, где они проходят чуть не каждый месяц. Как активный приверженец этого способа принятия демократических решений, приведите, пожалуйста, примеры, какие вопросы могли бы решать жители Кропивницкого или Кировоградщины на местных референдумах?

– Для города это могут быть болезненные вопросы переименования улиц и площадей, размещения парков и скверов. Кому-то нравится размещение «Макдональдса» в исторической части города, а мне лично не нравится фаст-фуд в центре. Для области, скажем, вопрос выделения бюджетных средств для строительства аэропорта. Это вопросы размещения будущего мусороперерабатывающего завода, который может наносить некий экологический вред. Это огромный массив экологических вопросов. Или еще вопрос: а нужно ли городу содержать свой муниципальный футбольный клуб «Зирка», если бизнес его содержать уже не хочет или не может? А нужна ли областному центру ледовая арена, где могли бы круглый год тренироваться хоккеисты и фигуристы? С одной стороны, зачем в жаркой Центральной Украине он нужен, а с другой стороны, рядом, в Херсоне и Кременчуге, тренируются и играют в высшей украинской хоккейной лиге две команды. В Херсоне и Кременчуге! Так почему большого льда не может быть в Кропивницком? На все эти вопросы могут ответить люди.

– Убедили. Игорь Викторович, расскажите, как складываются отношения фракции «СН» с главой ОГА Андреем Назаренко? По идее, он же, как назначенец президента, должен поддерживать вас, а вы – его?

– По большому счету, так и происходит. Не так много времени прошло с начала каденции, чтобы говорить о каких-либо разногласиях. Не скажу, что наша работа проходит в близком контакте, в то же время я не вижу никаких поводов искать противоречия между фракцией «СН» и главой облгосадминистрации. Ну разве что можем подискутировать о распределении бюджетных средств на те или иные сферы.

– Мы часто слышим от политиков о необходимости глобальных реформ. Но людям нужны изменения сейчас и сегодня. В этой связи главным тормозом движения страны многие считают Кабмин. Что вы думаете по этому поводу?

– Главный тормоз в стране – коррупция. И пока приход во власть будут использовать для зарабатывания больших денег, мы никогда не сделаем прорыв в экономическом и культурном росте. Касательно Кабмина, соглашусь, что пришла пора прекратить практику набора туда «своих хороших» ребят. Сегодняшний уровень компетентности большинства членов правительства, на мой взгляд, никуда не годится. Нам срочно нужно создать правительство профессионалов-«технарей» вне зависимости от партийной принадлежности и личной лояльности. И депутатам Верховной Рады уже давно пора осознать, что это прежде всего их зона ответственности.

– Вы много лет были депутатом горсовета Кировограда. Как вы оцениваете нынешнюю каденцию городских избранников?

– Оцениваю эту каденцию депутатов горсовета достаточно ровно. По качественному составу не хуже предыдущей. Единственное, что хотелось бы отметить, эксперимент с избирательной системой, проведенный на прошлогодних выборах, по моему мнению, был неудачным. Идеальных систем выборов не бывает, но эту, я считаю, надо менять. Я не хочу вдаваться в детали, но, к сожалению, сама избирательная система негативно сказывается на качественном составе депутатского корпуса.

В целом же нынешний депутатский корпус достаточно квалифицированный, и, поскольку в горсовет Кропивницкого зашло много политических сил, априори можно считать, что баланс сил присутствует, так же, как и в облсовете. Тем более что городской голова Андрей Райкович зашел на свою вторую подряд каденцию, и со своим опытом работы в городском самоуправлении он будет нормальным драйвером тех политических и экономических процессов, которые происходят в Кропивницком.

– Не жалеете, что перешли в облсовет?

– Нет, хотя и бурных восторгов не испытываю.

– Есть нужная, но рутинная работа, а есть масштабные проекты, за которые политику будет не стыдно перед потомками. К каким из них вы хотели бы приложить ум и руки – в городе и области?

– Когда мы обсуждаем городские или областные проекты, я, чем дальше, тем больше, стараюсь уходить от таких дефиниций, как инвестиционная привлекательность, создание тепличных условий для бизнеса и т.п. Я больше думаю о каких-то прагматичных вещах, которые одинаково нужны как для людей, так и для бизнеса. Та обычная, как вы говорите, рутинная работа не позволяет задуматься о каких-то глобальных вещах. Но первое, что мне приходит в голову, – это аэропорт в Кропивницком. Достроить взлетную полосу, вложить нужные средства в инфраструктуру. Потому что современный город с населением пусть даже меньше 300 тысяч в ХХІ веке должен иметь возможность своего авиасообщения со страной и миром.

Сегодня мы все чаще бываем в странах Европы и со всех политических трибун декларируем свою принадлежность к европейской цивилизации, но на практике очень мало делаем для того, чтобы наши стандарты и уровень жизни соответствовали европейским понятиям и ценностям. Я сейчас говорю даже не о средней зарплате или уровне нашей медицины, речь идет об общей культуре и понимании наших людей, что такое Европа. Когда мы видим уродливую архитектуру, мусор в каждом закоулке, какие-то дикие идеи бесконечного строительства МАФов, засилье рекламных конструкций, которые закрывают лицо города, мне кажется, что в разговорах мы к Европе гораздо ближе, чем в делах.

– И почти напоследок: как вы относитесь к идее второго президентского срока Владимира Зеленского?

– Уверен, что для любого политика нормально и естественно, когда у него есть амбиции. Кто бы что ни говорил, но я считаю Владимира Зеленского состоявшимся политиком. За минувшие два года он стал заметно жестче, и второй срок – это будет его собственный выбор, о котором пока говорить прежде­временно. Впрочем, я не вижу в этом ничего плохого, с учетом того, что в нашем мире достаточно много президентов, которые мечтают о втором и даже третьем сроке. И, безусловно, ответом на этот вопрос будут служить результаты работы президента за первую каденцию. Все остальное – вторично.

– А в завершение нашего разговора мне хотелось напомнить, что именно вы, Игорь Викторович, были одним из тех, кто 28 лет тому назад участвовал в создании нашей газеты. В этой связи вопрос: не разочаровала ли вас «Украина-Центр» за эти годы?

– Приятно, что вы это вспомнили. Нет, конечно, не разочаровала. Я помню, как на пике популярности у вас появился слоган «”Украина-Центр” – газета для думающего читателя». Пусть такой она и остается!