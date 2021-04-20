Температурный шок

Перед началом больших морозов «УЦ» спрашивала руководителей теплогенерирующих предприятий области, как они будут реагировать на вызовы и обеспечивать абонентов теплом. Все обещали, что готовы к работе в условиях пониженных температур. И вот отопительный сезон-2021 закончился, можно подводить итоги…

Сразу скажем, что в техническом и технологическом отношении наши тепловики, имеются в виду теплогенерирующие предприятия и ремонтные службы, с вызовами непростой зимы справились, и Алчевска-2 или Димитрово-2, да и того же Светловодска образца прошлого года не случилось. Практически все абоненты, находящиеся на центральном теплоснабжении, перезимовали в относительно теплых квартирах.

Начнем с прошлогоднего «полюса холода» Кировоградщины, Светловодска, где до сих пор не решен вопрос с ведомственной принадлежностью теплогенерирующего предприятия «Cвітловодськпобут», и оно пребывает в статусе совместного предприятия. Генеральный директор СП Сергей Московский порадовал оптимизмом. Отопительный сезон, который длился с 15 октября до 12 апреля, прошли стабильно. Даже в самые большие морозы предприятие смогло работать в максимальном режиме температуры теплоносителя около +83 градусов. Долгов по заработной плате перед сотрудниками нет.

Порывы тепловых сетей случались, но не больше, чем в прошлом году. Правда, цифра немного непонятная – от 25 до 40 порывов за сезон, в основном на вводных сетях в дома. Условно говоря, центральная труба выдержала неплохо: «Магистрали у нас подготовлены, особенно к социальной сфере, мы хоть и частное предприятие, но деньги в ремонт сетей вкладываем. В других городах тепловикам местные бюджеты выделяют миллионные дотации, а нам – ничего». Более того, по словам руководителя, светловодский бюджет должен предприятию за подачу тепла в коммунальную сферу около 7 миллионов гривен, плюс убыточный тариф. Госбюджет тоже не спешит покрывать разницу в тарифах с реальными затратами. Кабинет Министров запретил повышать тарифы, и по этой причине город не утвердил предлагаемый предприятием тариф. Тем не менее, есть договор с НАК «Нафтогаз» о реструктуризации долга, есть номинации, но «Кировоградгаз» начисляет миллионные долги за транспортировку несуществующих объемов потребления газа. Как можно понять со слов Сергея Московского, корень всех зол не столько в общей проблематике отрасли, сколько в отношениях с местной властью: «Наш коллектив сработал на отлично даже в условиях, которые нам создает местная власть. Самое сложное, что она не понимает важности вопросов теплообеспечения». Громко, ничего не скажешь, но если брать главное, то предприятие провело отопительный сезон нормально и начало подготовку к следующему.

Чрезвычайных ситуаций во время отопительного сезона не возникло и в Александрии, а если аварии на тепловых сетях и случались, то они оперативно устранялись. Температурный режим подачи теплоносителя выдерживался в пределах 83-85 градусов. Как сказала директор КП «Теплокоммунэнерго» Алла Грибачова, основные трудности в работе были связаны с блокированием счетов предприятия НАК «Нафтогаз», но благодаря своевременной поддержке местных властей зимний период отработали нормально и уже начали подготовку к следующему сезону – готовятся к гидравлическим испытаниям: «Начнем устранять выявленные неисправности, будем серьезно готовиться и город без тепла не оставим». Большой проблемой остается уровень расчетов населения Александрии за полученную услугу – всего около 65%.

Эта же проблема сдерживает деятельность и самого большого теплогенерирующего предприятия области, КП «Теплоэнергетик» из Кропивницкого. Сейчас предприятие пытается взыскать через суд долги с 820 злостных неплательщиков, и это только небольшая часть должников. Но по-настоящему разрушительный удар по коммунальщикам нанесло и продолжает наносить государство – правительство и НАК «Нафтогаз». Речь идет о якобы договоренностях Кабинета Министров с Ассоциацией городов Украины о порядке формирования тарифа за тепло и государственных гарантиях. Тарифные убытки «Теплоэнергетика» только за этот год, и только по газу, даже без стоимости его транспортировки, составляют 120 миллионов гривен! Поэтому директор предприятия Александр Чельник предельно откровенен: «Мы перезимовали с крайне негативными результатами, потому что готовились к сезону с одними цифрами тарифных составляющих, а провели его по совершенно другим. Стоимость газа повышали, причем значительно, в ноябре и декабре прошлого года, а после 1 января, когда кроме очередного повышения стоимости газа подорожали электроэнергия и вода, вообще случилось взрывное повышение себестоимости нашей деятельности».

Надежды на обещания правительства разработать компенсационные механизмы покрытия издержек тепловиков не оправдались. Наш Кабинет Министров в который раз обманул органы местного самоуправления, как говорят, «поматросил и бросил». Более того, НАК «Нафтогаз» прозрачно напоминает, что за использованный газ, причефм по существующим, то есть несколько раз повышенным ценам, придется заплатить уже до 1 сентября. Где брать деньги – неизвестно, но ясно, что на предприятии их нет и не предвидится. А если вспомнить долги прошлых лет, которые никто списывать не собирается, то получается совсем грустно. Именно по этим долгам НАК «Нафтогаз» через суд арестовал счета кропивницкого «Теплоэнергетика», поставив под вопрос не только прохождение текущего сезона, но и начало следующего. Юристы стараются сделать все, чтобы хоть какие-то деньги можно было направить на погашение долга по заработной плате перед сотрудниками. Сейчас уже вторая половина апреля, а проплата зарплатных денег за март едва достигла 60 процентов.

Проблема усугубляется и катастрофическим состоянием инженерных сетей. По оценкам независимых экспертов, изношенность инженерных тепловых коммуникаций доходит до 90%, а сроки эксплуатации труб превышены в два с половиной раза. Можно сказать, что они держатся на ржавчине, поэтому количество аварий на тепловых сетях превышает прошлогодние показатели – случилось почти полтысячи порывов, были и серьезные. В таких условиях сложно говорить о безаварийной работе, считает Александр Чельник: «Мы молились Богу, чтобы не рвануло в 20-градусные морозы, и этого не произошло. Если бы случилась серьезная авария, мы могли не успеть слить воду и тогда бы разморозили всю систему теплообеспечения города. Попытки поднять температуру теплоносителя на несколько градусов сразу приводили к появлению десятков повреждений труб в центральной части областного центра, которая и так перекопана, как огород. Ни один город в Украине не имеет такой разбалансированной системы центрального теплоснабжения, как у нас».

В общем, наши трубы требуют не ремонта, а тотальной и немедленной замены, но это должно увязываться с полной реконструкцией или модернизацией системы центрального теплоснабжения. Кстати, по состоянию на 19 апреля, больничные учреждения города Кропивницкий продолжают ота­пливаться нашим коммунальным предприятием. Там тепло ценится на вес дорогих лекарств