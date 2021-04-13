Сезон тюльпанов приближается

Более 3 миллионов голландских тюльпанов распустятся этой весной в дендропарке Кропивницкого! Официальное открытие сезона состоится 24 апреля. Каким оно будет для кропивничан и гостей города, выясняла журналистка «УЦ».

– Сезон тюльпанов мы откроем развлекательной программой для детей, концертом группы Cardio, фаер-шоу и дискотекой в конце. Этот сезон будет отличаться от предыдущих тем, что в этом году все цветочные композиции у нас привязаны к конкретной тематике под названием «Відродження мрії». Все основные клумбы по центральной аллее композиционно будут связаны с определенными легендами, которые будут рассказываться на экскурсиях и напечатаны на табличках. Таким образом каждый гость сможет с ними ознакомиться, – рассказывает пиар-менеджер парка Евгения Пузыня.

– Также планируется две акции: возле двух клумб парка будут стоять специальные ящички. В один из них семейные и влюбленные пары смогут бросить свои истории любви, а мы выберем среди них три самые романтичные и подарим этим парам романтический ужин. На другом секторе будет ящик, в который детки смогут положить листочки со своими самыми заветными мечтами. Среди них мы выберем 10 желаний, которые воплотим в жизнь. На клумбе с желаниями будет соответствующая легенда о том, как люди загадывают мечты под звездопад. А на «романтической» клумбе будет очень красивая инсталляция со световой композицией, и легенда будет, конечно же, о любви, – отмечает Евгения.

Легенды будут самые разные. О цветах, любви, мечтах… Создавали их на основании различных источников и историй из жизни сотрудников парка.

На этот цветочный сезон администрация парка закупила 63 новых сорта тюльпанов и 538 тысяч новых луковиц. Цветовая гамма ожидается очень широкая: многообразие оттенков розового, красного, малинового… И даже зелёные и черные тюльпаны!

– Некоторые клумбы будут чисто тюльпанные, другие в композиции с гиацинтами, нарциссами и другими цветами. Также в этом году у нас был ребрендинг, и мы полностью поменяли наш логотип. Теперь он цвета фуксии. И в честь этого одна из клумб парка будет отведена тюльпанам разных оттенков фиолетового.

Сейчас цветочки пока только проклёвываются. Холодная погода немного замедляет этот процесс, но к 24-му числу уже всё должно зацвести. Парк понемногу запускается. В выходные уже работают некоторые аттракционы. В прошлые выходные открылся наш фудкорт. Он тоже прошел ребрендинг, поменялась вывеска, меню и даже название. Теперь это Love to eat. Что касается карантинных ограничений, то пока придерживаемся тех правил, которые есть, а дальше будем смотреть по ситуации. Надеемся, что локдаун не грянет и новых ужесточений не будет. Сейчас же работаем в том формате, в котором нам разрешают, – говорит Евгения Пузыня.

Как видим, новый сезон обещает быть особенно интересным. На тюльпаны нашего дендропарка съезжаются полюбоваться люди со всех уголков страны и заказывают для этого даже специальные туры. Нам же никуда ездить не нужно. Так разве можно упустить такую прекрасную возможность насладиться весной во всем её цветущем многообразии? До встречи на открытии сезона в дендропарке!