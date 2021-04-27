Солнечная энергетика и эхо войны

В Украине сегодня работает около тысячи промышленных солнечных электростанций. Строят новые станции как наши, так и иностранцы – инвесторы из Бельгии, Норвегии, Испании и США. Количество станций на Кировоградщине приближается к сорока! И процесс только набирает обороты. К примеру, в одном Новомиргороде в этом году запустят сразу три новых станции! Притом, что две, «Златопольская» и «Златопольская-2», в городе уже есть. Однако возник щекотливый момент. Одну из станций планируют построить на месте бывшей скотобойни. А в годы Второй мировой войны там массово расстреливали евреев, их останки в той земле. И тут поверху – солнечная станция. Правильно ли это? Мы поговорили с несколькими известными горожанами на эту тему.

Елена Белинская, редактор газеты «Новомиргородські вісті», депутат городского совета:

– На самом деле скотобойня была не только в микрорайоне Белая глина, где планируется станция. Когда-то в каждом дворе били скот, весь город с этого жил. И захоронения повсюду, просто под ногами, где не копни. Все знают Златопольскую гимназию, но не все знают, что на школьном дворе не просто цветочная клумба, на самом деле это погребение. НКВД-КГБ в свое время расстреливало всех и всюду за проукраинские настроения. Немцы так же. В каждом окрестном селе по несколько таких братских могил. Евреев было в Новомиргороде 80 процентов, отдельного гетто не создавали, просто убивали их прямо в их же дворах…

А села в округе были некоторые на сто процентов еврейские, ни одного русского, украинца или поляка. Многих из них, этих сел, теперь просто нет.

А в Голодоморы сколько умерло! Их тоже хоронили где придется.

Василий Диордиященко, уроженец Новомиргородщины, исследователь истории родного края:

– Я о расстрелах на скотобойне в Новомиргороде даже не слышал. Зато точно знаю, что в Мартоноше (село неподалеку от Новомиргорода. – Авт.) на краю села в яру расстреливали евреев и цыган.

Яков Немировский, депутат городского совета, городской голова Новомиргорода с 2006 по 2015 год:

– По расстрелам в Мартоноше. Дело в том, что до 1960 года было два разных города – Новомиргород и Златополь по разным берегам реки Большая Высь. Златополь вообще находился в составе Черкасской области. Потом их слили в один город под названием Златополь. Так вот во время войны евреев из Новомиргорода действительно расстреливали в Мартоноше, а на скотобойне расстреливали евреев Златополя.

Евреев в Златополе было больше 80 процентов. Причиной тому – черта оседлости, город входил в перечень разрешенных для жизни евреев. Земледелие было им запрещено, поэтому они торговали и производили товары. Каретная фабрика была поставщиком императорского двора. В городке было сто магазинов, небывалое количество при небольшом населении. Ярмарка в Златополе длилась три недели, на нее приезжали даже из Варшавы, Нижнего Новгорода, не говоря уже про Киев и т.д. Удачное расположение на торговом пути влияло.

Что было при немцах. Советская власть в 1941 году предлагала евреям эвакуацию. Часть таки уехала в Поволжье, их селили в дома поволжских немцев, которых сослали в Среднюю Азию и Сибирь. Среди них был мой дед, оттуда, из Саратовской области, его призвали в армию.

А часть осталась на местах. Говорят, что пошли за советом к раввину, а тот сказал, что и при немцах можно жить… А что потом было, вы знаете.

Уже после войны и демобилизации мой дед пошел к секретарю райкома партии, Голышев его фамилия была, и тот выделил людей и подводы. Целый месяц из Грушевого Яра, где было больше всего расстреляно, везли тела евреев, их похоронили, поставили простенькие памятники. Маму и сестру моего деда там расстреляли…

А из колодцев, в которые часто сбрасывали тела, их не поднимали по естественным причинам и из-за трудностей. Колодцы просто бетонировали и ставили памятные знаки. Возле той же бывшей скотобойни прямо во дворе у людей такой стоит.

Насчет строительства солнечной электростанции на месте бойни. Я как депутат голосовал «за». Там сейчас, по сути, несанкционированная мусорка. Новые инвесторы наведут там порядок, обещают соблюсти все, что положено, к памяти невинно убиенных относятся с уважением, никто ничего не повредит. Более того, место теперь будет под охраной, там будет чисто и ухоженно.

Игорь Забажан, действующий городской голова Новомиргорода:

– Решение нами принято коллегиально, после изучения вопроса. Что и как будет с памятными знаками, отдельно оговорено с новыми собственниками. Я считаю позитивным происходящее, в город приходят инвесторы, они не только создают новые рабочие места и платят налоги, но и делают город более ухоженным.

Кто будет строить три новые станции? Это киевская фирма DELA Energy Group. Она уже построила у нас в области две солнечных станции в Благовещенском по заказу американского инвестора, одну в Новомиргороде, одну крышную станцию в Кропивницком, и еще немало в Херсонской, Полтавской и Черкасской областях.

Первая станция «Златопольская», построенная фирмой в Новомиргороде для киевского инвестора, мощностью 4,72 мегаватта («Златопольскую-2» строил другой подрядчик, ее мощность 8,43 мВт). Три новых солнечных станции будут каждая по одному мегаватту мощности. Электро­энергия, налоги и рабочие места…