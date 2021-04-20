В прошлую пятницу на территории детской областной больницы было высажено 30 сакур. Не просто так, а в рамках акции, организованной компанией «Еко-країна», благотворительным фондом «Щаслива дитина – квітуча Україна» и Центром развития национальных культур «Єдина родина». Количество деревьев символизирует 30-летие независимости Украины.

О том, как возникла эта идея, «УЦ» рассказала Татьяна Городенская, учредитель «Еко-країна». По ее словам, название созданной ею с единомышленниками общественной организации – «Квітуча Україна» – созвучно с конкурсом и благотворительным фондом, который учредил владелец галереи «Елисаветград» Николай Цуканов. Связавшись с Николаем Николаевичем в соцсетях, Татьяна предложила эту красивую акцию.

– Наша экологическая организация семейная, существует несколько десятков лет, – рассказала Татьяна. – Питомник первый в Украине завозит на нашу территорию различные экзотические растения. Мы их здесь адаптируем и реализуем. Сотрудничаем с городскими властями разных населенных пунктов, озеленяем парки, скверы, бульвары. Рады, что теперь наши деревья будут в Кропивницком. Уверяю, что все тридцать сакур приживутся.

Питомник находится в Колонщине Киевской области. Их саженцы растут и цветут по всей Украине. Татьяна сказала, что они активно озеленяли зону АТО. Люди, увидевшие войну, должны чему-то радоваться, улыбаться. И это получилось. Теперь их сакуры будут радовать детишек Кировоградщины, оказавшихся в больнице. «Пусть дети улыбаются и выздоравливают», – пожелала она.

Кстати, «Еко-країна» выращивает и реализует 20 сортов сакуры, 6 сортов миндаля, 30 сортов сирени и много других традиционных и удивительных растений. (Эта реклама – в знак благодарности за подарок детям.)