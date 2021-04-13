Особенности местного локдауна

Можно бесконечно смотреть, как бежит река, вглядываться в огонь костра и спорить о карантинных запретах. В каждой стране есть свои нюансы локдауна. Но давайте поищем рецепт именно для конкретного города. Кропивницкий сильно отличается от других – у нас нет метро, большого потока туристов и студентов. Зато есть люди, которые могут ответить на непростой вопрос:

– Какие карантинные меры, с вашей точки зрения, будут наиболее эффективны именно для Кропивницкого?

Марина Яковенко, пресс-секретарь управления СБУ в Кировоградской области:

– Я считаю, что на сегодняшний день уместно ввести в области «красную» зону. До конца месяца закрыть детские учреждения. Ужесточить правила соблюдения карантинных мероприятий в торговых точках и местах общественного отдыха. В супермаркетах неоднократно была свидетелем скандалов между подвыпившими мажорами без масок и персоналом, которые выгоняли буйный контингент из магазина за нарушение масочного режима. Закрывать торговые точки в Кропивницком бесполезно. Но контроль ужесточить не помешало бы. Прошлогодний локдаун показал свои положительные результаты.

Владимир Урсулов, топ-менеджер «Гидросила ГРУПП»:

– Даже гадать и предлагать ничего не буду. Вводя карантинные меры, очень трудно угодить всем слоям населения. Идеально было бы ненадолго (на месяц) всех закрыть по домам и никому не двигаться. Но это невозможно. Или сразу всем привиться, как в Израиле. Реально, но тоже невозможно. Людям надо работать, чтобы питаться и платить за коммуналку, а чтобы работать – надо перемещаться и общаться друг с другом. Ограничить перемещение и общение? В какой мере и для кого? Очень непросто…

Как говорил Робинзон Крузо, «Самоизоляция – тяжело первые 5 лет, потом привыкаешь».

Наталья Золотаревская, врач:

– Необходимо четко соблюдать все то, что проверено на опыте:

– обязательное и правильное ношение маски в общественных местах;

– ограничить количество людей в транспорте (только сидячие места), но при этом увеличить количество маршруток и т.д.;

– закрыть кафе, рестораны, бары. Еду предоставлять только «на вынос».(По этому вопросу мое мнение диаметрально разделилось с мужем: он за то,чтобы не закрывали, но увеличили дистанцию между столиками);

– ограничить количество людей, входящих в супер (за этим должна следить охрана);

– обязательное наличие дезсредств в общественных местах;

– обязательная отмена массовых мероприятий.

Игорь Фурманов, экс-вице-мэр Кировограда:

– Перефразирую выражение: «Строгость карантинных мер нивелируется их несоблюдением». Для того, чтобы они были эффективными, нужна методологическая или статистическая основа. К сожалению, после ликвидации СЭС этим просто некому заниматься. Где происходит наибольшее заражение: в транспорте, магазинах, школах, учреждениях общепита, на производствах и т.д. – вопрос открытый.

Вынужден констатировать, что дистанция в магазинах давно отсутствует. В учреждениях культуры толпа зрителей без всякой дистанции протискивается через узкую дверь при входе и выходе, в очереди в гардеробную. Недопустимым является то, что заболевшие едут сдавать анализы ПЦР в поликлиники и по дороге могут заражать кого угодно.

Мы ежедневно слушаем или читаем выступления министра, главного санитарного врача, губернатора, мэра. Мы настолько к ним привыкли, что практически не слышим.

И теперь к главному, на мой взгляд: практическое просвещение населения. На днях посмотрел на одном из центральных каналов сюжет, где прямо в студии врач-реаниматолог на макете человека продемонстрировал, как применяется ИВЛ, насколько травматична и с какими последствиями бывает процедура интубации. Потом привел цифры, в какую сумму семье больного обходится лечение. И «контрольный выстрел» был статистическим. Из всех, кто испытал процедуру интубации с подключением к ИВЛ, в среднем по Украине выживает только 18%!

Лично меня этот сюжет впечатлил несравненно больше, чем статистика чиновников о заболевших, выздоровевших и умерших. Считаю, что рассказы врачей-практиков на страницах газет, в телесюжетах были бы наиболее действенны.

Анатолий Безтака, редактор:

– Уникальность нашей сovid-ситуации: по количеству заболевших Кировоградщина – твердо последняя в Украине (меньше 15 тыс.), а процент летальности – наивысший безоговорочно (3,5%; вторая – Львовщина, 2,9%). Причем эту хорошую-нехорошую циферию создает в основном областной центр.

Нет, масочная дисциплина в последние месяцы таки улучшилась. Но часто наблюдаю за людьми старшего поколения: маски-то прямо грязно-синие! Они ходят в них неделями-месяцами, а надобно – день, ну пусть два…

Где взять много масок? Можно и нужно было бы подключиться горсовету (в т.ч. депутатскому олигархату), просто богатеньким, волонтерам: оперативно сколотить-подсобрать кое-какой капитал, приобрести оптом и раздавать маски прямо на улице тем, кому 60+, малоимущим, инвалидам… Ребята, не жмитесь: все в одной лодке. Можно делать и как в небедном Гонконге: разрезаем и носим пластиковую бутылку, полностью защищая себя от коронабрызг. Дешево и сердито!

СМИ: писать побольше страшной правды о последствиях коронаболезни! В газете «Діалог» это делается! Ведь, повторюсь, у нас зашкальный процент летальности!

Безмасочников в оживленно-общественных местах – штрафовать!(С 6 апреля Кабмин рекомендует носить маски и на улицах городов.) Магазины без антисептика на входе – тоже!

Для создания коллективного иммунитета рекламируем, как можем, вакцинацию (газеты, сайты, ТГ-каналы, мегафоны на улицах и пр.) Сейчас все ахово – привились далеко не все, даже медики.

Что неприемлемо? Вот Кличко умоляет правительство (и пока безуспешно!) ввести в Киеве полный локдаун. Но мы-то не в «красной» зоне, да и наш осторожный мэр на это не пойдет…

Андрей Кос, блогер:

– Думаю, что для Кропивницкого эффективными могут быть те же карантинные меры, что и в других странах. Да, поначалу недовольны практически все. И не только поначалу, но… Как уже показал опыт, это дает положительный результат – заболеваемость падает, это заметно и без статистики. В том же Израиле, где карантинные меры начали раньше и жестче всех, четко видно, как упали показатели после первого карантина. Правда, без вакцинации, после послабления ограничений заболеваемость опять начала расти, но стало понятно – карантин приносит результаты.

И есть одно но – карантин должен соблюдаться. Всеми. Иначе это теряет смысл. Чем больше нарушений и послаблений, неважно для кого и по каким причинам, тем пропорционально и падает результат. И это уже тоже показал опыт.

Сейчас в Израиле привита большая часть населения, и заболеваемость идет вниз. Поэтапно снимают ограничения. Отношение к этим мерам у граждан Израиля разное. Как и в Украине, есть те, кто сознательно поддерживает все меры, есть те, кто так же сознательно против. Но соблюдают все, иначе штраф. Отличается отношение правительства – там все всерьез. И главное, людей не оставляют один на один со своими проблемами. Государство оказывает поддержку и бизнесу, и остальным. Кто-то считает ее недостаточной, но она есть.

Вывод: если у нас в Украине вводить карантинные меры, то вводить их строго, для всех без исключений. И должна быть системная поддержка бизнесу и людям, оставшимся без работы. Иначе это все не имеет смысла.